Общество
39 минут назад
0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник
В Липецком горсовете рассмотрели доступность амбулаторно-поликлинического звена оказания медпомощи населению.
Сегодня на профильной комиссии Липецкого горсовета депутаты обсуждали доступность амбулаторно-поликлинического звена оказания медпомощи населению. Перед депутатами выступала Галина Овсянникова из ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1».
Сеть государственных амбулаторно-поликлинических учреждений в Липецке представлена 23-мя поликлиниками (из них 14 поликлиник при больницах, и три - стоматологических). Их плановая мощность - 13 900 посещений в смену. Также при поликлиниках действуют 14 дневных стационаров на 667 койко-мест плюс отделения и кабинеты неотложной помощи. Однако главная проблема липецкой медицины - нехватка врачей, медсестер и фельдшеров. Например, в примерной во всех отношениях поликлиники №1, к которой прикреплены 36,5 тысячи горожан, рассчитанной на 600 посещений в смену (с наличием дневного стационара на 40 коек), не хватает 30% врачей и 25% среднего медперсонала (в прошлом году из штата поликлиники выбыло 10 врачей и 8 медсестер, а на работу были приняты всего 4 врача и 5 медсестер).
Чтобы привлечь на работу в Липецк выпускников вузов, окончивших ординатуру, им предлагают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам - 50 тысяч. Существует и выплата в размере 4 тысяч рублей в месяц врачам, фельдшерам и медсестрам «скорой помощи» на наем и поднаем жилья.
Перед чиновниками облздрава стоит задача максимально ускорить модернизацию первичного звена здравоохранения путем внедрения бережливого производства в поликлиниках, совершенствования системы диспансеризации населения и развития патронажа для посещений на дому хронических больных. Новым элементом в амбулаторно-поликлинического звене стала «вежливой регистратура». Медперсонал обучают вежливому обращению с пациентами, разделению больных на сдачу анализов на условно больных и условно здоровых. По словам Галины Овсянниковой, в ее поликлинике рабочие места работников регистратуры оснащены IT-телефонией с переадресацией вызовов, а медсестры имеют дополнительные сотовые телефоны. Пациенты записываются на прием к врачам с помощью электронной регистрации, а в поиске нужного кабинета им помогают элементы навигации, установленные в помещениях. А электронная система «Квазар» помогает участковым терапевтом тут же записать больного к узкому специалисту, минуя регистратуру.
По словам Галины Овсянниковой, опросы пациентов в 2014 году и в 2018 году показывают значительное улучшение ситуации по получению медпомощи. Так, пять лет назад каждый десятый пациент 1-й поликлиники высказывал недовольство работой регистратуры, а в прошлом году в соответствующей графе опроса указан ноль. В 2014 году 33% пациентов попадали к врачу в указанное в талоне время, а в 2018 году таких счастливчиков стало уже 88%. Согласно последнему опросу, только 2% респондентов не удовлетворены пребыванием в поликлинике, а по предыдущему опросу таковых было 7%. Галина Овсянникова особо отметила, что к узким специалистам поликлиники пациентам можно попасть за 14 дней после обращения в регистратуру.
- Я в тихом шоке от доклада, - заявила вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова. - Вы рассказали нам, что на строительство офисов врачей общей практики в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский» выделено 43 миллиона рублей. Но ситуация-то катастрофическая! Места для обычных поликлиник выделены в планах застройки этих микрорайонов. В новых районах города живут 180 тысяч человек. Два Ельца! Как можно сравнить кабинет врача общей практики с поликлиникой? Это вопросы к областной власти!
Галина Овсянникова честно ответила, что говорить о строительстве новых поликлиник она не компетентна. Врач 1-й поликлиники заметила при этом, что специалистов не хватает даже для существующей амбулаторно-поликлинической сети:
- Все выпускники вузов - это врачи общей практики. Нам остро не хватает терапевтов. Так, в прошлом году Воронежский медвуз выпустил 270 таких врачей. Из них в ординатуру пошли 203 выпускника. В Липецк на работу не приехал никто из этого выпуска. А нам катастрофически не хватает терапевтов!
