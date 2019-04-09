Общество

сегодня, 11:53

Алексей Бахтин написал заявление об уходе

50 2906
#Алексей Бахтин
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Алексей Бахтин написал заявление об уходе

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка остался без председателя.

Сегодня написал заявление об уходе по собственному желанию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.

- Всем, кто остался работать в администрации города, желаю удачи, - сказал 34-летний отставник, не пожелавший комментировать свое решение.

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На главном фото: позади Алексея Бахтина - ушедший на прошлой неделе по собственному желанию главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов. На фото в тексте - слева от Алексея Бахтина уволенный сегодня главный строитель мэрии Сергей Косинов.

Алексей Бахтин возглавил созданный главой Липецка Сергеем Ивановым новый департамент благоустройства и дорожного хозяйства мэрии 30 января 2017 года. До этого он полтора года занимал должность начальника УГС Липецка.
50 2906
#Алексей Бахтин
1

Комментарии (50)

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.гость

2 минуты назад
Таран, когда ваш выход?
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На завод теперь честным пацаном

4 минуты назад
За 20ку до гроба и без пенсии
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Запомните

4 минуты назад
Заметьте, элита бывший не бывает, если бывшая-то это неэлита-а нувориши. Понятие не путайте.
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Заметьте

8 минут назад
Смешно наблюдать, как в комментах корежит "бывшую элитку". Езжайте в Тербуня, ваше время прошло. И слава Богу! Хоть город с облегчением вздохнет.
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Фубля

10 минут назад
Все в Тербуны!
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гость

11 минут назад
Новая метла пришла и начала мести по новому. Сбербанкиры пойдут во власть. Смехота, да и только
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Батя

11 минут назад
Ни дорог ни денег развернулся и ушёл...
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В ошфорах

12 минут назад
ГУЛаг, где? Иди гулаг с Богом.
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ГУЛаг

14 минут назад
Как ушол? И без конвоя? Где аресты и громкие дела? Дороги где? Деньги где?
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Сменили они

14 минут назад
Мозги себе сиените)))
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