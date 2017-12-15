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59 минут назад

4-й микрорайон Липецка: Езда по тротуару в порядке вещей? (ФОТО, ВИДЕО)

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#Прогулки по Липецку
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4-й микрорайон Липецка: Езда по тротуару в порядке вещей? (ФОТО, ВИДЕО)

Мы в очередной раз пришли к выводу, что в Липецке великолепные люди. Просто живут в грязи.

Очередные «прогулки по Липецку» мы решили совершить по 4-му микрорайону, расположенному недалеко от центра города.

Этот микрорайон вполне бы мог претендовать на звание одного из культурных центров Липецка, ведь здесь расположены художественная школа и сразу две центральные библиотеки – детская и взрослая. Но живут здесь не только высокими материями. Хватает и грязи, огромных луж, в которых утопают целые дворы из-за забитой ливневой канализации, стихийных свалок. А вот людей в 4-м микрорайоне мы встретили отличных, можно даже сказать уникальных.

4-й микрорайон ограничен улицами Космонавтов и Циолковского. Он идет от трамвайных путей, а вот западную границу с трудом могут определить даже местные жители. Все дело в том, что 4-й и 7-й микрорайоны Липецка образуют фактически один жилой массив без разделения в виде улицы и проезжей части. Они как бы переходят один в другой, поэтому не всегда определишь, какой «приграничный» дом к какому микрорайону относится.

Безымянный.jpg

Мы решили обозреть территорию до отдела полиции №8 (бывшего Советского) и школы №47. Все что находится дальше опишем в следующих выпусках, которые будут посвящены 7-му микрорайону.

"Не расслабляйтесь..."

… Бац, наша прогулка чуть было не закончилась, едва начавшись. Причем финал мог быть в лучшем случае в больнице. А ведь просто шли по тротуару и никого не трогали. И тут нас обогнал автомобиль, двигавшийся как раз по пешеходному пути.

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Самое удивительное, что второстепенная дорога по улице Космонавтов в этот момент была совершенно свободна, но водитель предпочитал разгонять мирно гуляющих граждан. Особенно умилительно смотрелся проезд мимо знака о пешеходном переходе. Его лихач тоже миновал справа со стороны тротуара.

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- А у нас всегда так ездят, - со знанием дела сообщил житель соседнего дома Иван Михайлович, - Вы посмотрите, где они только машины ставят – на тротуарах, газонах. Все кругом заставлено! Поэтому и выезжают со своих «парковочных мест» как придется. Эй, да вы не расслабляйтесь, думая, что на тротуаре вы в безопасности. У нас и по тротуарам гоняют!

Постаравшись больше не терять бдительности, мы с опаской приблизились к нескольким машинам, которые стояли там, где летом по идее должен быть газон.

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- Да не бывает тут газона, - добила наши «розовые очки» пенсионерка Нина Безбородкина, - Всю траву повытоптали своими колесами. Стоят, газуют, дым валит из труб – ни детишкам поиграть, ни прохожим пройти. Не дворы, а стоянка какая-то.

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Мы присмотрелись. Действительно, в некоторых местах автолюбители подсыпали щебенку: стало быть, постоянно сюда свое авто ставят.

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- Они еще дальше машины загоняют – почти под окна, так где кусты. Вон все ветки пообломали, - продолжила пенсионерка, - Сейчас машины там не оставляют потому, что там грязь. Ставят чуть ли не вплотную к дверям подъездов.

Борьбу двух укладов – автомобильного и естественного людского мы заметили на примере дома №31 на улице Космонавтов. Машин полно, но заметно и желание граждан сделать двор (точнее ту его часть, что еще не превратили в парковку) немного наряднее.

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Вот этот палисадник летом, должно быть красиво смотрится.

Грязь, отнюдь не лечебная

Идем чуть дальше вглубь микрорайона. После обилия машин первым делом бросается в глаза грязь.

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Территория расположена немного в низине. Те, кто ездят по основной улице Космонавтов, замечали, что во время ливней дорога превращается в реку. В жилом секторе ситуация не лучше. А только хуже.

- Сейчас снег растаял, и вся жижа полилась к нам во двор, - рассказали местные жители, - Ливневая канализация забита, поэтому так много луж. Такая вот «липецкая Венеция». Дворы у нас почти все грязные. Дворников мы здесь почти не видим. Наверное, в управляющих компаниях кто-то числится на этих должностях. Может, платят мало, поэтому и не убирают.

Мы попытались, сделав умные лица, напомнить о морали – что чисто там, где не мусорят. В ответ нас пригласили… зайти в подъезд дома Космонавтов 33/2, который жильцы убирают своими руками.

