Липецкая вечЁрка: современная Медея, расплата за сосульку и куда исчезли белки

Сегодня, 7 октября, липчанку, пытавшуюся отравить своих детей, отправили на принудительное лечение, управляющая компания выплатит владельцу 600 рублей за испорченный ледяной глыбой автомобиль, и горожане ищут причину исчезновения белок в парках.