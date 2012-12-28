Две машины горели в Липецкой области

Одну уже не восстановить.

Днем 6 октября на улице Космонавтов в селе Кривополянье Чаплыгинского округа сгорел легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ещё одна машина — «Ниссан Альмера» —горела вечером в Липецке на проспекте Мира. Владелец успел потушить автомобиль, оказалось, что загорелась проводка.У села Вешаловка Липецкого округа вчера возник пал сухой травы — она горела на площади в гектар. Пал тушили пожарные.