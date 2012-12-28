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сегодня, 13:01
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Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить

Постановлением суда женщина освобождена от уголовной ответственности.

Октябрьский районный суд назначил принудительное лечение 41-летней липчанке, обвиняемой в покушение на убийство сына и дочери и насилии в отношении представителя власти. Суд пришел к выводу, что в момент совершения преступлений женщина была невменяема, и освободил ее от уголовной ответственности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, детей  — восьмилетнюю дочь и пятилетнего сына — женщина пыталась отравить 26 февраля этого года. По данным следствия, она дала им лекарства с седативным, снотворным и противосудорожным действием. Но при этом липчанка обо всем рассказала соседке, а та срочно вызвала скорую помощь.

Выяснилось, что женщина страдала хроническим психическим расстройством, и сначала сама решила свести счёты с жизнью. А чтобы после ее смерти детей не отдали ее бывшему мужу, она решила убить и их, но этот замысел не был доведен до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Женщина разведена, c отцом детей она вместе не жила. Сам мужчина нелицеприятно охарактеризовал свою бывшую жену, говоря о её психоэмоциональном состоянии. 

Сразу после случившегося в отношении липчанки региональный Следком возбудил уголовное дело о покушение на убийство двоих малолетних детей. Его расследование даже брал под контроль Александр Бастрыкин.

«А ещё ранее, в октябре 2025 года подсудимая, не желая быть задержанной и привлеченной к административной ответственности за совершенное правонарушение, применила физическое насилие к прибывшему на место сотруднику полиции», — добавили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Anna
сегодня, 15:55
Неужели никто не видел, в каком она состоянии? Она же водила детей в сад, в школу? Подруги были, наверняка. Родственники, возможно, в Липецке жили.
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Гость
сегодня, 15:45
Просто отец года, оставил малолетних детей жить с психически больной матерью. Медаль герою!
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Викторм
51 минуту назад
А может по решению суда....
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Александр Н.
сегодня, 14:48
Детей хотя бы забрали,это заболевание по всей видимости не лечится полностью.
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Жесть
сегодня, 13:55
Будьте осторожнее с шизофреничками .
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Бабка Первая
сегодня, 13:43
Печально, что хроника оставили без присмотра. А сейчас дети с кем, с отцом?
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Гость
сегодня, 14:24
В данном случае присмотр невозможен. Нет такого закона
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