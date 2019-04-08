Мужчина закопал ребенка на кладбище домашних животных от … испуга!

26-летний мужчина был ранее судим за воровство, грабеж и разбой, а потому считал, что его словам о причине смерти падчерицы не будет веры.





По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года 26-летний липчанин при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Как сообщило СУ СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).







GOROD48 стали известны некоторые подробности этого преступления.



Задержанный 26-летний мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место захоронения падчерицы (она была закопана в песке под комлем упавшего дерева рядом с могилой собаки по кличке Мадонна). По его словам, он сделал это по договоренности со своей 28-летней сожительницей, так как считал, что ему, ранее судимому за воровство, грабеж и разбой, полицейские не поверят, когда он он расскажет, как все было.



- В могиле не было ни какого-либо подобия гроба, ни даже одежды: ребенка закопали голеньким. При осмотре тела девочки криминалисты не обнаружили внешних повреждений, которые бы свидетельствовали о лжи подозреваемого. Для выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока кажется, что и подозреваемый, и его сожительница говорят правду, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах, имеющий прямое отношение к расследованию этого преступления.



У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. Все они - от разных мужчин. И женщина, и ее последний сожитель, уронивший на бетонный пол полуторагодовалую малышку, как говорится, обделены интеллектом. В Липецке эта неблагополучная семья (мужчина и его гражданская жена злоупотребляют спиртным) жила в одной квартире с родственниками, но с ними не общалась. На второй день после трагедии и скорых похорон малышки на собачьем кладбище мужчина вывез сожительницу и ее детей в одно из сел Липецкого района. Уже там отчим убитой им по неосторожности девочки по пьяни рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.



- И подозреваемый, и его сожительница уверены, что они все сделали правильно, - сказал собеседник GOROD48.



Кстати, по обвинению в данном преступлении, не считающегося тяжким, арест подозреваемого на время предварительного следствия не предусмотрен законом. Как уже сообщал GOROD48, этой ночью на кладбище домашних животных в районе улицы Краснозаводской в Липецке сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп полуторагодовалой девочки.По данным следствия, в конце ноября-начале декабря 2018 года 26-летний липчанин при купании уронил дочь сожительницы на бетонный пол. Девочка умерла от полученных травм. Мужчина закопал тело ребенка в лесополосе, а во избежание вопросов о внезапном исчезновении девочки семья сменила место жительства. Как сообщило СУ СК РФ по Липецкой области, следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).GOROD48 стали известны некоторые подробности этого преступления.Задержанный 26-летний мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место захоронения падчерицы (она была закопана в песке под комлем упавшего дерева рядом с могилой собаки по кличке Мадонна). По его словам, он сделал это по договоренности со своей 28-летней сожительницей, так как считал, что ему, ранее судимому за воровство, грабеж и разбой, полицейские не поверят, когда он он расскажет, как все было.- В могиле не было ни какого-либо подобия гроба, ни даже одежды: ребенка закопали голеньким. При осмотре тела девочки криминалисты не обнаружили внешних повреждений, которые бы свидетельствовали о лжи подозреваемого. Для выяснения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока кажется, что и подозреваемый, и его сожительница говорят правду, - сообщил GOROD48 наш источник в правоохранительных органах, имеющий прямое отношение к расследованию этого преступления.У матери погибшей девочки - еще три малолетних ребенка. Все они - от разных мужчин. И женщина, и ее последний сожитель, уронивший на бетонный пол полуторагодовалую малышку, как говорится, обделены интеллектом. В Липецке эта неблагополучная семья (мужчина и его гражданская жена злоупотребляют спиртным) жила в одной квартире с родственниками, но с ними не общалась. На второй день после трагедии и скорых похорон малышки на собачьем кладбище мужчина вывез сожительницу и ее детей в одно из сел Липецкого района. Уже там отчим убитой им по неосторожности девочки по пьяни рассказал собутыльникам о том, что случилось в Липецке, и один из них сообщил о произошедшем в полицию.- И подозреваемый, и его сожительница уверены, что они все сделали правильно, - сказал собеседник GOROD48.Кстати, по обвинению в данном преступлении, не считающегося тяжким, арест подозреваемого на время предварительного следствия не предусмотрен законом.