Общество
сегодня, 10:15
Липецк убогий
47 2635
В городе четверть века затыкали рот архитекторам.
Как уже сообщил GOROD48, стала вакантной должность главного архитектора Липецка (к сожалению, GOROD48 не смог оперативно связаться с Татьяной Азовой, чтобы узнать причину ее ухода, ведь официальная причина отставки, выход на пенсию в 55 лет для творческого человека, - это несерьезно). Но нам известно, что главный архитектор Липецка устала.
Вообще, департамент градостроительства и архитектуры мэрии лихорадит давно. Фактически с начала его появления в структуре мэрии. Так, семь лет (2004-2010) ведомство возглавлял Сергей Левин, который официально ушел с должности по состоянию здоровья, а неофициально, как говорят, по подозрениям в нечистоплотности. Потом всего полгода департаментом рулил Владимир Сизов, но он не сработался с мэром Михаилом Гулевским, который в 2011 году поставил на его место своего давнего приятеля Василия Иванова. Период Иванова был отмечен большим количество коррупционных скандалов, и под давлением возможного уголовного преследования Михаил Гулевский поставил на его место в 2015 году Евгения Губанова, человека из команды первого вице-губернатора Юрия Божко. Несработавшийся с главой Липецка Сергеем Ивановым Губанов ушел из мэрии, а вакантная должность летом 2016 года перешла заместителю председателя департамента Галине Строковой. Впрочем, уже осенью 2017-го Галина Строкова по причине неизлечимой болезни на работу не выходила, и после ее смерти в декабре 2017-го ведомство возглавил Михаил Бакланов, другой член команды Юрия Божко. Осенью прошлого года по обвинению в коррупционном деянии Бакланова взяли под стражу, и в январе этого года департамент возглавил Александр Ковалев.
К чему весь этот сказ? К тому, что частая смена руководства негативно сказывалась на преимущественно женском коллективе департамента. И женщины от этой чехарды банально устали. Есть и вторая возможная причина ухода с должности Татьяны Азовой: пренебрежение городскими и областными властями архитекторами как классом. Об этом свидетельствует политика градостроительства последних двух десятилетий, отчего Липецк - это и «шанхай», и Урюпинск в одном лице. Вот что о причине этого стиля фьюжн рассказал в свое время GOROD48 руководитель Правления Липецкой организации Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Липецка и области Сергей Сошников:
- Старшее поколение архитекторов еще помнит инициированное Хрущевым в 1955 году губительное для нашей профессии постановление ЦК КПСС о борьбе с излишествами в архитектуре. Тогда в стране и произошли системные изменения, перевернувшие с ног на голову веками сложившийся и устоявшийся в мире тандем архитектор-строитель. Архитекторы были лишены своей главенствующей роли в созидательном процессе, став «рисовальщиками» орнаментов на фасадах заполонивших российские города типовых «хрущеб». Возвращения архитектору его изначального статуса «главного строителя» не произошло до сих пор.
По мнению Сергея Сошникова, архитектура Липецка и области пребывает под гнетом застройщиков-магнатов, что приносит региону большой вред. Ведь у строителей во главе угла стоят лишь кубометры и прибыль.
- В последние годы наметилось очевидное сращивание обладающих значительными материальными ресурсами строительных магнатов с курирующими вопросы архитектуры и градостроительства чиновниками. Причем этот процесс сопровождается выдавливанием из органов архитектуры профессиональных архитекторов. В результате в Липецке под давлением лоббирующих интересы строительного комплекса чиновников отменили голосование на публичных слушаниях по вопросам архитектуры и градостроительства, что превратило их в фарс. О какой полноценной архитектурной и градостроительной политике можно вести речь в такой ситуации? - спрашивает Сергей Сошников.
И в самом деле, о каком архитектурном своеобразии Липецка можно вести речь, если последние 15 лет отрасль гражданского строительства была под присмотром одного человека, первого заместителя главы региона Юрия Божко, инженера-механика по первой специальности и юриста - по второй?
Чуть ранее Сергея Сошникова липецкое градостроительство критиковал бывший руководитель Липецкгражданпроекта Мирон Мордухович, который считал, что в Генплане города «много надуманного, технически необоснованного и по финансам невыполнимого». Меморандум Мордуховича был кратким: не занимайтесь маниловщиной, а лучше займитесь рутиной - решением градостроительных проблем города с учетом существующих реалий и имеющихся средств. Вот лишь некоторые мысли легендарного архитектора, которому Липецк обязан Центральным рынком, памятником героям Великой Отечественной войны на площади Героев, «мужику с полотенцем» на площади Революции, парадной лестнице от Соборной площади к Петровскому проезду.
