Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 14:19
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Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей
У машины были разбиты левая фара и деформирован капот.
«Суд пришёл к выводу, что сход снега и повреждение автомобиля произошли в результате ненадлежащего содержания управляющей компанией общего имущества многоквартирного дома и несвоевременного удаления снега с крыши», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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