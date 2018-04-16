Липецкие дороги ужаснули всю страну

Фотографии из Добровского района разлетаются по соцсетям.

Публикация от Артем Кол (@artem_kol) 15 Апр 2018 в 11:17 PDT

Известный журналист, специальный корреспондент телеканала «Россия» Артём Кол рассказал у себя на странице в Инстаграм о липецких дорогах.- Сообщения от подписчиков: село Борисовка Липецкой области. Дорога в школу! 21 век! Российские чиновники докладывают о том, как изменилась Россия. Но все же - КАК ИЗМЕНИЛАСЬ? - написал известный журналист у себя на странице в соцсети, комментируя фотографии из нашего региона.Автор снимков - Светлана Ананьева рассказала GOROD48 о ситуации с дорогой в селе.- Жители улицы обращались и в местную администрацию, и в администрацию Добровского района, а в ответ только одни обещания, - сообщила Светлана. - Дорога в таком состоянии постоянно, летом, когда сухо, ещё более-менее, а если лето дождливое - то не просыхает вообще! Эта дорога ведёт с улицы Советская к центру села - магазину, школе. Мало того, на этой улице проживает участник Великой Отечественной войны, которому 94 года и периодически требуется медицинская помощь. В ужасающем состоянии и автомобильный проезд, и пешеходный переход с улицы Советская в центр села. А летом прошлого года двое мужчин с маленькими детьми вообще провалились под этот мостик, и даже после этого администрация сельского поселения особо не приняла не каких мер! Приехали, посмотрели прибили эту гнилую доску обратно - это все, что они смогли сделать!Добавим, что рассказавший о ситуации в липецком селе журналист прославился после того, как в 2015 году был избит в администрации Улан-Удэ, где корреспондент ВГТРК Артем Кол и съемочная группа телеканала "Россия 24" вели расследование с представителями ОНФ по поводу необоснованных затрат из городского бюджета.