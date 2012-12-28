20 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Демократическая, 44, улица Ковалёва, 1, улица Будённого, 38 — без холодной воды временно останутся жители Сокола и Сырского, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 32, стр. 32 по улице Дружбы, в частном секторе улиц Римского-Корсакова, Ковалёва, Демократической, Производственной, Восточной, Гражданской, Северной, Дружбы, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Куйбышева, Пархоменко, Добролюбова, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, П. Лумумбы, К. Либкнехта, Будённого, Речной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 77к по улице Юношеской, № 18, 42а, 42б по улице Заводской, № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней (Подгорное), № 4 по улице Подгоренской, № 836, 847 в садоводстве «Машиностроитель-1», обесточат улицу Ударников, садоводческое товарищество «Машиностроитель».