Политика

52 минуты назад

Ушел в отставку главный строитель Липецка

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#администрация Липецка #Сергей Косинов
Ушел в отставку главный строитель Липецка

Сегодня в отставку ушел начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» Сергей Косинов.

Напомним, что ранее освободил занимаемую должность главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов. Его заменил Алексей Огневой, сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс».

Об отставника покинули должности с официальной формулировкой "по собственному желанию". Неофициальная версия отставок - они перестали соответствовать требованиям времени.

Главная история, выкинувшая Сергея Косинова из муниципальной обоймы, - затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК. На прошлой неделе врио губернатора Игорь Артамонов выказал недовольство тому, что объект строят вот уже третий год, ходя аналогичные проекты в области и в Липецке строители реализуют менее чем за год. И вот - ожидаемое кадровое решение и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной.




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#администрация Липецка #Сергей Косинов

Комментарии (15)

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Разница что он в кабинете на собороной сидел

7 минут назад
Управлял. А теперь в елецком так же сидит и руководит. Тока по телефону)))
ответить

Нет

8 минут назад
хаха, атаманом как был соловей тербунской-так и есть.
ответить

хаха

11 минут назад
Шайка, атамана поменяли? )))
ответить

Шайка

12 минут назад
Юрок Алтушок., ещё не куда не уходила. У них просто новый член-Артамонов. А так все на месте-в прежнем составе.
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Юпитер

13 минут назад
Юрок Алтушок., + 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить

Юрок Алтушок.

16 минут назад
Была одна шайка жуликов и воров, пришла другая шайка жуликов и воров. В жемчужине ничего не меняется.
ответить

Чувствуют себя хорошо

17 минут назад
Юрий Николаевич и Олег Петрович-по фигу все.
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Колхозники

17 минут назад
Мы колхозники опора всей страны были, есть и будем. Город, что вы жрать будете без нас. Сажать надо тех, кто пишет всякую муть и судит людей. Сами утопаете в своих грехах.
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Формально-неформально...

18 минут назад
Конечно не соответствует духу времени! Ведь главным строителем города должен быть менеджер из Сбербанка! Тамбова например ))))))))
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Они се е чувств

18 минут назад
Гость,
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