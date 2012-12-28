25-летняя угонщица взялась за старое

Молодая женщина упорно пыталась угнать машину — даже «с толкача». Но сработала блокировка колёс.



Полицейские по подозрению в попытке угона автомобиля «Лада» задержали 25-летнюю жительницу села Большой Хомутец Добровского района. То, что припаркованную на улице машину пытались угнать, её владелица заметила утром 30 сентября.Оказалось, что накануне вечером молодая женщина решила доехать на чужой «Ладе» до дома, так как устала идти пешком. Тем более что автомобиль был незаперт.«Не найдя ключей от машины, она пыталась запустить её соединением проводов в рулевой колонке. Машина не завелась, и тогда она попробовала завести её «с толкача», но при этом произошла блокировка передних колёс. Прекратив попытки завести автомобиль, ушла домой», — рассказали в полиции.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Как сообщает полиция, она уже была судима за такое же преступление.