Происшествия

сегодня, 12:59

Похоронившая ребенка на собачьем кладбище многодетная семья стояла на учете в органах опеки

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#опека #смерть по неосторожности
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Похоронившая ребенка на собачьем кладбище многодетная семья стояла на учете в органах опеки

Но особых причин для беспокойства они не вызывали.

Прокуратура Октябрьского района Липецка приступила к проверке работы органов опеки. Причиной для проверки стало то, что многодетная семья скрыла факт смерти одного из детей и похоронила девочку на кладбище для домашних животных в районе ЛТЗ в Липецке.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта многодетная семья давно стояла на учете в органах опеки, но безопасность детей не вызывала беспокойства. Сигналов о том, что детей не кормят, плохо одевают или бьют не было. Сотрудники службы опеки достаточно часто посещали семью. Вопрос о лишении матери родительских прав не ставился.

Особо за детей из этой семьи не беспокоились. Причина в том, что у матери теперь уже трех малышей есть две сильно пьющие сестры, и женщина на их фоне выглядела самой ответственной и вменяемой.

Напомним, ночью 8 апреля в Липецке нашли труп 1,5-годовалой девочки. По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года 26-летний липчанин при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Как сообщило СУ СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Задержанный 26-летний мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место захоронения падчерицы (она была закопана в песке под комлем упавшего дерева рядом с могилой собаки по кличке Мадонна). По его словам, он сделал это по договоренности со своей 28-летней сожительницей, так как считал, что ему, ранее судимому за воровство, грабеж и разбой, полицейские не поверят, когда он он расскажет, как все было. У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. Все они - от разных мужчин.
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#опека #смерть по неосторожности
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Комментарии (10)

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Заваркина

7 минут назад
Нужно уволить начальника опеки и назначить кого то из сбербанка. Ну а если никто не согласится то я назначу туда своего лучшего конюха или доярку. Только с ними нужно провести коучи и тренинги.
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48

28 минут назад
И ТОЛКУ? УВОЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ!
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На заметку

36 минут назад
Хорошо работают органы опеки...очень хорошо
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Юлия

41 минуту назад
Липецк-пример людских пороков, расплодили нищету и уродов,что они уже детей своих жрать начнут скоро.
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Только так!

42 минуты назад
Гражданка, многодетные дто просто свора бродячих собак!!! Стерелизовать однозначно! Это же уму непостижимо,так жить!!! Скоты!
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Липчанка

48 минут назад
Органы опеки посещали семью часто, а куда делась девочка, спустя год, никого не волновало. Или часто это как? Один раз в пять лет?
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А опека работала ли вообще?прокурор ты куда с

сегодня, 13:18
Сидят дзарблату получают только
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Липецк-пример людских пороков

сегодня, 13:13
Во всем виновата власть области тобишь королева на нары и его прихвостней пусть отвечают за годы рулежки
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Гражданка

сегодня, 13:11
Только принудительная ампутация рожалки! И самой даме, и всем этим "разным мужчинам"...
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Вся проблема

сегодня, 13:10
В органах опеки и попечительства уже по ним должно быть возбуждено уголовное дело
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