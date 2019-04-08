Общество
41 минуту назад
Новым главным смотрителем Липецка стал работник МУП «Липецкпассажиртранс»
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Алексей Огневой сменил Эдуарда Кудряшова.
Как сообщил GOROD48 в минувшую субботу, главный смотритель Липецка Эдуард Кудряшов написал заявление об уходе. Официально начальник УГС администрации Липецка уволился по собственному желанию. Неофициально - перестал соответствовать требованиям времени.
Сегодня в УГС Липецка появился новый начальник. Им стал Алексей Огневой, сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс».
Сегодня в УГС Липецка появился новый начальник. Им стал Алексей Огневой, сотрудник МУП «Липецкпассажиртранс».
4 896
ДОКОЛЕ
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Колян
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