Сегодня в Липецке: тайная история человеческих глаз, игнор работодателя и наш новый проект – как увеличить зарплату
Происшествия
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сегодня, 11:54
Две машины горели в Липецкой области
Одну уже не восстановить.
Ещё одна машина — «Ниссан Альмера» —горела вечером в Липецке на проспекте Мира. Владелец успел потушить автомобиль, оказалось, что загорелась проводка.
У села Вешаловка Липецкого округа вчера возник пал сухой травы — она горела на площади в гектар. Пал тушили пожарные.
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