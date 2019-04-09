Сергей Иванов назначен исполняющим обязанности главы Тербунского района

Такое решение вынесли депутаты районного Совета

Сегодня на сессии райсовета Тербунского района депутаты приняли отставку главы района Сергея Барабанщикова. Депутаты избрали исполняющим обязанности главы района Сергея Иванова, бывшего мэра Липецка.



Напомним, что 29 марта заявление главы Липецка Сергея Иванова об уходе с занимаемой должности одобрили депутаты Липецкого городского Совета.



До начала политический карьеры Сергей Иванов, уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района, работал на разных должностях в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково». В 2005 году Сергей Иванов становится заместителем главы администрации Тербунского района. В этой должности Иванов проработал три года. В 2007 году его избрали главой администрации района, в 2012-м - переизбрали на второй срок. В апреле 2015 года Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. А в декабре того же года после ухода с должности главы администрации Липецка Михаила Гулевского губернатор выдвинул 41-летнего Сергея Иванова в кандидаты на замещение ставшей вакантной должности мэра. 29 декабря 2015 года Липецкий городской Совет одобрил кандидатуру Сергея Иванова.



По словам Сергея Иванова, он не прочь войти в одну реку дважды. И даже рад, что так сложилась его судьба, что он вернулся в знакомый ему до улочки, до дома Тербунский район. Бывший глава Липецка не исключает того, что заберет в район кого-то из тех, кто был членом его липецкой команды, благо уже несколько бывших его подчиненных по мэрии написали заявления об уходе.

