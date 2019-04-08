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Мужчина закопал ребенка на кладбище домашних животных от … испуга!

24 3167
#смерть по неосторожности
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Мужчина закопал ребенка на кладбище домашних животных от … испуга!

26-летний мужчина был ранее судим за воровство, грабеж и разбой, а потому считал, что его словам о причине смерти падчерицы не будет веры.

Как уже сообщал GOROD48, этой ночью на кладбище домашних животных в районе улицы Краснозаводской в Липецке сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп полуторагодовалой девочки.

По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года 26-летний липчанин при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Как сообщило СУ СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

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GOROD48 стали известны некоторые подробности этого преступления.

Задержанный 26-летний мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место захоронения падчерицы (она была закопана в песке под комлем упавшего дерева рядом с могилой собаки по кличке Мадонна). По его словам, он сделал это по договоренности со своей 28-летней сожительницей, так как считал, что ему, ранее судимому за воровство, грабеж и разбой, полицейские не поверят, когда он он расскажет, как все было.

- В могиле не было ни какого-либо подобия гроба, ни даже одежды: ребенка закопали голеньким. При осмотре тела девочки криминалисты не обнаружили внешних повреждений, которые бы свидетельствовали о лжи подозреваемого. Для выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока кажется, что и подозреваемый, и его сожительница говорят правду, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах, имеющий прямое отношение к расследованию этого преступления.

У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. Все они - от разных мужчин. И женщина, и ее последний сожитель, уронивший на бетонный пол полуторагодовалую малышку, как говорится, обделены интеллектом. В Липецке эта неблагополучная семья (мужчина и его гражданская жена злоупотребляют спиртным) жила в одной квартире с родственниками, но с ними не общалась. На второй день после трагедии и скорых похорон малышки на собачьем кладбище мужчина вывез сожительницу и ее детей в одно из сел Липецкого района. Уже там отчим убитой им по неосторожности девочки по пьяни рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.

- И подозреваемый, и его сожительница уверены, что они все сделали правильно, - сказал собеседник GOROD48.

Кстати, по обвинению в данном преступлении, не считающегося тяжким, арест подозреваемого на время предварительного следствия не предусмотрен законом.
24 3167
#смерть по неосторожности
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Комментарии (25)

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Ужас

13 секунд назад
одни захоранивают животных, другие убивают детей.
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Любовь

1 минуту назад
Плакать хочется. Малышку закопали... голенькую... ироды... и убили скорей всего... как же жалко деток, просто безумно жалко... такие новости без слёз читать невозможно. У меня дочери годик... ну это же ангелочек маленький... в голове не укладывается. Чёртовы люмпены и маргиналы. И ведь не подыхают же. Живут. Твари вонючие. Потерявшие человеческий облик.
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Да вообще народ

2 минуты назад
Закопайте его в лесополосе дворнягу!!!
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Kot Begemot

13 минут назад
Биомусор. закопать там же этого ирода
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Умный человек

17 минут назад
гость, я ошибся
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Гостья

18 минут назад
Не поняла. Почему не тяжкое??? Я не верю в смерть малыша по неосторожности, только если эти свиньи их родителями нельзя назвать, были пьяными. Да тут вина этого сожителя меньше чем вина этой многодетной сучки. А закопать ребенка как животное это вообще ужас. Может малыша можно было спасти вовремя вызвав скорую. Сволочи совсем мозги пропили. А вот из органов опеки всех работников поганой метлой гнать надо. Видели что семья неблагополучная. А такие вот самки и живут и пьют за счёт детских пособий, сволочи. Пусть семья многодетная, проверяйте на что идут детские деньги. Опекуны обязаны все чеки предоставлять куда и сколько потратили опять таки на детей. А тут раздолье. Сколько ещё трагедий должно произойти, что бы взялись за вот такие неблагополучные многодетные семьи?
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гость

18 минут назад
Умный человек, не тяжким преступлением
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Гостья

19 минут назад
Нет ссылки на этих уродов?
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МОЁ МНЕНИЕ

19 минут назад
Неизвестно сколько уже детей эта горе - мамаша похоронила как собак.Подозреваю, что это не единственный такой ребенок.
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Умный человек

21 минуту назад
как так можно это считать тяжким преступлением проверьте его на детекторе лжи и сожительницу тоже,а то так всех отпускайте и он всех детей убьёт и сожительницу заодно,прошло 5 месяцев и только сейчас про это узнали
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