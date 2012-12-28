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сегодня, 12:57
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В Липецке сажают липы

Сегодня в городе высадят 80 деревьев. С учётом того, что в этом году за бюджетные деньги высадят всего 480 деревьев, такую посадку можно считать крупной.

В микрорайоне «Взлётный» на улице Саунина сегодня утром служащие министерства природных ресурсов и экологии области, предприятия «Зеленхоз» и представители бизнеса высадили 55 лип. Место выбрано неслучайно — в округе много новостроек, к тому же рядом корпус «Циолковский» многопрофильного лицея.









— Сначала мы подготовили лунки, подсыпали свежий чернозём. Липки мы подвяжем, чтобы они стояли ровненько, в рядочек. И обязательно хорошенько польём. Мы всегда сажаем деревья ближе к зиме: они уходят в спячку, им будет легче прижиться, — рассказала сотрудница предприятия «Зеленхоз» Карина Макарова.

Вырастут липы примерно через 10 лет.

Ещё 25 лип сегодня высадят на улице Виктора Музыки.

«Зеленхоз» этой осенью высадит деревья на Соколе, улицах Белана, Шкатова, Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Желябова, Механизаторов и 50 лет НЛМК. Всего по контракту с мэрией предприятие должно высадить 480 деревьев. Ещё 190 деревьев в городе высадил бизнес.

Для сравнения: в 2025 году в Липецке за бюджетные средства посадили 840 деревьев и кустарников.
озеленение
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
сегодня, 15:30
Незабудьте потом закатать их в асфальт.А так молодцы.Плохо,что не участвуют в посадке избирком,общ.помошники губернатора,депутаты разных уровней,почетные горожане.
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Коренной абориген
сегодня, 14:47
Большинство деревьев высажено В 50е - 70е годы, когда город активно развивался. Советские темпы озеленения просто поражают.
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Гость
сегодня, 14:47
Да не будут они выживать при таком потоке транспорта, вы же видите, даже старые деревья пожухлые стоят
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очень правильно,
сегодня, 14:25
что высаживают липы, открыли бы добровольный счёт для озелененения города, наверное, больше можно было деревьев высаживать в городе
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Гостья.
сегодня, 13:44
Очень хорошо. Спасибо. Я уже сама хотела посадить деревья. Побольше рябины для птиц. Орешники . У нас тут живут белки, Очень нравятся каштаны, берёзы.
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Задолбали
сегодня, 13:36
Да посадите уже по Советской другие деревья. Все липы полуживые, смотреть больно. Что трудно посадить , что-то устойчивое к грибку? Еще и это уродское обстригание кроны , ну как тут не болеть деревьям.
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Да уж
сегодня, 13:30
Вот это бригада молодых,десять человек сажают липку.А можно же каждому посадить по липке жителю.Чтобы не ломали.
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Дед
сегодня, 13:27
Лучше тополей нет ничего
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Ссёлки
сегодня, 13:25
Нам не надо,у нас своих зарослей хватает.
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Бабка Первая
сегодня, 13:19
Десять лет пролетят мигом. Лишь бы липки не погибали, как на Советской.
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