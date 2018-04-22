«ЛГТУ-Липецк» простился очередным двузначным поражением и финишировал на последнем месте

Такого кошмарного сезона в Липецке еще не было - 176 мячей пропущено...

«ЛГТУ-Липецк» провел свой заключительный матч в высшей лиге «А» и завершил самый кошмарный сезон в истории липецкого мини-футбола. Игра с «Оргхимом» из Нижнего Новгорода получилась под стать всему выступлению липчан в чемпионате: студенты проиграли с двузначным счетом – 3:12….

Любопытно, что «Оргхим» проводит лишь первый сезон в высшей лиге, но при этом умудрился финишировать на 4-м месте в Западной конференции и добыл себе право выхода в плей-офф. В Нижнем Новгороде сумели собрать боеспособный состав, а в Липецке, где когда-то неплохо играла команда суперлиги, и по ходу сезона продолжали терять игроков, которые просто не хотели играть в коллективе…

Рисунок заключительной игры был таким же, как и во многих матчах «ЛГТУ-Липецка». Уже к перерыву соперники сняли все вопросы, выйдя вперед – 5:1, а затем продолжали играть и забивать липчанам в свое удовольствие.

Голы престижа у нашей команды на счету Антона Бадикова (19-я минута), Александра Самохина (43-я) и Александра Курочкина (49-я).

У гостей голеодорил 21-летний лучший бомбардир команды Максим Серебряков, который оформил «покер»; на счету его ровесника Артема Святкина – «хет-трик». Станислав Ющенко сделал «дубль», Александр Телегин, Дмитрий Навальнев и Дмитрий Смородин забили по одному мячу.

Разумеется? с такими «выдающимися» результатами «ЛГТУ-Липецк» занял последнее 14-е место в турнирной таблице. В 29 матчах липчане потерпели19 поражений. Красноречива и итоговая разница забитых и пропущенных мячей: 81 забит и 176 (!) пропущено.