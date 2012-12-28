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Общество
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сегодня, 21:33
В районах Сокола и Сырского отключат холодную воду
20 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Демократическая, 44, улица Ковалёва, 1, улица Будённого, 38 — без холодной воды временно останутся жители Сокола и Сырского, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 77к по улице Юношеской, № 18, 42а, 42б по улице Заводской, № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней (Подгорное), № 4 по улице Подгоренской, № 836, 847 в садоводстве «Машиностроитель-1», обесточат улицу Ударников, садоводческое товарищество «Машиностроитель».
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