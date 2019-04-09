Общество

сегодня, 11:45

Сергей Иванов назначен исполняющим обязанности главы Тербунского района

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Сергей Иванов назначен исполняющим обязанности главы Тербунского района

Такое решение вынесли депутаты районного Совета

Сегодня на сессии райсовета Тербунского района депутаты приняли отставку главы района Сергея Барабанщикова. Депутаты избрали исполняющим обязанности главы района Сергея Иванова, бывшего мэра Липецка.

Напомним, что 29 марта заявление главы Липецка Сергея Иванова об уходе с занимаемой должности одобрили депутаты Липецкого городского Совета. 

До начала политический карьеры Сергей Иванов, уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района, работал на разных должностях в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково». В 2005 году Сергей Иванов становится заместителем главы администрации Тербунского района. В этой должности Иванов проработал три года. В 2007 году его избрали главой администрации района, в 2012-м - переизбрали на второй срок. В апреле 2015 года Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. А в декабре того же года после ухода с должности главы администрации Липецка Михаила Гулевского губернатор выдвинул 41-летнего Сергея Иванова в кандидаты на замещение ставшей вакантной должности мэра. 29 декабря 2015 года Липецкий городской Совет одобрил кандидатуру Сергея Иванова. 

По словам Сергея Иванова, он не прочь войти в одну реку дважды. И даже рад, что так сложилась его судьба, что он вернулся в знакомый ему до улочки, до дома Тербунский район. Бывший глава Липецка не исключает того, что заберет в район кого-то из тех, кто был членом его липецкой команды, благо уже несколько бывших его подчиненных по мэрии написали заявления об уходе. 
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Комментарии (31)

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Профессор Преображенский

18 секунд назад
https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ
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В натуре

1 минуту назад
Сирожа ,в деревне копыта всегда нужны,забирай свою замшу,пипчане скажут тебе молодец.
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Кручу, верчу, запутать хочу

2 минуты назад
Забавно смотреть на эти кадровые игрушки - этого сюда, того отсюда, этих местами поменяли, того задвинули, другого выдвинули. Как в наперстки играют. А народ просто глазами хлопает и руками разводит. А как вы хотели? Выборов нет. Такая вот суверенная демократия для тех, кого не спрашивали.
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А сам

2 минуты назад
чего ты стоишь Юрок Алтушок,прикрываешься чужим именем ,ерничаешь ?
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Плавать мелкой рыбой

3 минуты назад
Воровать по мелкому
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Не туда

6 минут назад
* дал Серега! В Сбербанк ему надо. Там теперь колыбель прогресса, оттуда пойдет возрождение края Липецкого, ну и роботизация с цифровизацией, естественно.
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Юрок Алтушок.

7 минут назад
Интересно узнать мнение жителей Тербунского района, хотят ли они видеть главой района этого человека, а не политику продажных депутатов, которые проголосуют так как им скажут.
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Гостья

10 минут назад
И Барабанщиков прям сразу и кстати уволился...
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Гостю

16 минут назад
И что же там такого выдающегося в Тербунах? Что в этой деревне такого, чтобы все все бросили и побежали дивиться на сказочные замки, кисельные берега и молочные реки?
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Блин горелый

18 минут назад
Одному дорогу в Москву расчищали не по дням, а по часам, второй из кресла через кресло в старо-новое кресло сиганул! А вы: ушел!? Кто ушел? Его назначенец в город пришла, этому Бродвей через всю область организовали! Он улетел, но обещал вернуться!
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