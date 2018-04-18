Общество

27 минут назад

Под липецким участком трассы Р-119 забил родник

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#трасса #разрушение
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Под липецким участком трассы Р-119 забил родник

Насыпь трассы разрушается

Жители поселка 10 шахта бьют тревогу – из-под насыпи трассы Орел-Тамбов забил родник неизвестного происхождения.

Житель улицы Муравьева Виктор Пашков рассказал GOROD48, что вода из-под насыпи трассы бежит уже второй год. Неподалеку от примыкания к улице Муравьева к трассе есть водослив с трассы, вода из которого во время дождей и без того заливает многие огороды жителей улицы, делая невозможным выращивание овощей, а с таянием снегов здесь образовалось настоящее озеро, точнее – болото с зеленой жижей. Но это, как говорится, еще пол беды. С образованием непонятного по происхождения нового источника воды, который бьет прямо - из-под насыпи трассы, воды прибавилось. Так еще и с обратной стороны от Муравьева стороны трассы вода из этого ключа заливает огороды садоводческого товарищества.

- Не знаю откуда бьет эта вода. Приезжали вчера сотрудники ЛГЭК, раскапывали, искали, возможно, трубу, но трубы здесь не оказалось. Разведя руками, и сообщив, что их труб здесь нет – уехали, говорит Виктор Пашков. – Надеюсь, что после публикации на вашем сайте начнут решать вопрос те, кто обслуживает эту трассу...

Между тем, вода из образовавшегося источника, а это, вероятнее всего природный родник, уже разрушает насыпь трассы Р-119, и земля оседает сверху вниз, создавая опасность разрушения полотна самой трассы.

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#трасса #разрушение
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Комментарии (1)

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нонка

3 минуты назад
были сады.стали коттеджи.отсюда и тревога
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