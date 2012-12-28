В Липецке сажают липы

Сегодня в городе высадят 80 деревьев. С учётом того, что в этом году за бюджетные деньги высадят всего 480 деревьев, такую посадку можно считать крупной.

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В микрорайоне «Взлётный» на улице Саунина сегодня утром служащие министерства природных ресурсов и экологии области, предприятия «Зеленхоз» и представители бизнеса высадили 55 лип. Место выбрано неслучайно — в округе много новостроек, к тому же рядом корпус «Циолковский» многопрофильного лицея.— Сначала мы подготовили лунки, подсыпали свежий чернозём. Липки мы подвяжем, чтобы они стояли ровненько, в рядочек. И обязательно хорошенько польём. Мы всегда сажаем деревья ближе к зиме: они уходят в спячку, им будет легче прижиться, — рассказала сотрудница предприятия «Зеленхоз» Карина Макарова.Вырастут липы примерно через 10 лет.Ещё 25 лип сегодня высадят на улице Виктора Музыки.«Зеленхоз» этой осенью высадит деревья на Соколе, улицах Белана, Шкатова, Гагарина, Зегеля, Интернациональной, Желябова, Механизаторов и 50 лет НЛМК. Всего по контракту с мэрией предприятие должно высадить 480 деревьев. Ещё 190 деревьев в городе высадил бизнес.Для сравнения: в 2025 году в Липецке за бюджетные средства посадили 840 деревьев и кустарников.