- Посмотрите, как мы следим за чистотой сами, - предложили нам, - Убираем, моем, не мусорим. Уборщица к нам тоже, к слову, не заглядывает. Мы, в основном пенсионеры, подъезд надраиваем чуть ли не до блеска. А на прилегающую территорию сил, извините, уже не хватает.

Живут же люди! И ведь на одну пенсию!

И мы зашли в тот самый подъезд.

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Как пошутил один из корреспондентов GOROD48, входить в такой подъезд нужно в бахилах. Мало того, что вокруг ни соринки и не пылинки, так на всех этажах стоят горшки и кадки с живыми цветами.

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А еще на стенах висят картины.

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И даже подъездные лампочки прикрыты абажурами.

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- У нас раньше внизу даже журнальный столик стоял, - похвасталась местная жительница, - Туда все приносили газеты, журналы – кто что выписывал или покупал. Можно было свободно взять и почитать. Несколько лет назад столик убрали.

Вот вам и «сущность бытия»: люди у нас далеко не свиньи, тянутся к прекрасному, ценят чистоту и уют. За услуги ЖКХ опять же многие платят исправно. Но «управляшки» работают так, что куда ни глянь, почти везде можно увидеть разруху. Как говорится – доколе?

Вся жизнь на одном фото

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На грязь в 4-м микрорайоне нам жаловались еще не раз.

Вот несколько местных пейзажей:

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Фото ниже, на наш взгляд, отражает жизнь в этой точке города, да и во многих частях Липецка. Кто-то из жильцов для себя и соседей вынес во двор старенькое, но еще годное мягкое кресло. Но стол напротив него давно сгнил и лежит кверху ногами. Энтузиазм жителей вновь разбился о быт.

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У жителей стареньких пятиэтажек на улице Космонавтов проблемы еще серьезнее: вонь в квартирах, несущаяся из подвалов и… комары, не дремлющие даже зимой.

- Кусают нас и в январе, и в феврале, - рассказала жительница одного из домов Елена Афонина, - Летит комарье из подвала, где из-за течей в трубах постоянно стоит вода. Зимой комаров даже больше. Из-за включенного отопления вода не замерзает, тепло благоприятствует размножению насекомых и по вентиляционным стоякам они разлетаются вверх по квартирам. И ходили, и писали – толку ноль.

Транспортное сообщение с другими частями Липецка у 4-го микрорайона вполне сносное. Единственное, что на улице Космонавтов по вечерам обычно образовывается огромная пробка, а затор на Циолковского и вовсе называют «вечным». Поэтому поставить «пятерку» за транспорт мы все-таки не можем.

Улица Космонавтов украшена елями. На зиму их «упаковали».

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Что хорошего?

Но хватит о грустном. Есть в 4-м микрорайоне и свои плюсы. Например, в детский садик № 88 устроить ребенка после 3-х лет вполне реально. Среди жителей микрорайона немало пенсионеров, у которых дети давно выросли. Молодежи поменьше и конкуренция в детсад не такая высокая, как на «новых районах».

Школа №47 высоко котируется в городском образовании. Правда, школьный стадион мы нашли в запустении, но нужно сделать скидку на осеннее-зимнюю (или какая она сейчас, не поймешь!) погоду.

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Летом здесь проходят занятия по физкультуре. В июне на этом поле вместе со школьниками играли даже… футболисты-профессионалы из липецкого «Металлурга», которые устраивали мастер-класс для местных учеников.

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Центральная библиотека. Не в каждом микрорайоне имеется столько книг.

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Отдел полиции №8. Безопасность всегда под рукой?

Кстати, о физкультуре и спорте. Нигде мы не обнаружили ни одной хоккейной коробки, а ведь раньше они были во всех микрорайонах. Причем места на 4-м микрорайоне под коробку найти не сложно. Например, вот здесь вместо непролазной грязи можно было бы заасфальтировать «пятачок» и заливать лед, когда похолодает.

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Физкультурой, пожалуй, и закончим наш обзор. Потому что в школьном дворе мы увидели невиданную картину: высоко поднимали руки и ноги, старательно пытались выполнить упражнения… четверо пенсионеров.

Дим Димыч и его команда

Выяснилось, что занимаются здесь они регулярно, а «предводителем» является местный житель, которого бабушки-физкультурницы любовно представили, как «Дим-Димыча». Дим Димыч поправил слуховой аппарат и рассказал, что тренирует бабулек уже много лет, и при этом еще не всякую возьмет в свою «секцию на общественных началах». Главное, чтобы была активная и подвижная.