Председатель депутатской комиссии Вера Дронова, врач-хирург ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2», поддержала Галину Овсянникову. Депутат сообщила, что в некоторых районах области работают по одному хирургу, поскольку меры бюджетной поддержки - пресловутый миллион рублей подъемных - получают лишь врачи общей практики.
- Все жалобы на работу поликлиник связаны с отсутствием необходимого количества врачей, - заявила Вера Дронова.
Сама Вера Дронова предложила сместить графики работы поликлиник по примеру Москвы на ранее утро и на вечер. То есть они могли бы принимать людей в 7 часов, а заканчивать - в 19. Это было бы удобно работающему населению.
- У нас введены рабочие дежурства в субботу для работающего населения. Это пока апробация, но мы смотрим, насколько это будет востребовано. Мы заметили, что время с 11.30 до 14.00 не востребовано в будние дни в нашей поликлинике, - сказала Галина Овсянникова.
Депутат Людмила Яськова сообщила, что сегодня на сессии областного Совета депутаты внесли изменения в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб», увеличив выплаты до 10-15 тысяч рублей за наем и поднаем жилья врачам в Липецке и Ельце. Еще одно нововведение - увеличение размера единовременных выплат для улучшения бытовых условий с 50 до 100 тысяч рублей выпускникам медучилищ, которые придут на работу в государственные медицинские организации Липецка.
- Наши поликлиники - это ХХ век. Посмотрите на новые школы в Липецке - это уже XXI век. Наждо равняться на лучшее, - заметил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
Не обошлось при обсуждении этого вопроса от нападок депутатов на СМИ. Мол, СМИ разжигают тему неудовлетворенности населения работой поликлиник. За прессу вступился только Федор Жигаров. Мол, если с оказанием медпомощи все будет хорошо, то и плохого в СМИ ничего не появится.
На фото: очередь к платным (!) специалистам в одной из поликлиник Липецка.
Сеть государственных амбулаторно-поликлинических учреждений в Липецке представлена 23-мя поликлиниками (из них 14 поликлиник при больницах, и три - стоматологических). Их плановая мощность - 13 900 посещений в смену. Также при поликлиниках действуют 14 дневных стационаров на 667 койко-мест плюс отделения и кабинеты неотложной помощи. Однако главная проблема липецкой медицины - нехватка врачей, медсестер и фельдшеров. Например, в примерной во всех отношениях поликлиники №1, к которой прикреплены 36,5 тысячи горожан, рассчитанной на 600 посещений в смену (с наличием дневного стационара на 40 коек), не хватает 30% врачей и 25% среднего медперсонала (в прошлом году из штата поликлиники выбыло 10 врачей и 8 медсестер, а на работу были приняты всего 4 врача и 5 медсестер).
Чтобы привлечь на работу в Липецк выпускников вузов, окончивших ординатуру, им предлагают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам - 50 тысяч. Существует и выплата в размере 4 тысяч рублей в месяц врачам, фельдшерам и медсестрам «скорой помощи» на наем и поднаем жилья.
Перед чиновниками облздрава стоит задача максимально ускорить модернизацию первичного звена здравоохранения путем внедрения бережливого производства в поликлиниках, совершенствования системы диспансеризации населения и развития патронажа для посещений на дому хронических больных. Новым элементом в амбулаторно-поликлинического звене стала «вежливой регистратура». Медперсонал обучают вежливому обращению с пациентами, разделению больных на сдачу анализов на условно больных и условно здоровых. По словам Галины Овсянниковой, в ее поликлинике рабочие места работников регистратуры оснащены IT-телефонией с переадресацией вызовов, а медсестры имеют дополнительные сотовые телефоны. Пациенты записываются на прием к врачам с помощью электронной регистрации, а в поиске нужного кабинета им помогают элементы навигации, установленные в помещениях. А электронная система «Квазар» помогает участковым терапевтом тут же записать больного к узкому специалисту, минуя регистратуру.
