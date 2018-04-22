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сегодня, 10:17

Ветер в Липецке развернул светофоры

10 1771
#ветер
3
Ветер в Липецке развернул светофоры

Светофоры для водителей теперь показывают сигналы пешеходам.

Вчера вечером порывы ветра развернули светофоры на площади Победы. Светофоры для водителей теперь показывают сигналы пешеходам. Подобная ситуация наблюдается и на других магистралях города. 

Напомним, что вчера ГУ МЧС по Липецкой области оповестило граждан о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. С сохранением в течение 21 и 22 апреля ожидается усиление Юго-Западного ветра, порывы которого достигают 14-19 м/с. Будьте внимательны и осторожны! Телефон 101, 112.
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10 1771
#ветер
3

Комментарии (10)

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Лип

1 минуту назад
Не было оповещения!!!
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Гостья

3 минуты назад
Как раз в этот раз смс от МЧС и не было. Бабушке билайн прислал и то по Тульской. А Липецкое МЧС в этот раз отмолчалось
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Боцман

21 минуту назад
Три симки- Билайн, Теле 2 , МТС. Ни на одну оповещение не приходило.
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--

27 минут назад
А что если краном потянуть?
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Bot

33 минуты назад
И как теперь это разворачивать? Там же по новой нужно бетон заливать, чтобы не сдуло снова...
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Жители с ОПЫТНОЙ

46 минут назад
Не было см сок, Слава богу говно собачье сдуло ветром,но все рано не все а % 30
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Липчанин

49 минут назад
Ни какого оповещения НЕ БЫЛО!
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Анна

51 минуту назад
Не было смс-оповещений!!!!!!!!
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Натусик

55 минут назад
Они оповещают, когда не надо, а когда нужно, хрен вам. У нас тоже не одному из членов семьи никакого оповещения не приходило!!!!
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Гость

сегодня, 10:51
Не было смс никакого не оповещали
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