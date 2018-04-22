Ветер в Липецке развернул светофоры

Светофоры для водителей теперь показывают сигналы пешеходам.

Вчера вечером порывы ветра развернули светофоры на площади Победы. Светофоры для водителей теперь показывают сигналы пешеходам. Подобная ситуация наблюдается и на других магистралях города.



Напомним, что вчера ГУ МЧС по Липецкой области оповестило граждан о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. С сохранением в течение 21 и 22 апреля ожидается усиление Юго-Западного ветра, порывы которого достигают 14-19 м/с. Будьте внимательны и осторожны! Телефон 101, 112.