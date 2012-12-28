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31 минуту назад

Липецкая вечЁрка: современная Медея, расплата за сосульку и куда исчезли белки

Сегодня, 7 октября, липчанку, пытавшуюся отравить своих детей, отправили на принудительное лечение, управляющая компания выплатит владельцу 600 рублей за испорченный ледяной глыбой автомобиль, и горожане ищут причину исчезновения белок в парках.

Неожиданно закончилась жуткая история о попытке отравления женщиной своих детей. Суд назначил 41-летней липчанке принудительное лечение. Напомним, этой зимой она дала лекарства с седативным, снотворным и противосудорожным действием пятилетнему сыну и восьмилетней дочери. К счастью, женщина рассказала об этом соседке, которая тут же вызвала скорую помощь — детей спасли.

Как выяснилось, женщина страдает хроническим психическим расстройством. Она хотела свести счеты с жизнью, но предварительно решила убить детей, чтобы они не достались мужу, с которым она была разведена.

Суд пришел к выводу, что в момент совершения преступлений женщина была невменяема, и освободил ее от уголовной ответственности.

«Неужели никто не видел, в каком она состоянии? Она же водила детей в сад, в школу? Подруги были, наверняка. Родственники, возможно, в Липецке жили», — удивилась Anna.

Не хочешь работать — придется платить. Лебедянский районный суд взыскал с управляющей компании 608,2 тысячи рублей в пользу владельца автомобиля «Киа». Зимой на автомобиль с крыши жилого дома упала глыба снега, разбила фару и деформировал капот.

Суд решил, что коммунальщики своевременно не почистили крышу.

«Дом без балконов был на 100%. А то бы если и был хоть на первом этаже все равно бы крайним остался владелец балкона», — заметил Гость, видимо, вспомнив случаи в Липецке, когда ледяные глыбы убивали прохожих, но виноваты в этом оказывались владельцы балконов, а не УК.

И еще об автоновостях. Накануне утром на улице Алмазной автомобиль «Лада Приора» врезался в стоящий грузовик «ДАФ». 19-летнего водителя «Приоры» отвезли в больницу.

У жителя села Кривополянье Чаплыгинского округа сгорел автомобиль.

В конце сентября 25-летняя жительница села Большой Хомутец Добровского округа так устала по дороге домой, что решила поехать на чужой «Ладе». Она попыталась соединить провода в рулевой колонке, потом попробовала завести машину «с толкача», но у той сработала блокировка передних колёс.

Молодой женщине все же пришлось идти домой пешком. Но владелица автомобиля, поняв, что его хотели угнать, заявила в полицию. Несостоявшуюся угонщицу задержали. 

«Четкая сельская девчуля! И строение авто знает, и провода подключает, и с толкача заводит. Вот с кого пример куропаткам брать, которые назад сдавать не могут, а права имеют! Аплодируя стоя!», — похвалила Молодуха.

Липчанин обратил внимание на то, что из Быханова сада почти пропали белки.

На вопрос, куда они делись, GOROD48 ответили в заповеднике «Галичья гора». Снижение численности зверьков периодически случается из-за того, что молодые особи ищут новые места обитания с меньшей конкуренцией за кормовую базу. Ещё одно возможное объяснение — с приближением зимы белки становятся незаметнее, меняют шубку на серую. Собирая запасы в дуплах деревьев, белки в основном находятся на высоте, вдали от глаз человека.

Кстати, в Нижнем парке белок, по наблюдениям горожан, тоже стало меньше.



«Еще собаки охотятся на белок. Вчера с работы шла, отгрызенная беличья лапка валялась. Аж до слез! В нашем районе их и так мало, в этом году малышей побольше было. Еще выбрасывают собак в наши места, они к диким прибиваются, охотятся на кошек, белок», — сообщила Гостья.

«В Быхановом саду много деревьев вырубили, а новых уже какой год не высаживают, вот белкам и негде проживать», — предположила Бабушка.

«Когда белочка уходит — это не страшно, хуже если придёт», — съязвил комментатор.

Сегодня на улицах Василия Саунина и Виктора Музыки высадили 80 лип. Если учесть, план по годовой высадке деревьев всего 480 штук, такую посадку можно назвать крупной.

«Почему в парках не подсаживают деревья? В Быхановом саду и Нижнем парке все оголено, вырублено, а посадок нет? Интересно, а где на улице Гагарина собираются высаживать? Там даже места нет для посадок», — возмутилась Елена.

«Да посадите уже по Советской другие деревья. Все липы полуживые, смотреть больно. Что трудно посадить что-то устойчивое к грибку? Еще и это уродское остригание кроны, ну как тут не болеть деревьям», — попросил Задолбали.

«Очень правильно, что высаживают липы, открыли бы добровольный счёт для озеленения города, наверное, больше можно было деревьев высаживать в городе», — предложил комментатор.

Завтра в Липецке снова тепло. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.
вечЁрка
покушение на убийство
ЖКХ
животные
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