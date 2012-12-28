Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей

У машины были разбиты левая фара и деформирован капот.

Лебедянский районный суд взыскал с управляющей компании 608,2 тысячи рублей в пользу владельца автомобиля «Киа», на который с крыши жилого дома упала глыба снега. Смёрзшийся ком разбил фару машины и деформировал её капот.«Суд пришёл к выводу, что сход снега и повреждение автомобиля произошли в результате ненадлежащего содержания управляющей компанией общего имущества многоквартирного дома и несвоевременного удаления снега с крыши», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.