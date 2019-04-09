55 минут назад
В Липецкой области самая высокая заболеваемость детской онкологией в Черноземье
Такие данные обнародовал Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков
Больше всего несовершеннолетних онкобольных оказалось в Севастополе, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Коми. В этих субъектах федерации отмечается заболеваемость свыше 20 человек на 100 тысяч детского населения.
Схожая ситуация и на Сахалине, в Хабаровском крае, Омской, Архангельской и Смоленской областях, а также в Пермском крае и Санкт-Петербурге. Там заболеваемость составляет 16–20 человек на 100 тысяч детей.
В Липецкой области случаев детской онкологии - 18,9 на 100 тысяч детского населения. В Черноземеье это самый высокий показатель. Например в соседней Воронежской области эта цифра – 8,7, в Белгородской – 14,7, Тамбовской – 12,1, Курской – 15,7.
Меньше всего дети болеют раком в Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской, Рязанской и Тульской областях. Здесь злокачественными новообразованиями страдает менее 10 детей на 100 тысяч. Российская столица оказалась примерно посредине — на 100 тысяч детей болеет 13,5 человека.
Фото: 360tv.ru
Комментарии (16)
Еще в рубрике
25.03.2019 10:15Общество
26.02.2019 10:01Общество
28
Он
А ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ
Юрок Алтушок.
111
А не коммунисты
Ну так что
Липчанка
Юрий
Гостья