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сегодня, 14:19
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Сошедшая с крыши глыба снега помяла автомобиль «Киа»: управляющая компания заплатит за это более 600 тысяч рублей

У машины были разбиты левая фара и деформирован капот.

Лебедянский районный суд взыскал с управляющей компании 608,2 тысячи рублей в пользу владельца автомобиля «Киа», на который с крыши жилого дома упала глыба снега. Смёрзшийся ком разбил фару машины и деформировал её капот.

«Суд пришёл к выводу, что сход снега и повреждение автомобиля произошли в результате ненадлежащего содержания управляющей компанией общего имущества многоквартирного дома и несвоевременного удаления снега с крыши», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
ЖКХ
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 15:44
Дом без балконов был на 100%. А то бы если и был хоть на первом этаже все равно бы крайним остался владелец балкона.
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Может
сегодня, 15:22
Приблатнённый?Простому человеку столько незаплатят.
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Автоэксперт
сегодня, 14:53
А сама машина сколько стоила? Видимо фра и капот-это уже тотал, а КИА красная цена полмиллиона в базарный день. На всем хотят нажиться, управляшка конечно виновата, но автовладелец-барыга-это точно. Но и в ДТП за бампер миллион попросит, не сомневаюсь.
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Александр Н.
сегодня, 14:44
Даже удивительно.
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