Общество

33 минуты назад

В Липецке началась реконструкция Центрального рынка

4 882
#Центральный рынок #реконструкция
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В Липецке началась реконструкция Центрального рынка

Сегодня посетители самого большого рынка города увидели в его здании занавешенную центральную часть и строительные леса. С части стен уже снята декоративная отделка, исчезли старые прилавки. От былого интерьера остались часы, что подвешены в центре зала.

По словам председателя Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрия Двугрошева, на рынке началась реконструкция. Она идет в соответствии с ранее разработанным планом. Как и предполагалось, первый этапом обновления главного здания рынка - стал ремонт его центрального зала. Пока ведутся восстановительные работы не требующие, технической документации.

- В скором времени мы начнем насыщать торговую площадь техническим оборудованием, - рассказал Николай Двугрошев. – Оно уже заказано. Как говорилось ранее, в центре будет поставлен цилиндр, который не несет нагрузки на технические этажи.

Он также дополнил, что для реконструкции рынка нужен основательный подход. Под торговым залом располагаются два этажа, поэтому необходимо провести ряд экспертиз, а уже потом составлять техническую документацию. Работы будут проходить по зонам.

Проект будет основан на представленной ранее концепции. Все работы должны быть завершены до конца года. Утверждается, что обновление рынка не уменьшит количество торговых точек, но станет современным, а зонирование по продуктам интуитивно понятным.


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4 882
#Центральный рынок #реконструкция
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Комментарии (4)

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ага, ждём экзотики

4 минуты назад
кокс, Например тропические фрукты, мясо кенгуру, мясо крокодила и хоботы слонов на развес ?
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Эгоист

15 минут назад
На самом видном месте надо обязательно что -- нибудь этакое зафигачить -- инновациооное, цифровое, с интернетом и большим сверкающим экраном. Оно, может, для торговли и не нужно совсем, но теперь так принято, иначе -- не соответствует требованиям времени.
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кокс

21 минуту назад
хочется увидеть на обновленном рынке что-то эксклюзивного из фруктов и мясного чего в городе больше не где нет.
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Александр Баранов

21 минуту назад
Жаль, что Ахламонов в Липецкие поликлинники не ходит, а в Мюнхене лечиться, глядишь и там бы, что нибудь поменялось.
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