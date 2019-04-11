Уполномоченного по правам человека в Липецкой области выбрали со скандалом

За Ираиду Тихонову отказались голосовать несколько депутатов областного Совета.

Сегодня на сессии областного Совета парламентарии рассмотрели вопрос о кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области. На пост омбудсмена были поданы две заявки. Кандидатуру общественника Василия Родионова предложило Липецкое общество защиты прав человека, бывшего сенатора Ираиду Тихонову рекомендовал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Профильный комитет областного Совета рекомендовал региональному парламенту направить Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой материалы для согласования кандидатуры Ираиды Тихоновой на должность омбудсмена в Липецкой области.



Некоторые депутаты высказались против кандидатуры Ираиды Тихоновой. Так, Олег Хомутинников заявил, что Ираида Тихонова была в числе сенаторов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста в России:



- Ей никто не делегировал голосование по этому вопросу. Повышение пенсионного возраста ничего общего с защитой прав человека не имеет. Я не имею морального права поддержать эту кандидатуру. Не уверен, что она будет качественно защищать права человека.



Депутат Павел Евграфов был еще более резким:



- Меня возмущает, как это было сделано. Одного человека убирают из Совета Федерации (Ираида Тихонова добровольно сложила полномочия сенатора), другого убирают из областного Совета (Олег Королев на несколько дней после отставки с должности главы региона был региональным парламентарием), третьего убирают из омбудсменов (Валерий Кузовлев добровольно покинул должность областного уполномоченного по правам человека). Это какая-то подковерная схема! Смотреть на все это неприятно. Я принимать в этом участия не хочу. Пачкаться не буду!



Тайным голосованием большинство депутатов выбрали Ираиду Тихонову новым региональным омбудсменом.



Ираиде Тихоновой - 59 лет. По профессии учитель математики и физики. Была депутатом райсовета Советского района Липецка и депутатом областного Совета нескольких созывов. Работала директором 53-й школы. В 2008 году она стала председателем комитета по делам женщин, семьи и демографии Липецкой области. Затем работала заместителем начальника регионального управления соцзащиты. В 2011 году Ираида Тихонова была назначена Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области, в 2014 году стала представителем администрации области в Совете Федерации.



