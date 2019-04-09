Происшествия
сегодня, 12:59
Похоронившая ребенка на собачьем кладбище многодетная семья стояла на учете в органах опеки
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Но особых причин для беспокойства они не вызывали.
Прокуратура Октябрьского района Липецка приступила к проверке работы органов опеки. Причиной для проверки стало то, что многодетная семья скрыла факт смерти одного из детей и похоронила девочку на кладбище для домашних животных в районе ЛТЗ в Липецке.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта многодетная семья давно стояла на учете в органах опеки, но безопасность детей не вызывала беспокойства. Сигналов о том, что детей не кормят, плохо одевают или бьют не было. Сотрудники службы опеки достаточно часто посещали семью. Вопрос о лишении матери родительских прав не ставился.
Особо за детей из этой семьи не беспокоились. Причина в том, что у матери теперь уже трех малышей есть две сильно пьющие сестры, и женщина на их фоне выглядела самой ответственной и вменяемой.
Напомним, ночью 8 апреля в Липецке нашли труп 1,5-годовалой девочки. По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года 26-летний липчанин при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Как сообщило СУ СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
Задержанный 26-летний мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место захоронения падчерицы (она была закопана в песке под комлем упавшего дерева рядом с могилой собаки по кличке Мадонна). По его словам, он сделал это по договоренности со своей 28-летней сожительницей, так как считал, что ему, ранее судимому за воровство, грабеж и разбой, полицейские не поверят, когда он он расскажет, как все было. У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. Все они - от разных мужчин.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта многодетная семья давно стояла на учете в органах опеки, но безопасность детей не вызывала беспокойства. Сигналов о том, что детей не кормят, плохо одевают или бьют не было. Сотрудники службы опеки достаточно часто посещали семью. Вопрос о лишении матери родительских прав не ставился.
Особо за детей из этой семьи не беспокоились. Причина в том, что у матери теперь уже трех малышей есть две сильно пьющие сестры, и женщина на их фоне выглядела самой ответственной и вменяемой.
Напомним, ночью 8 апреля в Липецке нашли труп 1,5-годовалой девочки. По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года 26-летний липчанин при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Как сообщило СУ СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).
Задержанный 26-летний мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место захоронения падчерицы (она была закопана в песке под комлем упавшего дерева рядом с могилой собаки по кличке Мадонна). По его словам, он сделал это по договоренности со своей 28-летней сожительницей, так как считал, что ему, ранее судимому за воровство, грабеж и разбой, полицейские не поверят, когда он он расскажет, как все было. У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. Все они - от разных мужчин.
10 3005
Заваркина
48
На заметку
Юлия
Только так!
Липчанка
А опека работала ли вообще?прокурор ты куда с
Липецк-пример людских пороков
Гражданка
Вся проблема