Бывшим наркополицейским вынесли приговоры

Оба получили по шесть лет лишения свободы.

В Липецком областном суде вынесен приговор по делу двух бывших полицейских , обвинявшихся в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств и в незаконном сбыте наркотических средств.30-летний старший лейтенант полиции Станислав Мазаев и 38-летний майор Константин Безбородов, ранее работавшие в отделе полиции №8 УМВД РФ по Липецку, выбрали суд присяжных заседателей. Те из целого букета обвинений признали их виновными только в двух преступлениях и сочли, что полицейские заслуживают снисхождения.Сегодня суд вынес приговор. Станислав Мазаев получил 6 лет 2 месяца заключения в колонии общего режима, его товарищ - 6 лет. При этом приговор коснулся только превышения полномочий - наркоторговлю включили в состав этого обвинения.В назначенный бывшим полицейским срок вошло время пребывания полицейских под стражей.

Мазаев и Безбородов занимались пресечением преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. По версии следствия, старший лейтенант и майор в 2015 году изъяли у липчанки крупную партию наркотиков, а потом велели ей сбыть зелье, поделившись с ними выручкой.