Медсестрам и медбратьям в регионе доплатят по 100 тысяч рублей за съемное жилье

Денежная компенсация выросла вдвое.

Сегодня на очередной сессии областного Совета депутаты внесли изменения в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб».



Депутаты изменили размер ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилья врачам государственных медучреждений, расположенных в районах, и фельдшерам скорой медицинской помощи. Такие выплаты вырастут с 4 тысяч рублей до 10-15 тысяч рублей (размер компенсации зависит от состава семьи медика). Такую же денежную компенсацию будут получать работники дефицитных медицинских специальностей в Липецке и Ельце.



Еще одно нововведение - увеличение размера единовременных выплат для улучшения бытовых условий с 50 до 100 тысяч рублей. Эту сумму будут получать выпускники медучилищ, которые придут работать в государственные медицинские организации Липецкой области. Они должны быть впервые трудоустроены не менее чем на одну ставку на должности фельдшеров скорой медицинской помощи либо медицинских сестер (братьев) или медсестер-анестезистов выездных бригад скорой помощи.



На реализацию законопроекта дополнительно потребуется почти 19 млн рублей.



Сегодня медучреждениям региона не хватает порядка 500 медицинских специалистов. Разработчики законопроекта рассчитывают, что новые меры поддержки медиков позволят на четверть сократить кадровый дефицит в липецком здравоохранении.