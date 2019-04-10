сегодня, 15:16
Липецкий общественник подвел под «фейк-ньюс» воскрешение Иисуса Христа
Александр Григорьев попросил прокуратуру наказать в преддверии Пасхи распространителей информации о чуде 33-го года нашей эры.
- Дежурный прокурор спросил меня, кто я по вероисповеданию. Я сказал, что атеист. Заявление у меня приняли, - говорит общественник.
По словам Александра Григорьева, закон, каким бы абсурдным он не был, необходимо исполнять.
НЕ ПАТРИОТ
ттт
ВИКТОР БУРЯКОВ
Алкаш
Гость
Алкаш
ВИКТОР БУРЯКОВ
И тебя вылечат
НЕ ПАТРИОТ
Сойти с ума