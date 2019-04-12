Общество

44 минуты назад

АО «ЛИК» демонтировал фундамент новостройки в микрорайоне «Елецкий лайт»

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#жилье #ЛИК
АО «ЛИК» демонтировал фундамент новостройки в микрорайоне «Елецкий лайт»

«Глянцевый» микрорайон накрылся медным тазом.

В редакцию GOROD48 позвонили жители микрорайона «Елецкий» и сообщили, что с территории соседнего микрорайона кто-то вывозит с котлована фундаментные блоки. Было высказано предположение, что демонтировал фундамент владелец этой стройплощадки - АО «ЛИК».

- Да, мы демонтировали часть фундамента, который закладывали под жилой дом. Теперь на этом месте свой дом будет строить ООО «ОДСК Липецк», дочка ПАО «Орелстрой», которым мы передали этот участок, сообщил GOROD48 гендиректор АО «Липецкая ипотечная корпорация» Роман Кондратьев.

Напомним, что летом 2016 года АО «ЛИК» объявил о старте продаж жилья на территории нового микрорайона - «Елецкий лайт» (от существующего «Елецкого» он отделен еще не построенной автомобильной дорогой). Глянцевые картинки были заманчивы: застройщик обещал новоселам кирпичные дома в 5-7 этажей, оборудованных лифтами, автоматизированной системой диспетчеризации и управления инженерным оборудованием, а также приятную озелененную территорию. Проект был и на самом деле интересным (правда, малоэтажность застройки была вынужденной: неподалеку от «Елецкого лайт» за окружной дорогой находится перенаселенное новое Косыревское кладбище, а над самим ЖК проходит воздушная трасса для самолетов Липецкого авиацентра).

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Как бы там ни было, а стройка пошла. Однако ЛИКу удалось начать возведение всего двух многоквартирных домов из 21-го запроектированного и, очевидно, на счастье, православного храма. У потом корпорации банально закончились средства: репутацию застройщика основательно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова (ему вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей). Ныне подсудимый Валерий Клевцов был и сердцем, и мозгом ЛИКа - как только его лишили свободы, желающих приобретать жилье у корпорации не стало. В итоге корпорация стала фигурантом дел о банкротстве, а сегодня GOROD48 сообщил, что в этой организации разуверились ее последние деловые партнеры.

Сейчас липецкая дочка ПАО «Орелстрой», ООО «ОДСК Липецк», в согласии с заключенным осенью прошлого года договором между председателем Совета директоров ПАО «Орелстрой» Александром Рогачевым и врио губернатора Игорем Артамоновым, достраивает в «Елецком» два «ликовских» долгостроя. Очевидно, участок в «Елецком-лайт» орловчане получили в качестве компенсации за решение проблем обманутых липецких дольщиков. Как сообщил GOROD48 гендиректор АО «Липецкая ипотечная корпорация» Роман Кондратьев, иногородний застройщик будет строить дома в новом микрорайоне по своим проектам. А это значит, что нового микрорайона в первоначальном проекте липчане не получат.
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#жилье #ЛИК

Комментарии (2)

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гость

7 минут назад
ВРИО отдает город чужим на разграбление, скорее бы осень, голосуй за наших коммунистов!
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Ильич

29 минут назад
Липчане подождут!! Главное, чтобы мы за Елецким-лайт построили французам за счет бюджета дорогу за 250 миллионов к их барахолке-"Леруа Мерлен"
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