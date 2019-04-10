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Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа

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#фейк-ньюс
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Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа

Александр Григорьев попросил прокуратуру наказать в преддверии Пасхи распространителей информации о чуде 33-го года нашей эры.

Сегодня известный своими перформансами липецкий общественник Александр Григорьев, в прошлом году «изгонявший бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, отличился еще раз. «Изгоняющий дьявола» принес в прокуратуру области заявление о привлечении к ответственности распространителей информации о воскресении Иисуса Христа.

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- Дежурный прокурор спросил меня, кто я по вероисповеданию. Я сказал, что атеист. Заявление у меня приняли, - говорит общественник.

По словам Александра Григорьева, закон, каким бы абсурдным он не был, необходимо исполнять. 

37 772
#фейк-ньюс
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Комментарии (37)

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НЕ ПАТРИОТ

1 минуту назад
Алкаш, Да Вы что??? А кто же русским письменность-то завёз? Они же дикарями были по версии Гундяева...
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ттт

1 минуту назад
ну те кто принимает законы значит молодцы, а те кто требует их исполнения значится глупцы???
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ВИКТОР БУРЯКОВ

3 минуты назад
Алкаш, На то они и сказы ,что их сказывали переходя от села к селу.А сказывать их могли с появления первых древних людей.
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Алкаш

4 минуты назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, Евреи не распинали Христа. Даже по библии он был осуждён и смертный приговор исполняли римляне. В подробностях не помню, но почитай библию.
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Гость

4 минуты назад
Весеннее обострение..совсем обострилось в голове у мужика
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Алкаш

7 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, А русские сказки могли писаться раньше появления библии.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

12 минут назад
Евреи распяв Христа ненавидят его до сих по за все его добрые дела.
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И тебя вылечат

12 минут назад
Почему такие люди, шуты, сейчас пользуются популярностью?.. Какой толк от его действий?! Он несчастный человек, прекратите провоцировать его на подобное поведение... Лечить таких надо.
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НЕ ПАТРИОТ

20 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, Почему "Русского новорожденного из века в век крестили если не родители,то бабушки обязательно", а некий персонаж, который, якобы воскрес, крестился по своей воле и в зрелом возрасте, как написано в библии?
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Сойти с ума

23 минуты назад
Не такой как все мы. Думает иначе.
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