Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
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сегодня, 13:01
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Пытавшуюся отравить 8-летнюю дочь и 5-летнего сына 41-летнюю липчанку будут принудительно лечить
Постановлением суда женщина освобождена от уголовной ответственности.
Напомним, детей — восьмилетнюю дочь и пятилетнего сына — женщина пыталась отравить 26 февраля этого года. По данным следствия, она дала им лекарства с седативным, снотворным и противосудорожным действием. Но при этом липчанка обо всем рассказала соседке, а та срочно вызвала скорую помощь.
Выяснилось, что женщина страдала хроническим психическим расстройством, и сначала сама решила свести счёты с жизнью. А чтобы после ее смерти детей не отдали ее бывшему мужу, она решила убить и их, но этот замысел не был доведен до конца по независящим от нее обстоятельствам.
Женщина разведена, c отцом детей она вместе не жила. Сам мужчина нелицеприятно охарактеризовал свою бывшую жену, говоря о её психоэмоциональном состоянии.
Сразу после случившегося в отношении липчанки региональный Следком возбудил уголовное дело о покушение на убийство двоих малолетних детей. Его расследование даже брал под контроль Александр Бастрыкин.
«А ещё ранее, в октябре 2025 года подсудимая, не желая быть задержанной и привлеченной к административной ответственности за совершенное правонарушение, применила физическое насилие к прибывшему на место сотруднику полиции», — добавили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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