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Бывшим наркополицейским вынесли приговоры

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#наркотики #вымогательство #суд
Бывшим наркополицейским вынесли приговоры

Оба получили по шесть лет лишения свободы.

В Липецком областном суде вынесен приговор по делу двух бывших полицейских, обвинявшихся в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств и в незаконном сбыте наркотических средств.

30-летний старший лейтенант полиции Станислав Мазаев и 38-летний майор Константин Безбородов, ранее работавшие в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку, выбрали суд присяжных заседателей. Те из целого букета обвинений признали их виновными только в двух преступлениях и сочли, что полицейские заслуживают снисхождения.

Сегодня суд вынес приговор. Станислав Мазаев получил 6 лет 2 месяца заключения в колонии общего режима, его товарищ - 6 лет. При этом приговор коснулся только превышения полномочий - наркоторговлю включили в состав этого обвинения.

В назначенный бывшим полицейским срок вошло время пребывания полицейских под стражей. 

Мазаев и Безбородов занимались пресечением преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. По версии следствия, старший лейтенант и майор в 2015 году изъяли у липчанки крупную партию наркотиков, а потом велели ей сбыть зелье, поделившись с ними выручкой.

8 971
#наркотики #вымогательство #суд

Комментарии (8)

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Гидравлический Ампер

14 минут назад
Вот, что значит барыжить с корочкой! Вот, что корочка животворящяч делает!
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хочу поздравить адвокатов,

27 минут назад
Молодцы, хорошо на этих клиентах поднялись. Адвокат чокала нервно курит в сторонке.
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Гость

31 минуту назад
Миллионы которые потратили родственники на юристов потрачены незря, ещё немного поднапрягутся и через 1-2 года, ребята выдут по УДО а может и раньше так как от основного срока будет вычитаться время проведённое в изоляторе. А мне вот интересно ктонибуть из их руководства потерял свои должностя....
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Зам. главы расформированного наркоконтроля

36 минут назад
в розыске Интерпола,за наркоту и ОПГ
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В китае расстрел за это

49 минут назад
А у нас все шито крыто) онкологии этим мудакам в голову
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какое то время,уже,под арестом

сегодня, 14:34
Отсидели,за хорошее поведение-удо.Короче ,года 3 отсидят и на свободу,с чистой совестью
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часик в радость,чифир в сладость,

сегодня, 14:31
Им.
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че то, маловато,

сегодня, 14:30
Они же не простые барыги были,а при погонах.
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