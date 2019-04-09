Здоровье

55 минут назад

В Липецкой области самая высокая заболеваемость детской онкологией в Черноземье

16 886
#онкология
1
В Липецкой области самая высокая заболеваемость детской онкологией в Черноземье

Такие данные обнародовал Главный внештатный детский специалист-онколог Минздрава России по ЦФО Максим Рыков

Максим Рыков предоставил News.ru данные по заболеваемости всеми видами рака у детей в разных регионах России.

Больше всего несовершеннолетних онкобольных оказалось в Севастополе, Республике Алтай, Ненецком автономном округе и в Республике Коми. В этих субъектах федерации отмечается заболеваемость свыше 20 человек на 100 тысяч детского населения.

Схожая ситуация и на Сахалине, в Хабаровском крае, Омской, Архангельской и Смоленской областях, а также в Пермском крае и Санкт-Петербурге. Там заболеваемость составляет 16–20 человек на 100 тысяч детей.

В Липецкой области случаев детской онкологии - 18,9 на 100 тысяч детского населения. В Черноземеье это самый высокий показатель. Например в соседней Воронежской области эта цифра – 8,7, в Белгородской – 14,7, Тамбовской – 12,1, Курской – 15,7.

Меньше всего дети болеют раком в Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Тыва, Республике Хакасия, Оренбургской области, Республике Карелия, Мурманской, Рязанской и Тульской областях. Здесь злокачественными новообразованиями страдает менее 10 детей на 100 тысяч. Российская столица оказалась примерно посредине — на 100 тысяч детей болеет 13,5 человека.

 Фото: 360tv.ru

16 886
#онкология
1

Комментарии (16)

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28

3 минуты назад
Липчане, а почему болеют дети в Республике Алтай? Тайга, горы, кедры, чистое Телецкое озеро, еще не испоганенное, как Байкал, доходы низкие там у местных, поэтому все продукты свои, не покупные, рыбалка, охота. А болеют больше чем в Липецке. Чего так-то?
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Он

6 минут назад
Да потому что у нас все хорошо с экологией, спасибо нлмк
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А ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ

7 минут назад
А чем дышим, каким воздухом??? Вот вам и ответ на все вопросы , Бадулина знает , наш гигант добился то , что не мыслимо , он сам себя контролирует по экологии вы только ВДУМАЙТЕСЬ!?!?!?
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Юрок Алтушок.

7 минут назад
За то все уиплис обсуждать, строить ли в быхановом саду, площадку для бадминтона или выгула собак, сколько должны жители оплатить денег чтобы им во дворе поставили детскую площадку. Или вовремя сменить одних жуликов и воров, своими жуликами и ворами. Интересно услышать комментарии по этому вопросу губернатора и мэра. Что они планируют делать по этой серьезной проблеме, за исключением строительства, дополнительного * корпуса для онкологии за федеральные деньги.
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111

9 минут назад
Раньше тополей больше было
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А не коммунисты

18 минут назад
Юрий, ли в своё время то на каждом шагу понастроили?
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Ну так что

19 минут назад
Гость, закрыть все заводы??? А как же раньше то , заводов и фабрик намного больше были, люди работали, деньги получали.
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Липчанка

19 минут назад
Да,НЛМК виноват,это точно! Но без него в городе,вообще тухло будет!!он основной донор не только в федеральном смысле,но и в местечковом. Вот такая палка о двух концах!!!(((((
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Юрий

24 минуты назад
Голосуйте за капиталистов, скоро все вымрем.
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Гостья

29 минут назад
Чертов НЛМК
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