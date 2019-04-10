Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа

Александр Григорьев попросил прокуратуру наказать в преддверии Пасхи распространителей информации о чуде 33-го года нашей эры.

Сегодня известный своими перформансами липецкий общественник Александр Григорьев, в прошлом году «изгонявший бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, отличился еще раз. «Изгоняющий дьявола» принес в прокуратуру области заявление о привлечении к ответственности распространителей информации о воскресении Иисуса Христа.- Дежурный прокурор спросил меня, кто я по вероисповеданию. Я сказал, что атеист. Заявление у меня приняли, - говорит общественник.По словам Александра Григорьева, закон, каким бы абсурдным он не был, необходимо исполнять.