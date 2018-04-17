По окну жительницы Липецка стреляли из богатого коттеджа

Пенсионерка считает случившееся бездуховной выходкой представителей "золотой молодежи".

В редакцию GOROD48 позвонила жительница микрорайона "Университетский" и рассказала о том, что ее квартира стала объектом опасного развлечения "золотой молодежи".- Я живу на 11 этаже дома по улице Белянского. Мои окна выходят на коттеджный поселок, в котором цена особняков начинается от 30 миллионов рублей. Очевидно, что у жителей поселка есть средства и на оружие. Считаю, что именно оттуда, со стороны "богатых", мне и прилетело, - говорит пенсионерка.По словам женщины, в минувшие выходные она захотела вымыть окна лоджии, но, отдернув занавеску, обнаружила в стеклопакете пулевое отверстие. То, что внешнее стекло было продырявлено пулей, ей сообщили сотрудники полиции, которых она вызвала на место происшествия. Однако самой пули полицейские не нашли: возможно, она отскочила от стекла, упав где-то на улице.- Может быть, у стрелка проснется совесть. Мне, пенсионерке, нужно будет найти 4 тысячи рублей на замену стеклопакета. Эти деньги в моем бюджете не лишние, - говорит хозяйка обстрелянной квартиры.