Ушел в отставку главный строитель Липецка

Сегодня в отставку ушел начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» Сергей Косинов.

Напомним, что ранее освободил занимаемую должность главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов . Его заменил Алексей Огневой, сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс».

Об отставника покинули должности с официальной формулировкой "по собственному желанию". Неофициальная версия отставок - они перестали соответствовать требованиям времени.

Главная история, выкинувшая Сергея Косинова из муниципальной обоймы, - затягивание строительства школы на улице 50 лет НЛМК. На прошлой неделе врио губернатора Игорь Артамонов выказал недовольство тому, что объект строят вот уже третий год, ходя аналогичные проекты в области и в Липецке строители реализуют менее чем за год. И вот - ожидаемое кадровое решение и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной.



