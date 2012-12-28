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Происшествия
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сегодня, 13:45
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25-летняя угонщица взялась за старое
Молодая женщина упорно пыталась угнать машину — даже «с толкача». Но сработала блокировка колёс.
Оказалось, что накануне вечером молодая женщина решила доехать на чужой «Ладе» до дома, так как устала идти пешком. Тем более что автомобиль был незаперт.
«Не найдя ключей от машины, она пыталась запустить её соединением проводов в рулевой колонке. Машина не завелась, и тогда она попробовала завести её «с толкача», но при этом произошла блокировка передних колёс. Прекратив попытки завести автомобиль, ушла домой», — рассказали в полиции.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Как сообщает полиция, она уже была судима за такое же преступление.
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