По словам Галины Овсянниковой, опросы пациентов в 2014 году и в 2018 году показывают значительное улучшение ситуации по получению медпомощи. Так, пять лет назад каждый десятый пациент 1-й поликлиники высказывал недовольство работой регистратуры, а в прошлом году в соответствующей графе опроса указан ноль. В 2014 году 33% пациентов попадали к врачу в указанное в талоне время, а в 2018 году таких счастливчиков стало уже 88%. Согласно последнему опросу, только 2% респондентов не удовлетворены пребыванием в поликлинике, а по предыдущему опросу таковых было 7%. Галина Овсянникова особо отметила, что к узким специалистам поликлиники пациентам можно попасть за 14 дней после обращения в регистратуру.
- Я в тихом шоке от доклада, - заявила вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова. - Вы рассказали нам, что на строительство офисов врачей общей практики в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский» выделено 43 миллиона рублей. Но ситуация-то катастрофическая! Места для обычных поликлиник выделены в планах застройки этих микрорайонов. В новых районах города живут 180 тысяч человек. Два Ельца! Как можно сравнить кабинет врача общей практики с поликлиникой? Это вопросы к областной власти!
Галина Овсянникова честно ответила, что говорить о строительстве новых поликлиник она не компетентна. Врач 1-й поликлиники заметила при этом, что специалистов не хватает даже для существующей амбулаторно-поликлинической сети:
- Все выпускники вузов - это врачи общей практики. Нам остро не хватает терапевтов. Так, в прошлом году Воронежский медвуз выпустил 270 таких врачей. Из них в ординатуру пошли 203 выпускника. В Липецк на работу не приехал никто из этого выпуска. А нам катастрофически не хватает терапевтов!
Председатель депутатской комиссии Вера Дронова, врач-хирург ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2», поддержала Галину Овсянникову. Депутат сообщила, что в некоторых районах области работают по одному хирургу, поскольку меры бюджетной поддержки - пресловутый миллион рублей подъемных - получают лишь врачи общей практики.
- Все жалобы на работу поликлиник связаны с отсутствием необходимого количества врачей, - заявила Вера Дронова.
Сама Вера Дронова предложила сместить графики работы поликлиник по примеру Москвы на ранее утро и на вечер. То есть они могли бы принимать людей в 7 часов, а заканчивать - в 19. Это было бы удобно работающему населению.
- У нас введены рабочие дежурства в субботу для работающего населения. Это пока апробация, но мы смотрим, насколько это будет востребовано. Мы заметили, что время с 11.30 до 14.00 не востребовано в будние дни в нашей поликлинике, - сказала Галина Овсянникова.
Депутат Людмила Яськова сообщила, что сегодня на сессии областного Совета депутаты внесли изменения в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб», увеличив выплаты до 10-15 тысяч рублей за наем и поднаем жилья врачам в Липецке и Ельце. Еще одно нововведение - увеличение размера единовременных выплат для улучшения бытовых условий с 50 до 100 тысяч рублей выпускникам медучилищ, которые придут на работу в государственные медицинские организации Липецка.
- Наши поликлиники - это ХХ век. Посмотрите на новые школы в Липецке - это уже XXI век. Наждо равняться на лучшее, - заметил первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
Не обошлось при обсуждении этого вопроса от нападок депутатов на СМИ. Мол, СМИ разжигают тему неудовлетворенности населения работой поликлиник. За прессу вступился только Федор Жигаров. Мол, если с оказанием медпомощи все будет хорошо, то и плохого в СМИ ничего не появится.
На фото: очередь к платным (!) специалистам в одной из поликлиник Липецка.
Заваркина
Серый
Врач
интересно