… Каким образом появился дом-монстр на улице Зегеля, по своим габаритам явно выходящий из сложившейся застройки и «нахально» влезший в силуэт центра?
- на Соборной площади появилось здание, ни то гостиница, ни то дом, явно не вписывающийся в архитектурный ансамбль. Почему он здесь возник?
- Началось проектирование 23-этажного жилого комплекса на месте гостиницы «Турист». Этот монстр напрочь закроет вид с Петровского моста, закроет перспективу на доминанту площади, - собор, которым любуются липчане.
- Есть масса других серьезных ошибок, сотворенных по прихоти заказчиков. Таких, как застройка городища многомиллионными коттеджами, навсегда похоронивших исторический холм. А ресторан на русле реки Липовка! А современное здание, влепившееся между историческими постройками 30-х годов на улице Советской!
- У нас до сих пор нет плана застройки набережной, а должно быть правило: ни одного жилого дома, тем более типового. Закрыть панораму Липецка сплошной высотной застройкой - это нонсенс, это грубая архитектурная ошибка.
- Стоит как перст недостроенное здание гостиницы, а вокруг - полуаварийная застройка, и хлам, и грязь.
И вдруг я читаю, что авторы Генплана решили снести центр, возвести небоскребы, как в Эмиратах. На зеленом острове возвести что-то мудреное, как оперу в Сиднее на берегу океана. Запустить по городу метро. Вот тогда мы обскочим все черноземные центры и город превратиться в Нью-Липецк (читай, в Нью-Васюки)!
Одно не пойму: кто подбросил проектантам эту чудесную идею? Для чего все это?
В прошлом году унылую ситуацию Липецка попыталась улучшить московское КБ «Стрелка», федеральный оператор обновления архитектурного облика российских городов. Тогда в Липецке появилось Городище, обновленные Комсомольский пруд и сквер Ворошилова. Кому-то работы москвичей понравились, кому-то - нет, но так или иначе это стало свежей струей в обновлении городских общественных пространств. Но беда в том, что КБ «Стрелка» - монополист, реализующая свои проекты в 40 городах страны как победитель проекта Минстроя «Формирование комфортной городской среды». Следовательно, липчане получают некие универсальные штамповки для всей России, а не оригинальные решения под существующие реалии.
Возможно, что-то изменят в архитектурном облике Липецка новые архитекторы: 28-летняя руководитель Липецкгражданпроекта Ксения Родяшина и 30-летняя и.о. начальника областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева. По крайней мере барышни стараются, как это видно по работе с проектами реконструкции Быханова сада.
Игорь Луговой
Вообще, департамент градостроительства и архитектуры мэрии лихорадит давно. Фактически с начала его появления в структуре мэрии. Так, семь лет (2004-2010) ведомство возглавлял Сергей Левин, который официально ушел с должности по состоянию здоровья, а неофициально, как говорят, по подозрениям в нечистоплотности. Потом всего полгода департаментом рулил Владимир Сизов, но он не сработался с мэром Михаилом Гулевским, который в 2011 году поставил на его место своего давнего приятеля Василия Иванова. Период Иванова был отмечен большим количество коррупционных скандалов, и под давлением возможного уголовного преследования Михаил Гулевский поставил на его место в 2015 году Евгения Губанова, человека из команды первого вице-губернатора Юрия Божко. Несработавшийся с главой Липецка Сергеем Ивановым Губанов ушел из мэрии, а вакантная должность летом 2016 года перешла заместителю председателя департамента Галине Строковой. Впрочем, уже осенью 2017-го Галина Строкова по причине неизлечимой болезни на работу не выходила, и после ее смерти в декабре 2017-го ведомство возглавил Михаил Бакланов, другой член команды Юрия Божко. Осенью прошлого года по обвинению в коррупционном деянии Бакланова взяли под стражу, и в январе этого года департамент возглавил Александр Ковалев.
К чему весь этот сказ? К тому, что частая смена руководства негативно сказывалась на преимущественно женском коллективе департамента. И женщины от этой чехарды банально устали. Есть и вторая возможная причина ухода с должности Татьяны Азовой: пренебрежение городскими и областными властями архитекторами как классом. Об этом свидетельствует политика градостроительства последних двух десятилетий, отчего Липецк - это и «шанхай», и Урюпинск в одном лице. Вот что о причине этого стиля фьюжн рассказал в свое время GOROD48 руководитель Правления Липецкой организации Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Липецка и области Сергей Сошников:
- Старшее поколение архитекторов еще помнит инициированное Хрущевым в 1955 году губительное для нашей профессии постановление ЦК КПСС о борьбе с излишествами в архитектуре. Тогда в стране и произошли системные изменения, перевернувшие с ног на голову веками сложившийся и устоявшийся в мире тандем архитектор-строитель. Архитекторы были лишены своей главенствующей роли в созидательном процессе, став «рисовальщиками» орнаментов на фасадах заполонивших российские города типовых «хрущеб». Возвращения архитектору его изначального статуса «главного строителя» не произошло до сих пор.
