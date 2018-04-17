В мэрии пообещали благоустроить все дворы Липецка к 2022 года

А вот на переселение из ветхого и аварийного жилья средств в бюджете Липецка нет.

Сегодня в здании департамента образования администрации Липецка при полупустом зале с задержкой по времени состоялись мало кому интересные публичные слушания об исполнении муниципального бюджета за 2017 год: техническая служба организаторов мероприятия оказалась не готова к работе.



О состоянии городских финансов присутствующим рассказала председатель профильного департамента мэрии Татьяна Григорова.



Доходная часть муниципальной казны впервые превысила 11 млрд рублей, составив 11,1 млрд рублей, расходная - 11,3 миллиарда.



Сумма поступлений от главного налога - на доходы физических лиц - в доходах бюджета составила 2,4 млрд рублей, или на 649 млн рублей больше поступлений НДФЛ в 2016 году. Не были выполнены планы по доходам по земельному налогу и по единому налогу на вмененный доход. Как отмечают городские финансисты, недоимка по налоговым платежам на конец года составила 215,5 млн рублей. Более половины поступлений муниципальный бюджет получил из областного и федерального бюджетов - 6,1 млрд рублей.



Значительная часть расходов муниципалитета составили траты на образование - 5,6 млрд рублей (на балансе муниципалитета - более 200 учреждений). Более 2 млрд рублей в 2017 году было направлено в транспортную сферу и дорожное хозяйство. При этом основная часть средств - 1,8 млрд рублей - пошли на капремонт и строительство дорог. На сферу ЖКХ и благоустройство мэрия потратила свыше 1 млрд рублей. Меньше всего денег из городской казны пошло на охрану окружающей среды - всего 5,3 млн рублей. На школу в микрорайоне "Елецкий" было потрачено 607 млн рублей, на реконструкцию стадиона "Металлург" - 124 млн рублей, на переселение горожан из аварийного жилья - 330 млн рублей. Впрочем, на дальнейшее переселение средств в бюджете города нет: все надежды чиновников связаны с федеральным центром, который, кажется, озабочен более восстановлением Сирии, чем решением насущных проблем россиян.



По состоянию на 1 января 2018 года объём муниципального долга составил 2,8 млрд рублей.









