Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей
Общество
92
31 минуту назад
Липецкая вечЁрка: современная Медея, расплата за сосульку и куда исчезли белки
Сегодня, 7 октября, липчанку, пытавшуюся отравить своих детей, отправили на принудительное лечение, управляющая компания выплатит владельцу 600 рублей за испорченный ледяной глыбой автомобиль, и горожане ищут причину исчезновения белок в парках.
Как выяснилось, женщина страдает хроническим психическим расстройством. Она хотела свести счеты с жизнью, но предварительно решила убить детей, чтобы они не достались мужу, с которым она была разведена.
Суд пришел к выводу, что в момент совершения преступлений женщина была невменяема, и освободил ее от уголовной ответственности.
«Неужели никто не видел, в каком она состоянии? Она же водила детей в сад, в школу? Подруги были, наверняка. Родственники, возможно, в Липецке жили», — удивилась Anna.
Не хочешь работать — придется платить. Лебедянский районный суд взыскал с управляющей компании 608,2 тысячи рублей в пользу владельца автомобиля «Киа». Зимой на автомобиль с крыши жилого дома упала глыба снега, разбила фару и деформировал капот.
Суд решил, что коммунальщики своевременно не почистили крышу.
«Дом без балконов был на 100%. А то бы если и был хоть на первом этаже все равно бы крайним остался владелец балкона», — заметил Гость, видимо, вспомнив случаи в Липецке, когда ледяные глыбы убивали прохожих, но виноваты в этом оказывались владельцы балконов, а не УК.
И еще об автоновостях. Накануне утром на улице Алмазной автомобиль «Лада Приора» врезался в стоящий грузовик «ДАФ». 19-летнего водителя «Приоры» отвезли в больницу.
У жителя села Кривополянье Чаплыгинского округа сгорел автомобиль.
В конце сентября 25-летняя жительница села Большой Хомутец Добровского округа так устала по дороге домой, что решила поехать на чужой «Ладе». Она попыталась соединить провода в рулевой колонке, потом попробовала завести машину «с толкача», но у той сработала блокировка передних колёс.
Молодой женщине все же пришлось идти домой пешком. Но владелица автомобиля, поняв, что его хотели угнать, заявила в полицию. Несостоявшуюся угонщицу задержали.
«Четкая сельская девчуля! И строение авто знает, и провода подключает, и с толкача заводит. Вот с кого пример куропаткам брать, которые назад сдавать не могут, а права имеют! Аплодируя стоя!», — похвалила Молодуха.
Липчанин обратил внимание на то, что из Быханова сада почти пропали белки.
На вопрос, куда они делись, GOROD48 ответили в заповеднике «Галичья гора». Снижение численности зверьков периодически случается из-за того, что молодые особи ищут новые места обитания с меньшей конкуренцией за кормовую базу. Ещё одно возможное объяснение — с приближением зимы белки становятся незаметнее, меняют шубку на серую. Собирая запасы в дуплах деревьев, белки в основном находятся на высоте, вдали от глаз человека.
Кстати, в Нижнем парке белок, по наблюдениям горожан, тоже стало меньше.
«Еще собаки охотятся на белок. Вчера с работы шла, отгрызенная беличья лапка валялась. Аж до слез! В нашем районе их и так мало, в этом году малышей побольше было. Еще выбрасывают собак в наши места, они к диким прибиваются, охотятся на кошек, белок», — сообщила Гостья.
«В Быхановом саду много деревьев вырубили, а новых уже какой год не высаживают, вот белкам и негде проживать», — предположила Бабушка.
«Когда белочка уходит — это не страшно, хуже если придёт», — съязвил комментатор.
Сегодня на улицах Василия Саунина и Виктора Музыки высадили 80 лип. Если учесть, план по годовой высадке деревьев всего 480 штук, такую посадку можно назвать крупной.
«Почему в парках не подсаживают деревья? В Быхановом саду и Нижнем парке все оголено, вырублено, а посадок нет? Интересно, а где на улице Гагарина собираются высаживать? Там даже места нет для посадок», — возмутилась Елена.
«Да посадите уже по Советской другие деревья. Все липы полуживые, смотреть больно. Что трудно посадить что-то устойчивое к грибку? Еще и это уродское остригание кроны, ну как тут не болеть деревьям», — попросил Задолбали.
«Очень правильно, что высаживают липы, открыли бы добровольный счёт для озеленения города, наверное, больше можно было деревьев высаживать в городе», — предложил комментатор.
Завтра в Липецке снова тепло. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.
0
0
0
0
2
Комментарии