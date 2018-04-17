Происшествия

сегодня, 13:32

По окну жительницы Липецка стреляли из богатого коттеджа

42 3927
#стрельба
5
По окну жительницы Липецка стреляли из богатого коттеджа

Пенсионерка считает случившееся бездуховной выходкой представителей "золотой молодежи".

В редакцию GOROD48 позвонила жительница микрорайона "Университетский" и рассказала о том, что ее квартира стала объектом опасного развлечения "золотой молодежи".

- Я живу на 11 этаже дома по улице Белянского. Мои окна выходят на коттеджный поселок, в котором цена особняков начинается от 30 миллионов рублей. Очевидно, что у жителей поселка есть средства и на оружие. Считаю, что именно оттуда, со стороны "богатых", мне и прилетело, - говорит пенсионерка.

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По словам женщины, в минувшие выходные она захотела вымыть окна лоджии, но, отдернув занавеску, обнаружила в стеклопакете пулевое отверстие. То, что внешнее стекло было продырявлено пулей, ей сообщили сотрудники полиции, которых она вызвала на место происшествия. Однако самой пули полицейские не нашли: возможно, она отскочила от стекла, упав где-то на улице.

- Может быть, у стрелка проснется  совесть. Мне, пенсионерке, нужно будет найти 4 тысячи рублей на замену стеклопакета. Эти деньги в моем бюджете не лишние, - говорит хозяйка обстрелянной квартиры. 


42 3927
#стрельба
5

Комментарии (43)

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Бедная пенсионерка

31 секунду назад
Зоолог, За моими 22-мя собаками три депутата ходят и убирают. Они потом это собачье говно в своей работе используют, говяные законы придумывают.....
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Ну че за...

1 минуту назад
Живет в таком богатом доме, 4 косаря у нее нет....щас скинемся тебе хитровыипанная тп! Вопще страх потеряли нахалы липЯцкие
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"Золотая пенсионерка"

2 минуты назад
Я этой "золотой молодежи" своим платиновым костылем все их мраморные зубы выбью и в их Гуччи засуну!
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Зоолог

4 минуты назад
Бедная пенсионерка, а как быть с собачьем говном???
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Бедная пенсионерка

5 минут назад
Стекло мне поганцы разбили а еще и на моем Лексусе царапину нашла! Мне как пенсионерке, очень трудно ездить на машине с царапиной, придется пересесть на Майбах.
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Ашот на белый приёра

5 минут назад
Чмосквич, Ти чмо! Ти к нам в Маскавабад приехаль, я тебя выибю
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1917

7 минут назад
Вот такая мразь драпала за кордон.
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Чмосквич

8 минут назад
Откуда в Липецк коттеджи от 30 миллионов рублей? Домики просто вычурно обделывают а строят из того-же дешевого газосиликать и прочей ерунды, тем более возле Университетского экология почти как на Тракторном, только пока без вони. У кого есть 30 миллионов, тот уже давно в подмосковье квартирой обзавелся а некоторые и к нам в Москву переселились.
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Никуясебе

9 минут назад
В каких квартирках у нас ,,пенсионерки,, живут!? Обосраться! И еще жалуется, что стекло ей дорого поменять! Наглость - второе счастье! Буржуи буржуям стекла бьют...пусть хоть поперемочат друг друга!!!!!!
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мистер-48.ру

10 минут назад
..во-во..Может,вначале,научиться ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ, а потом писать комментарии--2 класса церковно-приходской для этого недостаточно..
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