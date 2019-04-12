Общество
сегодня, 08:53
Главный архитектор Липецка ушла по собственному желанию
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Татьяна Азова решила выйти на пенсию.
Главный архитектор Липецка Татьяна Азова уволилась из городской администрации по собственному желанию. По данным GOROD48, Татьяну Владимировну уговаривали остаться, но она была непреклонной.
Напомним, что ранее на этой неделе Татьяна Азова уже писала заявление об уходе по собственному желанию, но документ тогда не подписала и. о.главы Липецка Евгения Уваркина, которая сказала, что ей нужны ее знания и опыт.
Татьяна Владимировна Азова родилась в 1963 году в городе Батуми. В 1986 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». С 1986 по 2001 годы работала архитектором в институте «Липецкгражданпроект». С 2001 года трудится в профильном ведомстве администрации города – ведущим специалистом, начальником отдела, а затем и управления генплана. Член Союза архитекторов России.
Главным архитектором города Татьяна Азова стала в декабре 2016-го, победив в конкурсе объявленном администрацией города.
Напомним, что ранее на этой неделе Татьяна Азова уже писала заявление об уходе по собственному желанию, но документ тогда не подписала и. о.главы Липецка Евгения Уваркина, которая сказала, что ей нужны ее знания и опыт.
Татьяна Владимировна Азова родилась в 1963 году в городе Батуми. В 1986 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». С 1986 по 2001 годы работала архитектором в институте «Липецкгражданпроект». С 2001 года трудится в профильном ведомстве администрации города – ведущим специалистом, начальником отдела, а затем и управления генплана. Член Союза архитекторов России.
Главным архитектором города Татьяна Азова стала в декабре 2016-го, победив в конкурсе объявленном администрацией города.
60 2941
Липицане
Ну почему же )))
Рсдрп
Застройщик
Что есть то есть
Мосты и вагоны
Тесей
Цветочки
Тесей
Да засчитали уже прогиб, угомонись )))