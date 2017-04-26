В областном суде начался процесс над двумя офицерами полиции



Подсудимым предъявлен целый букет обвинений - от превышения должностных полномочий до торговли наркотиками.



Сегодня в Липецком областном суде начался процесс по громкому уголовному делу, подсудимыми по которому проходят 29-летний старший лейтенант Станислав Мазаев и 37-летний майор Константин Безбородов, ранее работавшие в ОП №8 УМВД РФ по Липецку.

Подсудимым, уволенным из органов внутренних дел, предъявлены обвинения по п.«б» ч.3 ст.286 УК РФ («превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств»); п.п.«а», «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ («получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере»); п.п.«б», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»); ч.3 ст.30, п.п.«а», «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ («покушение на получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере»); ч.5 ст.228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, совершенный в особо крупном размере»).

Каждое такое обвинение предполагает серьезное наказание. Например, за превышение должностных полномочий бывшим оперативникам грозит до 10 лет лишения свободы, а за сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, совершенный в особо крупном размере, можно провести в колонии до 20 лет. Совокупность же всех обвинений грозит подсудимым пожизненным сроком лишения свободы.

Обвинительное заключение по делу двух бывших сотрудников полиции подписал заместитель прокурора Липецкой области Юрий Кожемякин. По данным предварительного следствия, старший лейтенант и майор в 2015 году изъяли у липчанки Долговой крупную партию наркотиков, а потом велели ей сбыть зелье, поделившись с ними выручкой. Полицейских также обвиняют в том, что они получили от нее взятку в 300 000 рублей за не привлечение ее к уголовной ответственности, а потом попытались еще раз получить от взятку такого же размера.

Сами подсудимые своей вины не признают. Будучи уверенными в предвзятости предварительного следствия, Мазаев и Безбородов заявили ходатайство о процессе с участием присяжных заседателей. В понедельник, 24 апреля, в областном суде под председательством судьи Олега Мирошника была сформирована коллегия присяжных заседателей, куда вошли 12 основных и 2 запасных присяжных.

Об уголовном деле старшего лейтенанта Станислава Мазаева и его начальника, майора Константина Безбородова, читателям GOROD48 известно из февральской публикации «Мы уверены в невиновности своих родственников» , в которой о подоплеке этого уголовного дела рассказали мать и жена бывших офицеров полиции.

Сейчас у родственников подсудимых одна надежда - на суд присяжных. Они считают, что уголовное дело построено только на словах женщины, которая является наркосбытчицей. В материалах дела, по их словам, нет ни изъятых денег, которые она якобы передавала полицейским, ни изъятых наркотиков. А раз нет улик, то на каком основании их родственников упекли за решетку?

- Подсудимые стали жертвой оговора. Вам необходимо отделить правду от лжи, - обратилась к суду адвокат Ирина Анохина. - Позиция обвинения построена на словах Долговой. В деле нет ни изьятых наркотиков, ни денег.



- Потерпевшая сама занималась сбытом наркотиков. Наркотики сбывают даже школьникам. Как бороться с этим злом, как сотруднику полиции пройти по краю и не нарушить закон? Цель правосудия - доказать вину виновного и оправдать невиновного. Все дело сфабриковано по показаниям Долговой. Подумайте, почему она пошла не в управление собственной безопасности полиции с заявлением о преступлении, а к оперативнику Госнаркоконтроля? Что её с ним связывало? По-моему одно: то, что нынешние подсудимые попали на чужую "поляну". Мотив Долговой - уйти от уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Я буду настаивать на невиновности своего подзащитного, - сказал во вступительном слове присяжным заседателям адвокат Владимир Геворкян.



- Не судите о вине моего подзащитного на основании слов прокурора. Мы позже опросим Долгову, зададим ей вопросы, за счёт чего она живёт и чем занимается. Мы предьявим ряд доказательств, чтобы вы убедились, что все было не так, как рассказал вам гособвинитель. И вы увидите, что жертвой данного уголовного дела является не она, а мой подзащитный. Мой подзащитный защищал жителей города от действий Долговой, - сказала адвокат Мария Тормышева.

Впрочем, гособвинитель Иван Минаев настаивал перед жюри присяжных, сформированных исключительно из женщин, на корыстном умысле подсудимых. Он рассказал, что Станислав Мазаев обнаружил в автомобиле Долговой свёртки с наркотиками, после чего он и его начальник Константин Безбородов потребовали от неё взятку в размере 300 тысяч рублей за своё бездействие. Потом они отдали ей часть изъятых наркотиков, которые она должна была сбыть, а деньги отдать им. Наркотики полицейские положили в тайник. Однако впоследствии она заявила им при встрече, что у неё нет 300 тысяч. Тогда полицейские подложили женщине в её машину несколько коробков синтетического зелья, потребовав 300 тысяч рублей взятки за не возбуждение в ее отношении уголовного дела.







