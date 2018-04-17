Общество

сегодня, 10:40

В мэрии пообещали благоустроить все дворы Липецка к 2022 года

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#бюджет
В мэрии пообещали благоустроить все дворы Липецка к 2022 года

А вот на переселение из ветхого и аварийного жилья средств в бюджете Липецка нет.

Сегодня в здании департамента образования администрации Липецка при полупустом зале с задержкой по времени состоялись мало кому интересные публичные слушания об исполнении муниципального бюджета за 2017 год: техническая служба организаторов мероприятия оказалась не готова к работе.

О состоянии городских финансов присутствующим рассказала председатель профильного департамента мэрии Татьяна Григорова. 

Доходная часть муниципальной казны впервые превысила 11 млрд рублей, составив 11,1 млрд рублей, расходная - 11,3 миллиарда.

Сумма поступлений от главного налога - на доходы физических лиц - в доходах бюджета составила 2,4 млрд рублей, или на 649 млн рублей больше поступлений НДФЛ в 2016 году. Не были выполнены планы по доходам по земельному налогу и по единому налогу на вмененный доход. Как отмечают городские финансисты, недоимка по налоговым платежам на конец года составила 215,5 млн рублей. Более половины поступлений муниципальный бюджет получил из областного и федерального бюджетов - 6,1 млрд рублей.
 
Значительная часть расходов муниципалитета составили траты на образование - 5,6 млрд рублей (на балансе муниципалитета - более 200 учреждений). Более 2 млрд рублей в 2017 году было направлено в транспортную сферу и дорожное хозяйство. При этом основная часть средств - 1,8 млрд рублей - пошли на капремонт и строительство дорог. На сферу ЖКХ и благоустройство мэрия потратила свыше 1 млрд рублей. Меньше всего денег из городской казны пошло на охрану окружающей среды - всего 5,3 млн рублей. На школу в микрорайоне "Елецкий" было потрачено 607 млн рублей, на реконструкцию стадиона "Металлург" - 124 млн рублей, на переселение горожан из аварийного жилья - 330 млн рублей. Впрочем, на дальнейшее переселение средств в бюджете города нет: все надежды чиновников связаны с федеральным центром, который, кажется, озабочен более восстановлением Сирии, чем решением насущных проблем россиян.

По состоянию на 1 января 2018 года объём муниципального долга составил 2,8 млрд рублей.




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#бюджет

Комментарии (5)

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Дуся

7 минут назад
Дороги во дворах в 2017 уже сделали , горе да и только . Жаль не при крепить фото. Звонила в отдел , спросили , кто вы по образованию , что можете судить о качестве и предупредили , что гарантия на покрытие 3 года . Все и так видно , не надо ни какого образования , а гарантировать и нечего , выглядывает старый асфальт . Не понятно как принимали работу ????
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Вопросик

9 минут назад
дед Пихто, а в штатах , что Трамп убирает , почитай - ка Итак, несколько субъективных выводов из жизни таких комьюнити: Во-первых, американцы не пускают государство в свою личную жизнь. Никаких государственных ЖКХ, никакого государственного ТВ. Пусть государство обеспечивает внешнюю безопасность, регулирует социалку, армию и пожалуй всё. Во-вторых, американцы сами принимают решения (в данном случае голосованием), что им построить на их территории, кто будет убирать мусор, стричь газон, чистить бассейн, мыть полы, красить бордюры и т.д. Те компании которые не справляются со своими обязанностями, отправляются в лес к медведям. В-третьих, каждый старается ставить интересы общества или соседа выше своих. “Я не буду здесь парковать машину т.к. соседу будет не удобно выезжать из гаража” или “Я не включаю громко музыку в машине, потому что моему соседу может не понравится эта музыка” или “Таким образом, все думают друг о друге. Я о соседе, сосед обо мне. Это реально круто!
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Вопросик

11 минут назад
Липчанин, никуда не писать , составить примерный план благоустройства , обойти соседей , может кто-то 500 руб даст, кто-то больше и самим замостить плиткой , поставить ограды и т.д.
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Липчанин

24 минуты назад
А куда писать-жаловаться на ужасный двор? За Пятеркой, на Плеханова, в центре! Это жесть какая то.
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дед Пихто

57 минут назад
Ну правильно. В Липецке только в многоэтажках люди живут, им и благоустройство всякое. А в частном секторе живут люди второго сорта, и дети там второго сорта. Им не положены благоустройства, но налоги они обязаны уплачивать в полном объёме, при этом утопая в грязи и свалках. Причём не придомовые территории в частном секторе считаются землёй гос. фонда, но убирать её предлагают жителям самим. Вот и дворы многоэтажек надо предложить жителям самим обустраивать. А то получается, что граждане властями Липецка разделены на два сорта, одним всё, другим ничего.
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