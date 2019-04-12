Происшествия

42 минуты назад

В Липецке введен локальный режим ЧС в районе дома №1 на площади Мира

1 745
#ЧП
В Липецке введен локальный режим ЧС в районе дома №1 на площади Мира

Причина - обрушение кирпича со стен общежития.

Исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов подписал постановление "О введении режима чрезвычайной ситуации" в пределах границы жилого дома №1 на площади Мира.

Режим ЧС для органов управления и сил городского звена липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации действует с 12 апреля и до окончания работ. Ответственность возложена на городской департамент ЖКХ. Обеспечение финансирования - на профильный департамент (предполагается, что оно будет вестись из средств резервного фонда).

Контроль за исполнением постановления Константин Власов оставил за собой.

Как известно, в общежитии на площади Мира обрушилась часть стены. В происшествии никто не пострадал. В ближайшее время должен быть разработан проект противоаварийных мероприятий, к их реализации приступят уже на следующей неделе. Также дом планируют включить в программу капитального ремонта на этот год.

В ближайшее время специалисты департамента ЖКХ и управления Левобережным округом начнут переселять жильцов восьми комнат общежития, находящихся в угрожаемой зоне.
1 745
#ЧП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

строитель

15 минут назад
Вот, что значит замокание части стены при протечке кровли прям вода в стену !
ответить

Еще в рубрике

Убийцу жены и дочери признали невменяемым
#убийство
7
Убийцу жены и дочери признали невменяемым

сегодня, 16:13

Происшествия
Троих с оружием задержали у общежития
#оружие
10
Троих с оружием задержали у общежития

сегодня, 16:07

Происшествия
«Он меня бил, крал у меня и выложил в Сеть интимные снимки»
#побои
107
«Он меня бил, крал у меня и выложил в Сеть интимные снимки»

сегодня, 16:03

Происшествия
В Липецке пропал сомалиец
#пропавшие без вести
50
В Липецке пропал сомалиец

сегодня, 15:43

Происшествия
Водитель украли часть урожая фермера
#кража
10
Водитель украли часть урожая фермера

сегодня, 13:34

Происшествия
На трассе Липецк-Данков улетел в кювет прицеп с зерном
#Авария #ДТП
13
На трассе Липецк-Данков улетел в кювет прицеп с зерном

сегодня, 12:37

Происшествия