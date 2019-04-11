0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник

В Липецком горсовете рассмотрели доступность амбулаторно-поликлинического звена оказания медпомощи населению.

Сегодня на профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты обсуждали доступность амбулаторно-поликлинического звена оказания медпомощи населению. Перед депутатами выступала Галина Овсянникова из ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1».Сеть государственных амбулаторно-поликлинических учреждений в Липецке представлена 23-мя поликлиниками (из них 14 поликлиник при больницах, и три - стоматологических). Их плановая мощность - 13 900 посещений в смену. Также при поликлиниках действуют 14 дневных стационаров на 667 койко-мест плюс отделения и кабинеты неотложной помощи. Однако главная проблема липецкой медицины - нехватка врачей, медсестер и фельдшеров. Например, в примерной во всех отношениях поликлиники №1, к которой прикреплены 36,5 тысячи горожан, рассчитанной на 600 посещений в смену (с наличием дневного стационара на 40 коек), не хватает 30% врачей и 25% среднего медперсонала (в прошлом году из штата поликлиники выбыло 10 врачей и 8 медсестер, а на работу были приняты всего 4 врача и 5 медсестер).Чтобы привлечь на работу в Липецк выпускников вузов, окончивших ординатуру, им предлагают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам - 50 тысяч. Существует и выплата в размере 4 тысяч рублей в месяц врачам, фельдшерам и медсестрам «скорой помощи» на наем и поднаем жилья.Перед чиновниками облздрава стоит задача максимально ускорить модернизацию первичного звена здравоохранения путем внедрения бережливого производства в поликлиниках, совершенствования системы диспансеризации населения и развития патронажа для посещений на дому хронических больных. Новым элементом в амбулаторно-поликлинического звене стала «вежливой регистратура». Медперсонал обучают вежливому обращению с пациентами, разделению больных на сдачу анализов на условно больных и условно здоровых. По словам Галины Овсянниковой, в ее поликлинике рабочие места работников регистратуры оснащены IT-телефонией с переадресацией вызовов, а медсестры имеют дополнительные сотовые телефоны. Пациенты записываются на прием к врачам с помощью электронной регистрации, а в поиске нужного кабинета им помогают элементы навигации, установленные в помещениях. А электронная система «Квазар» помогает участковым терапевтом тут же записать больного к узкому специалисту, минуя регистратуру.По словам Галины Овсянниковой, опросы пациентов в 2014 году и в 2018 году показывают значительное улучшение ситуации по получению медпомощи. Так, пять лет назад каждый десятый пациент 1-й поликлиники высказывал недовольство работой регистратуры, а в прошлом году в соответствующей графе опроса указан ноль. В 2014 году 33% пациентов попадали к врачу в указанное в талоне время, а в 2018 году таких счастливчиков стало уже 88%. Согласно последнему опросу, только 2% респондентов не удовлетворены пребыванием в поликлинике, а по предыдущему опросу таковых было 7%. Галина Овсянникова особо отметила, что к узким специалистам поликлиники пациентам можно попасть за 14 дней после обращения в регистратуру.- Я в тихом шоке от доклада, - заявила вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова. - Вы рассказали нам, что на строительство офисов врачей общей практики в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский» выделено 43 миллиона рублей. Но ситуация-то катастрофическая! Места для обычных поликлиник выделены в планах застройки этих микрорайонов. В новых районах города живут 180 тысяч человек. Два Ельца! Как можно сравнить кабинет врача общей практики с поликлиникой? Это вопросы к областной власти!Галина Овсянникова честно ответила, что говорить о строительстве новых поликлиник она не компетентна. Врач 1-й поликлиники заметила при этом, что специалистов не хватает даже для существующей амбулаторно-поликлинической сети:- Все выпускники вузов - это врачи общей практики. Нам остро не хватает терапевтов. Так, в прошлом году Воронежский медвуз выпустил 270 таких врачей. Из них в ординатуру пошли 203 выпускника. В Липецк на работу не приехал никто из этого выпуска. А нам катастрофически не хватает терапевтов!Председатель депутатской комиссии Вера Дронова, врач-хирург ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2», поддержала Галину Овсянникову. Депутат сообщила, что в некоторых районах области работают по одному хирургу, поскольку меры бюджетной поддержки - пресловутый миллион рублей подъемных - получают лишь врачи общей практики.- Все жалобы на работу поликлиник связаны с отсутствием необходимого количества врачей, - заявила Вера Дронова.Сама Вера Дронова предложила сместить графики работы поликлиник по примеру Москвы на ранее утро и на вечер. То есть они могли бы принимать людей в 7 часов, а заканчивать - в 19. Это было бы удобно работающему населению.- У нас введены рабочие дежурства в субботу для работающего населения. Это пока апробация, но мы смотрим, насколько это будет востребовано. Мы заметили, что время с 11.30 до 14.00 не востребовано в будние дни в нашей поликлинике, - сказала Галина Овсянникова.Депутат Людмила Яськова сообщила, что сегодня на сессии областного Совета депутаты внесли изменения в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб», увеличив выплаты до 10-15 тысяч рублей за наем и поднаем жилья врачам в Липецке и Ельце. Еще одно нововведение - увеличение размера единовременных выплат для улучшения бытовых условий с 50 до 100 тысяч рублей выпускникам медучилищ, которые придут на работу в государственные медицинские организации Липецка.- Наши поликлиники - это ХХ век. Посмотрите на новые школы в Липецке - это уже XXI век. Наждо равняться на лучшее, - заметил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.Не обошлось при обсуждении этого вопроса от нападок депутатов на СМИ. Мол, СМИ разжигают тему неудовлетворенности населения работой поликлиник. За прессу вступился только Федор Жигаров. Мол, если с оказанием медпомощи все будет хорошо, то и плохого в СМИ ничего не появится.