Под липецким участком трассы Р-119 забил родник

Насыпь трассы разрушается

Жители поселка 10 шахта бьют тревогу – из-под насыпи трассы Орел-Тамбов забил родник неизвестного происхождения.

Житель улицы Муравьева Виктор Пашков рассказал GOROD48, что вода из-под насыпи трассы бежит уже второй год. Неподалеку от примыкания к улице Муравьева к трассе есть водослив с трассы, вода из которого во время дождей и без того заливает многие огороды жителей улицы, делая невозможным выращивание овощей, а с таянием снегов здесь образовалось настоящее озеро, точнее – болото с зеленой жижей. Но это, как говорится, еще пол беды. С образованием непонятного по происхождения нового источника воды, который бьет прямо - из-под насыпи трассы, воды прибавилось. Так еще и с обратной стороны от Муравьева стороны трассы вода из этого ключа заливает огороды садоводческого товарищества.

- Не знаю откуда бьет эта вода. Приезжали вчера сотрудники ЛГЭК, раскапывали, искали, возможно, трубу, но трубы здесь не оказалось. Разведя руками, и сообщив, что их труб здесь нет – уехали, говорит Виктор Пашков. – Надеюсь, что после публикации на вашем сайте начнут решать вопрос те, кто обслуживает эту трассу...

Между тем, вода из образовавшегося источника, а это, вероятнее всего природный родник, уже разрушает насыпь трассы Р-119, и земля оседает сверху вниз, создавая опасность разрушения полотна самой трассы.