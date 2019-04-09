Алексей Бахтин написал заявление об уходе

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка остался без председателя.

Сегодня написал заявление об уходе по собственному желанию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.- Всем, кто остался работать в администрации города, желаю удачи, - сказал 34-летний отставник, не пожелавший комментировать свое решение.Алексей Бахтин возглавил созданный главой Липецка Сергеем Ивановым новый департамент благоустройства и дорожного хозяйства мэрии 30 января 2017 года. До этого он полтора года занимал должность начальника УГС Липецка.