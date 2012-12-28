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12 минут назад

В Липецкой области сухо и до +19

Температура воздуха выше нормы на 3–6 градусов.

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 10 октября ночью через наш регион пройдёт атмосферный фронт, возможен небольшой дождь. Среднесуточные температуры составят 11–14 градусов тепла, что на 3–6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём южный, 5–10 м/с. Ночью на улице от +2 до +7, днём — от +14 до +19 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +4 до +6 градусов, днём — от +15 до +17.

День 8 октября стал самым тёплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 6 градусов мороза.
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