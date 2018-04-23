Рай в Липецке наступит в 2022-м

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

На этой неделе в Липецкой области избили врача, пенсионерке стреляли в окно, ветер гнул светофоры, а мы обсуждали долги города и узнали новую дату наступления «светлого будущего».

Врача избили напротив святыни







В Задонске из-за дорожного конфликта избили 27-летнего местного медика: выбили зубы, сломали нос, причинили сотрясения мозга. И где все это произошло? Прямо напротив Рождество-Богородицкого монастыря! Лупили врача сотрудники полиции – действующий и бывший, а также сын главы администрации одного из соседних сел. И затем еще написали на избитого человека встречное заявление в полицию.

Наверное, это жутко удобно: избить кого-нибудь возле храма, а затем тут же сходить причаститься и попросить прощения… у священника.

Молодецкие забавы юных ковбоев







Пенсионерка, живущая на 11-м этаже дома на улице Белянского, обнаружила в своем стекле повреждение от пули. То, что повреждение именно пулевое, женщине подтвердили и вызванные сотрудники полиции. Стрелка так и не нашли, но сама пострадавшая взывает к логике: напротив ее дома нет ничего, откуда мог прозвучать выстрел, кроме элитного поселка, стоимость одного коттеджа в котором начинается от 30 миллионов рублей. Женщина винит живущую неподалеку «золотую молодежь», которая, по ее мнению, так развлекается.

Мажоры решили стрелять по очереди. Очередь редела, но не расходилась.

P.S. Главное, чтобы танк не догадались купить.

Светофоры теперь стоят наизнанку







Не сказать, чтобы вчера в Липецке дул ураган – так просто сильный ветер. Но опять падали деревья, с крыш сдувало кровлю и даже светофоры развернуло в обратную сторону.

Ну, если в этот раз обошлось без жертв, то в ближайшие дни они обязательно будут. Ведь, чтобы теперь, чтобы узнать, какой горит сигнал светофора нужно проехать немного вперед…

Столичный журналист пришел в ужас от дорог Липецкой области







Журналист государственного телеканала «Россия» Артем Кол через социальные сети привлек внимание к состоянию дорог Липецкой области. Он выложил в Инстаргам снимки непролазной грязи из села Борисовка Добровского района и задался риторическим вопросом: «Дорога в школу! 21 век! Российские чиновники докладывают о том, как изменилась Россия. Но все же – КАК ИЗМЕНИЛАСЬ?».

Эх, Артем, у нас в доброй половине населенных пунктов еще кажется, что XXI век и не наступал вовсе. Все та же грязь, которая помогла победить Наполеона.

Полицейским скостили по «десяточке»







Двое полицейских, которых обвиняли в организации торговли наркотиками, вместо запрошенных прокурором 16 лет лишения свободы получили по шесть лет. Услышав приговор, они не могли скрыть радости: один облегченно перекрестился, перестал пить лекарства и испытывать состояние, близкое к обмороку.

Бывших стражей порядка обвиняли в том, что они задержали некую гражданку с крупной партией наркотиков, дважды вымогали у нее взятку за непривлечение к ответственности в 300 тысяч рублей, и заставляли работать на себя, распространяя дурман под «полицейской крышей». Бело бравых ребятушек рассматривал суд присяжных, который из обширного букета обвинения признал лишь превышение должностных полномочий и незаконный сбыт наркотических средств. В итоге экс-сотрудники отдела полиции №8, не упав духом, отправились отбывать назначенный срок.

Ну, кто после этого скажет, что наш суд – не самый гуманный в мире?!

Опять про светлое будущее







А нам, простым смертным, тем временем обещают если не коммунизм, то, во всяком случае, достойную жизнь. Но не прямо завтра, а называют далекие сроки – 2022 год. К этому времени мэрия берется благоустроить все городские дворы.

А что удобно – сулить манну небесную, когда все уже забудут под ворохом других обещаний. Вот благоустроить хотя бы часть дворов (и назвать перечень) в этом году – это было бы конкретно. А так через 4 года граждане, если не забудете, то приходите: еще что-нибудь пообещают.

Фонтанам быть, фонтанам бить!







Жители 10-й шахты бьют тревогу: из-под дорожной насыпи забил родник неизвестного происхождения.

Конечно, станешь жаловаться и возмущаться. Что мы, бедуины какие-нибудь такому радоваться?

Долги







Доходная часть бюджета нашего любимого города меньше расходной почти на миллиард рублей. А объем муниципального долга вырос до 2,7 миллиардов.

Любят у нас делать долги, не правда ли? Вот только к какому соседу или под какие проценты бежать в банк, чтобы одолжили «до получки»?

Нужен ли нам такой мини-футбол?







Фантастическую игру в сезоне показал мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк», который после заключительного матча (проигранного дома 3:12), можно сказать, что отмучился. А вместе с ним и спортивные болельщики. Мало того, что команда заняла последнее место, она еще и продемонстрировала фантастическую разницу забитых и пропущенных мячей в чемпионате: 81 – 176. Это не описка: пропущено сто семьдесят шесть мячей – в среднем почти 7 каждую игру.

Спорим, что руководство команды все равно сочинит победную реляцию наверх и в конце присовокупит любимое: «Дайте денег нам на следующий сезон»!?

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использовано фото 1zoom.ru

