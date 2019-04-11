Общество

сегодня, 17:58

Строительство скейт-парка приостановлено из-за разногласий

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#парк #экстрим #строительство
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Строительство скейт-парка приостановлено из-за разногласий

Любители экстрима и мэрия хотят найти общий знаменатель.

Сегодня в парке Победы прошла встреча, посвященная строительству там скейт-парка. Он займет территорию танцевальной площадки. На скейт-парк уже выделено 5 млн рублей - поровну на создание площадки и ее наполнение элементами. Найден подрядчик. Парк уже запланировали открыть на День защиты детей. Но, вероятно, перерезание ленточек придется перенести: любители экстрим-спорта взбунтовались.

Вчера в социальных сетях появились посты с критикой проекта. Дескать, сделают тяп-ляп, поставят совсем не то что надо и, как водится, половина бюджета на скейт-парк рассеется.  Экстрим-сообщество взволновала такая картина. Для того, чтобы прояснить ситуацию и расставить все точки над i, сегодня вице-мэр Евгений Павлов, директор парка Победы, подрядчик встретились с представителями экстрим-сообщества прямо на месте будущего скейт-парка.

На площадке сразу возникла оживленная дискуссия. Директор и подрядчик то и дело тыкали пальцами в концепт-эскиз парка. Подготовленными пришли и скейтеры: они запросили проекты и их стоимость у имеющих опыт в строительстве экстрим-парков компаний. Причем, они оказались не намного дороже 5 млн рублей. Стороны горячо спорили: появления скейт-парка в Липецке ждут уже 15 лет, и все хотят сделать хорошо, а не получить в распоряжение то, что сделали для галочки.

- Если вы нам построите скейт-парк, мы во всеуслышание будем хвалить вас - исполнителей и заказчиков, - обещают скейтеры. - Только вот хочется, чтобы парк был нормальным.

В этом и есть вся соль спора - что такое нормальный экстрим-парк? Оказалось, что у подрядчика и спортсменов несколько иное видение на понятие "нормальный скейт-парк". Экстремалам показали эскиз размещения объектов на площадке, предложили "поиграть" с компоновкой. Но до "заселения" скейт-парка слишком рано! В сообществе экстремалов нет единой позиции даже по покрытию площадки. Кто-то отстаивает деревянное покрытие, кто-то голосует за бетон, кому-то по душе и то, и другое.

Липецкие скейтеры - не провинция. Молодежь активно путешествует по России и видит экстрим-парки в других городах. Конечно, им хочется видеть что-то наподобие питерской площадки, но это слишком высокие затраты для города. Наши ребята катались и в Сочи, где экстрим-площадка безвременно пришла в негодность из-за непродуманного обслуживания. Да что далеко ездить? Пример гибели скейт-парка есть в Ельце. Там помост быстро пришел в негодность, его не стали ремонтировать и закрыли. Повторения чужих ошибок липецкие экстремалы не хотят.

А чего же хотят? Хотят качественного парка, который будет интересен и роллерам, и скейтерам, и велосипедистам. Но желания ребят сильно ограничены площадью (порядка 600 квадратов) и бюджетом проекта. На такой площади много фигур не поставишь.

Впрочем, о деньгах можно не переживать. 5 млн рублей - не конечная сумма проекта. Вполне реально рассчитывать на 7-8 млн рублей. Город готов вложить дополнительные средства, рассказал собравшимся вице-мэр Липецка Евгений Павлов. Он же, выслушав позиции, принял соломоново решение - до того, как мэрия и эстрим-сообщество не придут к общему решению по концепции и наполнению парка, все работы по его строительству будут приостановлены. На будущей неделе четырех представителей сообщества ждут в кабинете Евгении Уваркиной. К этому времени экстремалы должны между собой выработать единую концепцию парка, которая устроит спортсменов всех направлений, предложить вариант на рассмотрение и пояснить, почему нужно делать так, а не иначе. После этого стройка в парке Победы будет разморожена.

- Все зависит от вашего консолидированного решения, главное, чтобы вы сами к нему пришли и смогли его обосновать. Мы будет отталкиваться от вашего экспертного мнения. Все хотят сделать хороший парк, - уверен Евгений Павлов. - Пусть мы запустим парк на неделю или месяц позже, но мы зато сделаем его отличным. Чтобы он всем нравился.

Строительство скейт-парка в парке Победы осложняется тем, что здесь запрещено рубить мешающие деревья, есть ограничения по земляным работам. Поэтому экстрим-зону решили расположить на самом ровном и незанятом растениями участке - танцплощадке. Этот скейт-парк станет первым в Липецке, но, в перспективе, не единственным: существует проект памп-парка с бюджетом в 30-40 млн рублей. Первоначально его хотели поселить в Нижнем парке, но сейчас готовы рассмотреть альтернативные участки. В парке слишком влажно, и строить там бетонный памп - выбрасывать деньги на ветер: конструкции быстро придут в негодность.

Для того, чтобы скейт-парк в парке Победы был исправен как можно дольше, экстремалы сами предложили сделать вход на площадку платным. Это, как они считают, спасет конструкции от вандалов и скучающих мамочек с колясками. Впрочем, этот вопрос решили оставить на потом. Зато уже решено, что поставлять и монтировать конструкции в парке будет опытная компания из Санкт-Петербурга, которая за 13 лет смонтировала 350 подобных объектов.
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#парк #экстрим #строительство
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Комментарии (11)

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Мамочке с коляской

12 минут назад
Вы мамочка сами не то что дурачье, а совсем без мозгов. Лишним людям на таких мероприятиях делать нечего. Там ведь и бегают, и прыгают, и летают и все это очень опасно. А ведь если в вашего ребенка кто то попадет, то ведь вы яжмать, начнете обвинять всех и вся. Поэтому, все правильно. Для прогулок с колясками есть парк, пожалуйста, но никак ни зона экстремальных видов спорта.
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28

21 минуту назад
Строили бы свои попрыгушки в парке "Молодежный", за "Катящимися камнями"! Там точно вам бы никто не помешал.
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28 папочка, хотя уже и без коляски

22 минуты назад
Мамочка с коляской, гуляйте на здоровье, не слушайте дЭбилов.
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Калдырь

32 минуты назад
Не успели пернуть уже обосрались.
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Мамочка с коляской

32 минуты назад
И чем плохи мамочки с колясками, товарищи с досками? Прыгают по вашим мостам? Ломают бетон колесами колясок? Дурачье вы папами рожденное...
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123

36 минут назад
Кем решено? По закону исполнитель может быть определен только по результатам торгов. 5 миллионов - не 5 тысяч. Одной хотелки мало, еще и закон соблюдать надо. Это - не поля компании "Трио", это - крупнейший муниципалитет области.
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Житель

40 минут назад
Город 48 вы хоть читайте заголовки что пишете.Не позорте и так позорный Город
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Шарик

45 минут назад
кухаркина, ты в скейте все равно ничего не понимаешь, прими лучше квадру, задолбала топить атмосферу, почему в домах как в бане, ты участвуешь в глобальном потеплении, скоро в реке Воронеж появится рыба триппер
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приОстаНОвлено!

50 минут назад
Из-за разногЛасий!!!!!!!
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Дебилы бл.....

50 минут назад
Кто бы сомневался что этим всё и закончится
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