Под стенами Задонского монастыря жестоко избили врача-терапевта

В результате ссоры врача местной больницы, полицейского, военного, экс-полицейского и родственника главы администрации села, 27-летний медик госпитализирован со сломанным носом и сотрясением мозга. У терапевта также выбиты передние зубы.

Задонск город небольшой, поэтому конфликт, произошедший на дороге у Задонского монастыря, на улице Карла Маркса, здесь сегодня тема №1. Не до обсуждений только врачу Алексею Иванову, он сейчас в своей райбольнице, но не на рабочем месте, а в палате травматологии.

Синяки под глазами у Алексея уже спадают, а вот по всему телу – нет. На левой руке огромная черно-синяя гематома. Говорит он с трудом – нет передних зубов, и болит челюсть.









- Это произошло вечером 14 апреля, где-то полвосьмого. Мы ехали с братом на машине, и на повороте с улицы Коммуны на Карла Маркса нас вдруг подрезает «десятка». Подрезает так, что я вылетаю на встречку, пересекаю ее и оказываюсь на обочине, - рассказывает врач-терапевт Алексей Иванов. – В открытое окно я сделал замечание находящимся в «ВАЗе», на что мне ответили нецензурной бранью. Я продолжил движение, а серебристая «десятка» устремилась за мной, сигналя и, моргая фарами, требуя остановиться. Я увидел, что в машине сидят знакомые мне ребята, и решил остановиться, даже не подозревая, чем все закончится.

Свернув на площадку почти напротив монастыря Алексей остановил машину и начал выходить из салона. Из тормознувшей «десятки» выскочила компания и на Алексея посыпались удары.

- После ударов в челюсть и в нос я потерял сознание, - продолжает Алексей. – Тут подскочил мой брат, который оттащил меня от нападавших в салон.

После этого братья вызвали «скорую» и полицию. Алексея удивило, что прибывшие на место происшествия полицейские опросили только его и брата, но не пообщались с нападавшими, не устанавливали их личности, и не повезли на освидетельствование. Алексею же показалось, что они были не трезвы.

- Я дипломированный медик, причем с правом освидетельствования граждан на алкогольное и наркотическое опьянение, и могу определить – трезв человек или пьян. По неадекватным происходящему действию нападавших, я сделал вывод, что они не трезвы. Обидно и за то, что я всех их знаю.

Состав компании из ВАЗовской «десятки» - как на подбор. Почти все сверстники Алексея и люди не простые. Один – полицейский, хоть и молод, но уже начальник УБЭП, служит в Подмосковье, сам из Задонска, куда приезжает к родственникам. Второй – экс-полицейский, занимавший в местном РОВД должность заместителя начальника следственного отдела, третий – житель Воронежа, у которого в Задонском районе тоже родственники, он женат на дочери главы одной из сельских администраций, четвертый – военный, радист, не так давно побывал в командировке в Сирии. Впрочем, Алексей говорит, что военный не участвовал в избиении.

Алексей Иванов вспоминая действия прибывших на место происшествие полицейских теперь боится, что напавшие могут уйти от наказания.

Впрочем, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, доследственная проверка по факту конфликта произошедшего на улице Карла Маркса в Задонске 14 апреля, проводится. Но заявления о противоправных действиях поступили от обеих сторон конфликта.

Как стало известно GOROD48, молодых людей, которых Алексей Иванов обвиняет в избиении, заявили, что спровоцировал конфликт он, и сам напал на полицейского, экс-полицейского, военного и жителя Воронежа.

Так как среди участников конфликта есть представитель так называемого «спецконтингента» (сотрудник полиции, прим. ред.) , то материалы проверки будут переданы в СУ СК по Задонскому району.