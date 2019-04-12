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Главный архитектор Липецка ушла по собственному желанию

60 2941
#Татьяна Азова
3
Главный архитектор Липецка ушла по собственному желанию

Татьяна Азова решила выйти на пенсию.

Главный архитектор Липецка Татьяна Азова уволилась из городской администрации по собственному желанию. По данным GOROD48, Татьяну Владимировну уговаривали остаться, но она была непреклонной.

Напомним, что ранее на этой неделе Татьяна Азова уже писала заявление об уходе по собственному желанию, но документ тогда не подписала и. о.главы Липецка Евгения Уваркина, которая сказала, что ей нужны ее знания и опыт.

Татьяна Владимировна Азова родилась в 1963 году в городе Батуми. В 1986 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». С 1986 по 2001 годы работала архитектором в институте «Липецкгражданпроект». С 2001 года трудится в профильном ведомстве администрации города – ведущим специалистом, начальником отдела, а затем и управления генплана. Член Союза архитекторов России.

Главным архитектором города Татьяна Азова стала в декабре 2016-го, победив в конкурсе объявленном администрацией города.
60 2941
#Татьяна Азова
3

Комментарии (60)

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Липицане

1 минуту назад
мы не переживаем,в сбенр банке РФ есть много кадров,не пропадем
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Ну почему же )))

2 минуты назад
Что есть то есть, трудоустроили менеджеров Сбера со всего Черноземья ))) Они в сбере были не пришей хвост, а мы их приютили )))) Благое так сказать дело сделали )))))
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Рсдрп

3 минуты назад
Город,. Вы спросили о том какое образование у Уваркиной. Отвечаю- никакого. Она закончила самый позорный из липецких негосударственных институтов. Шарашкина под названием эколого- гуманитарный институт. Зайди на его сайт и сразу поймёшь- контора рога и копыта. Даже серега иванов закончил сельхозакадемию государственную.
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Застройщик

3 минуты назад
Тесей, а вам дома прям из сусального золота подавай я смотрю..))))) "гробы" как вы говорите не устраивают? никак не пойму причем тут гл. архитектор, если народу нужно экономичное жилье. Ну спроектируем вам висячие сады семирамиды.. а строить на что? ну ладно, допустим построим , а продавать кому? вам:?? у народа итак денег нет, все в ипотеках сидят, за счастье однушку в типовой серии купить. Сказки мне тут про белого бычка рассказываете, сидя на диване))
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Что есть то есть

4 минуты назад
Полгода правления пуделя,а толку зеро.
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Мосты и вагоны

4 минуты назад
к услугам. Ужасный конец обеспечат
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Тесей

5 минут назад
мне наплевать на РИО , ИО , ВРИО и прочих , более того , ЭТИ будут , возможно , намного хуже предедущих , только вот , лучше ужасный конец , чем ужас без конца !
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Цветочки

5 минут назад
это конечно главное хахахахахахахахахаххахххххаааххх
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Тесей

7 минут назад
ты невнимательно следишь за городскими новостями ! Обсуждение будущего набережной , посадка цветочков ! Надо работать над горизонтом событий ! у липецке есть много новостных ресурсов , ты в них хоть иногда заглядывай , там много интересного , если уметь выделять главное !
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Да засчитали уже прогиб, угомонись )))

7 минут назад
Тесей, и действительно СЕЙЧАС всё хорошо? Где результаты? более полугода прошло! Где активность молодых? Того же Тузова. Так что сквозняк то прикрой, прогибала...
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