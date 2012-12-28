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сегодня, 13:45
6

25-летняя угонщица взялась за старое

Молодая женщина упорно пыталась угнать машину — даже «с толкача». Но сработала блокировка колёс.

Полицейские по подозрению в попытке угона автомобиля «Лада» задержали 25-летнюю жительницу села Большой Хомутец Добровского района. То, что припаркованную на улице машину пытались угнать, её владелица заметила утром 30 сентября.

Оказалось, что накануне вечером молодая женщина решила доехать на чужой «Ладе» до дома, так как устала идти пешком. Тем более что автомобиль был незаперт.

«Не найдя ключей от машины, она пыталась запустить её соединением проводов в рулевой колонке. Машина не завелась, и тогда она попробовала завести её «с толкача», но при этом произошла блокировка передних колёс. Прекратив попытки завести автомобиль, ушла домой», — рассказали в полиции.

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В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Как сообщает полиция, она уже была судима за такое же преступление.
угон
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Вася
26 минут назад
Точно блокировка колëс? Не рулевой колонки?
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Викторм
34 минуты назад
Сломала больше...
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Гость
41 минуту назад
Понимаю, когда это делают малолетние пацаны. Но чтобы вполне взрослая мадам, да ещё и повторно. Даже интересно, в каком возрасте её первый раз судили за автоугон?
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липчанин
48 минут назад
Мощная мадам, не каждый мужик машину с толкоча заведет
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Молодуха
сегодня, 15:38
Четкая сельская девчуля! И строение авто знает, и провода подключает, и с толкача заводит. Вот с кого пример куропаткам брать, которые назад сдавать не могут, а права имеют! Аплодируя стоя!
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Так как есть
сегодня, 14:21
Какая настойчивая тетя и ведь небось без прав как и малолетние гонщики на спортинвентаре.
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