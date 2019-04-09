Общество
сегодня, 11:53
Алексей Бахтин написал заявление об уходе
50 2906
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка остался без председателя.
Сегодня написал заявление об уходе по собственному желанию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
- Всем, кто остался работать в администрации города, желаю удачи, - сказал 34-летний отставник, не пожелавший комментировать свое решение.
На главном фото: позади Алексея Бахтина - ушедший на прошлой неделе по собственному желанию главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов. На фото в тексте - слева от Алексея Бахтина уволенный сегодня главный строитель мэрии Сергей Косинов.
Алексей Бахтин возглавил созданный главой Липецка Сергеем Ивановым новый департамент благоустройства и дорожного хозяйства мэрии 30 января 2017 года. До этого он полтора года занимал должность начальника УГС Липецка.
- Всем, кто остался работать в администрации города, желаю удачи, - сказал 34-летний отставник, не пожелавший комментировать свое решение.
На главном фото: позади Алексея Бахтина - ушедший на прошлой неделе по собственному желанию главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов. На фото в тексте - слева от Алексея Бахтина уволенный сегодня главный строитель мэрии Сергей Косинов.
Алексей Бахтин возглавил созданный главой Липецка Сергеем Ивановым новый департамент благоустройства и дорожного хозяйства мэрии 30 января 2017 года. До этого он полтора года занимал должность начальника УГС Липецка.
50 2906
.гость
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