По мнению Сергея Сошникова, архитектура Липецка и области пребывает под гнетом застройщиков-магнатов, что приносит региону большой вред. Ведь у строителей во главе угла стоят лишь кубометры и прибыль.
- В последние годы наметилось очевидное сращивание обладающих значительными материальными ресурсами строительных магнатов с курирующими вопросы архитектуры и градостроительства чиновниками. Причем этот процесс сопровождается выдавливанием из органов архитектуры профессиональных архитекторов. В результате в Липецке под давлением лоббирующих интересы строительного комплекса чиновников отменили голосование на публичных слушаниях по вопросам архитектуры и градостроительства, что превратило их в фарс. О какой полноценной архитектурной и градостроительной политике можно вести речь в такой ситуации? - спрашивает Сергей Сошников.
И в самом деле, о каком архитектурном своеобразии Липецка можно вести речь, если последние 15 лет отрасль гражданского строительства была под присмотром одного человека, первого заместителя главы региона Юрия Божко, инженера-механика по первой специальности и юриста - по второй?
Чуть ранее Сергея Сошникова липецкое градостроительство критиковал бывший руководитель Липецкгражданпроекта Мирон Мордухович, который считал, что в Генплане города «много надуманного, технически необоснованного и по финансам невыполнимого». Меморандум Мордуховича был кратким: не занимайтесь маниловщиной, а лучше займитесь рутиной - решением градостроительных проблем города с учетом существующих реалий и имеющихся средств. Вот лишь некоторые мысли легендарного архитектора, которому Липецк обязан Центральным рынком, памятником героям Великой Отечественной войны на площади Героев, «мужику с полотенцем» на площади Революции, парадной лестнице от Соборной площади к Петровскому проезду.
… Каким образом появился дом-монстр на улице Зегеля, по своим габаритам явно выходящий из сложившейся застройки и «нахально» влезший в силуэт центра?
- на Соборной площади появилось здание, ни то гостиница, ни то дом, явно не вписывающийся в архитектурный ансамбль. Почему он здесь возник?
- Началось проектирование 23-этажного жилого комплекса на месте гостиницы «Турист». Этот монстр напрочь закроет вид с Петровского моста, закроет перспективу на доминанту площади, - собор, которым любуются липчане.
- Есть масса других серьезных ошибок, сотворенных по прихоти заказчиков. Таких, как застройка городища многомиллионными коттеджами, навсегда похоронивших исторический холм. А ресторан на русле реки Липовка! А современное здание, влепившееся между историческими постройками 30-х годов на улице Советской!
- У нас до сих пор нет плана застройки набережной, а должно быть правило: ни одного жилого дома, тем более типового. Закрыть панораму Липецка сплошной высотной застройкой - это нонсенс, это грубая архитектурная ошибка.
- Стоит как перст недостроенное здание гостиницы, а вокруг - полуаварийная застройка, и хлам, и грязь.
И вдруг я читаю, что авторы Генплана решили снести центр, возвести небоскребы, как в Эмиратах. На зеленом острове возвести что-то мудреное, как оперу в Сиднее на берегу океана. Запустить по городу метро. Вот тогда мы обскочим все черноземные центры и город превратиться в Нью-Липецк (читай, в Нью-Васюки)!
Одно не пойму: кто подбросил проектантам эту чудесную идею? Для чего все это?
В прошлом году унылую ситуацию Липецка попыталась улучшить московское КБ «Стрелка», федеральный оператор обновления архитектурного облика российских городов. Тогда в Липецке появилось Городище, обновленные Комсомольский пруд и сквер Ворошилова. Кому-то работы москвичей понравились, кому-то - нет, но так или иначе это стало свежей струей в обновлении городских общественных пространств. Но беда в том, что КБ «Стрелка» - монополист, реализующая свои проекты в 40 городах страны как победитель проекта Минстроя «Формирование комфортной городской среды». Следовательно, липчане получают некие универсальные штамповки для всей России, а не оригинальные решения под существующие реалии.
Возможно, что-то изменят в архитектурном облике Липецка новые архитекторы: 28-летняя руководитель Липецкгражданпроекта Ксения Родяшина и 30-летняя и.о. начальника областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева. По крайней мере барышни стараются, как это видно по работе с проектами реконструкции Быханова сада.
Игорь Луговой
47 2635
как думаете?
Там не куй замечать
Тесей
Гость
Ты
Сейчас вроде Тагинцев и.о.в.р.и.о.
Хорош вам всем гнать
Тесей
Да уж,
Знаток, мля