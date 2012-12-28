Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
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Общество
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12 минут назад
В Липецкой области сухо и до +19
Температура воздуха выше нормы на 3–6 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём южный, 5–10 м/с. Ночью на улице от +2 до +7, днём — от +14 до +19 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днём — от +15 до +17.
День 8 октября стал самым тёплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 6 градусов мороза.
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