Происшествия

13 минут назад

Прокуратура выявила факт группового изнасилования в учебном заведении

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#изнасилование
Прокуратура выявила факт группового изнасилования в учебном заведении

Это вскрылось после того, как один из студентов перестал ходить на занятия.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в регионе возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего юноши. Дело возбуждено по п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Как отметили в ведомстве, в рамках регионального месячника «Вместе ради детей» прокуроры  проверяли одно из учебных заведений области на предмет исполнения закона об образовании. Выяснилось, что некоторые студенты регулярно прогуливали занятия. 

После беседы с одним из них вышла на свет страшная история – юноша не ходил на занятия из-за, того что его третировали другие учащиеся. Дошло до того, что те изнасиловали его сторонним предметом. Материалы проверки сразу были переданы в СУ СК России по Липецкой области, после чего было возбуждено уголовное дело.

Также было выписано представление и.о. начальника управления и образования Липецкой области об устранении нарушений требований федерального законодательства о профилактике совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

1 457
#изнасилование

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38 секунд назад
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