- Были времена, тут десятки пенсионеров занимались, - рассказал «спорторганизатор», - Вдоль всей школьной стены люди стояли. Теперь народу поменьше.

24.jpg

Помимо Дим Димыча на наших глазах проводили тренировку три старушки. Оказалась, что есть и четвертая, но она сегодня не смогла придти, так как занята в кружнее хорового пения (!!!).

- Зачем то вам организовывать вокруг себя весь этот «спортивный цветник»? – не могли мы не спросить Дим Димыча.

- Затем, что мне самому нужно заниматься физкультурой, - в голосе пенсионера зазвучали металлические нотки, и он сверкнул глазом в сторону нас, непонятливых, - А одному – скучно! Вот я и организовал бесплатную секцию.

Ну как тут не впечатлиться? Говорим же, людей на 4-м микрорайоне мы встретили просто отличных. Им бы еще толковое ЖКХ, да дворников в подмогу. И зажили бы почти как европейские пенсионеры – насколько это возможно у нас, конечно же…

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

Один из магазинов в 4-м микрорайоне жители прозвали «хитрым». Все потому, что даже во времена советского дефицита здесь всегда можно было разжиться водкой, если знать к кому подойти. Сейчас магазин, сменив несколько вывесок и названий, продолжает здравствовать все под тем же прозвищем. Прилегающую территорию местные жители зовут «хитрым 4-м микрорайоном».

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Сейчас забавляет пивная на углу микрорайона. Расположена она прямо напротив больницы 8-го микрорайона и оттого название звучит как то особенно двусмысленно.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Стоимость жилья в 4-м микрорайоне

Основной жилой фонд здесь – пятиэтажки. Однокомнатную квартиру здесь можно найти и за 1,3 миллиона рублей. Двухкомнатные стоят от 1,5 миллиона. Трехкомнатные – от 2 миллионов.

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И снова о чистоте. Со стороны проезжих улиц микрорайон убирают неплохо. Внутри дворов картина меняется

Общая оценка жизни в 4-м микрорайоне (максимум – 5 «звезд»):

Инфраструктура (магазины, аптеки, поликлиники) – 4 «звезды»

Образование (места в детских садах, школы) – 5 «звезд»

Безопасность – 3 «звезды»

Чистота – 1 «звезда»

Доступность транспорта – 3 «звезд»

Средний балл – 3,2 «звезды».

Ранее в рубрике:

Первый микрорайон Липецка: был бы хорош, если бы не был заброшен

Второй микрорайон Липецка: мусор, борьба за парковки и гордость города

Третий микрорайон Липецка: почти детективные истории

26-й микрорайон Липецка: восстание машин

Центр Липецка: Только интеллигентные люди!

Военный городок: Неизвестная церковь и Ленин у забора храма

8 754
#Прогулки по Липецку
2

Комментарии (8)

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ногу свернёш

1 минуту назад
на рудник приходите,жуть какая грязь,вот там хуже чем на ферме какой нибудь деревенской.
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Татьяна

12 минут назад
Сделайте следующую прогулку на 20 район , очень интересно, какой у нас будет средний бал.Есть и плохое и хорошее , но я обожаю свой райончик
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"кружнее хорового пения"

16 минут назад
Власов, на фото чёрной плёнкой обтянуты не ели, а туи. Т У И ! ! !
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"кружнее хорового пения"

17 минут назад
Власов, на фото чёрной плёнкой обтянуты не ели, а туи. Т У И ! ! !
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8й район

31 минуту назад
мы на газонах во дворе разбрасываем гвозди .вчера из гаража целый ящик разбросал старых ,хорошо выгнутых гвоздей и саморезов . очень редко кому везет не проколоть колеса в нашем дворе .
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Наталья 16 мкрн

36 минут назад
Водители, не паркуйтесь на газонах, придурки!!! По дворам не пройдешь, не понятно даже, где тротуар!
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гостья

42 минуты назад
после просмотра таких рубрик про мик-ны как пропадает желание назвать наш город жемчужиной, да еще и чистой...а ведь наличие грязи и мусора в основном зависит от самих проживающих...вот значит у нас такие живут люди....
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Липчанин

44 минуты назад
всегда считался наркоманским районом, мы еще в школе когда учились, там одни "торчки" ходили и этот подъезд с цветами в кадках и иконами на щитках... мещанская галерея, убого и не красиво...вообще все это творчество: поросята из баклажек, лебеди из шин... откуда это пошло?? это же не красиво, это дикость, как в диком племени..
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