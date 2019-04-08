Общество

41 минуту назад

Новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс»

4 896
#УГС Липецка
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Новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс»

Алексей Огневой сменил Эдуарда Кудряшова.

Как сообщил GOROD48 в минувшую субботу, главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов написал заявление об уходе. Официально начальник УГС администрации Липецка уволился по собственному желанию. Неофициально - перестал соответствовать требованиям времени.

Сегодня в УГС Липецка появился новый начальник. Им стал Алексей Огневой, сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс».
4 896
#УГС Липецка
1

Комментарии (4)

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ДОКОЛЕ

2 минуты назад
Где порядок в пассажиртрансе? Тогда чего ждать в городе? Прекратите этот беспредел...Терпение имеет границы!!!
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Бредящий Бздун

9 минут назад
"...перестал соответствовать требованиям времени.." - эт что был он честным и порядочным человеком?
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Колян

34 минуты назад
И правда, а чё не баба-то !? Ох, непредсказуем барин...Чую, окружают, демоны.
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гость

37 минут назад
ШО? Даже не бабеха?
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