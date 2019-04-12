Происшествия
42 минуты назад
В Липецке введен локальный режим ЧС в районе дома №1 на площади Мира
Причина - обрушение кирпича со стен общежития.
Исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов подписал постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" в пределах границы жилого дома №1 на площади Мира.
Режим ЧС для органов управления и сил городского звена липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации действует с 12 апреля и до окончания работ. Ответственность возложена на городской департамент ЖКХ. Обеспечение финансирования - на профильный департамент (предполагается, что оно будет вестись из средств резервного фонда).
Контроль за исполнением постановления Константин Власов оставил за собой.
Как известно, в общежитии на площади Мира обрушилась часть стены. В происшествии никто не пострадал. В ближайшее время должен быть разработан проект противоаварийных мероприятий, к их реализации приступят уже на следующей неделе. Также дом планируют включить в программу капитального ремонта на этот год.
В ближайшее время специалисты департамента ЖКХ и управления Левобережным округом начнут переселять жильцов восьми комнат общежития, находящихся в угрожаемой зоне.
Режим ЧС для органов управления и сил городского звена липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации действует с 12 апреля и до окончания работ. Ответственность возложена на городской департамент ЖКХ. Обеспечение финансирования - на профильный департамент (предполагается, что оно будет вестись из средств резервного фонда).
Контроль за исполнением постановления Константин Власов оставил за собой.
Как известно, в общежитии на площади Мира обрушилась часть стены. В происшествии никто не пострадал. В ближайшее время должен быть разработан проект противоаварийных мероприятий, к их реализации приступят уже на следующей неделе. Также дом планируют включить в программу капитального ремонта на этот год.
В ближайшее время специалисты департамента ЖКХ и управления Левобережным округом начнут переселять жильцов восьми комнат общежития, находящихся в угрожаемой зоне.
строитель