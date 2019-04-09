52 минуты назад
Ушел в отставку главный строитель Липецка
Сегодня в отставку ушел начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» Сергей Косинов.
Напомним, что ранее освободил занимаемую должность главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов. Его заменил Алексей Огневой, сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс».
Об отставника покинули должности с официальной формулировкой "по собственному желанию". Неофициальная версия отставок - они перестали соответствовать требованиям времени.
Главная история, выкинувшая Сергея Косинова из муниципальной обоймы, - затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК. На прошлой неделе врио губернатора Игорь Артамонов выказал недовольство тому, что объект строят вот уже третий год, ходя аналогичные проекты в области и в Липецке строители реализуют менее чем за год. И вот - ожидаемое кадровое решение и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной.
Комментарии (15)
Еще в рубрике
29.03.2019 17:04Политика
Разница что он в кабинете на собороной сидел
Нет
хаха
Шайка
Юпитер
Юрок Алтушок.
Чувствуют себя хорошо
Колхозники
Формально-неформально...
Они се е чувств