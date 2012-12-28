Не рубят вроде лес, но щепки опять откуда-то летят

Итоги недели

В последний день июня, во вторник,. С этого и начнем.Конечно, интриги тут не было, кому — врио главы Липецка Михаилу Щербакову или региональному министру министру природных ресурсов и экологии Андрею Мартынцу – стать главой города. Ведь до этого уже трижды мэрами становились кандидаты, до этого назначенные врио главы Липецка: Сергей Иванов, Евгения Уваркина и даже Роман Ченцов, который был временно исполняющим обязанности семь дней. Поэтому 100%-е шансы на успех, конечно, были у Щербакова.Кандидатов представил первый вице-губернатор Александр Рябченко (Мартынца главе региона рекомендовала Общественная палата Липецкой области, Щербакова — актив регионального отделения «Единой России»), после чего им дали по 10 минут на выступление. Но Андрей Мартынец уложился в три минуты!, будто нет ничего другого! Он хотел бы навести порядок с вывозом и утилизации строительного мусора, шин, веток. Все это может быть вторичным сырьем при правильном подходе (в регионе нет ни одного предприятия, которое бы перерабатывало старую авторезину). Говорил о необходимости разработки дополнений к Правилам благоустройства Липецка, о том, что нужно вписать в них весь путь такого мусора от мест их сбора до мест утилизации. Возложил надежду на искусственный интеллект: с помощью камер уличного наблюдения он позволит находить организаторов стихийных свалок, на уборку которых тратят бюджетные средства. А еще заявил, что взамен каждого снесенного дерева нужно тут же сажать новое.В итогеМихаил Щербаков же перебрал свои 10 минут. Он рассказал, что является коренным липчанином, что долгое время работал в мэрии на разных должностях, а в федеральных структурах, в которых проработал последние шесть лет, получил новый опыт, изучил лучшие городские практики. В должности мэра собирается применять то, что будет полезно Липецку. Основными проблемами Липецка являются, по его словам, изношенное ЖКХ, содержание и ремонт дорог, транспорт, благоустройство. «На них и сосредоточусь». По словам Михаила Щербакова, для горожан важны, в первую очередь, базовые бытовые потребности: свет в квартирах, холодная и горячая вода в кранах, отопление. А потому он желает добиться от ресурсных компаний и УК своевременного устранения аварий.В принципе, такой и должна была быть речь человека, у которого в силу сложившегося положения дел нет ни свободных средств, ни полномочий для чего-то большего, чем просто латания дыр в городском хозяйстве. Поэтому, когда депутат Вера Урываева спросила кандидата, какой амбициозный проект он хотел бы реализовать, чтобы войти в историю, как, например, Гулевский с его фонтанами, Щербаков не стал фантазировать: отрасль ЖКХ сейчас важнейшая.— Согласен, — выкрикнул из зала Михаил Гулевский.Председатель горсовета Евгения Фрай также поддержала программу Щербакова. И спросила, какой первый руководящий сигнал получит от нового мэра его команда?— Честность. И не замалчивание проблем. Я уже за две недели в должности врио столкнулся с недостоверной информацией от коллег.Главу избрали тайным голосованием. Пакетом, которыми стали предприниматель, общественница, меценат и экс-депутат горсовета Евдокия Бычкова и полковник милиции в отставке Леонид Наливкин.А потом зажег Михаил Гулевский. Он заявил, что с тревогой наблюдал за этими выборами: «Мы третий регион в России, где так выбирали мэров крупных городов». Затем он назвал восемь лет, которыми Липецк управляли Уваркина и Ченцов (если точнее, то шесть лет и девять месяцев. — Прим.) временем упущенных возможностей для развития города. Заявил, что за это время в Липецке не появилось новых достойных спортивных и культурных объектов, а потом вдруг взял и обвинил Ченцова и Уваркину в отсутствии любви к городу и липчанам!— Вот это тут должно сидеть, в душе! — ударил он себя в грудь. — Если этого не будет, никакая жесткость, никакие требования к своей команде ничего не изменят.Первый вице-губернатор Александр Рябченко выразил надежду на то, что новый глава Липецка будет успешен в своей деятельности: «Принципиально важно, что депутаты выбрали человека с компетенциями и кругозором, которые нужны муниципалитету. Времени на раскачку нет. Все турбулентно. Ресурсы ограничены. Никакого медового месяца у мэра не будет».— Несправедливо. А почему Липецку выбирают мэра, а не липчане выбирают мэра себе сами? — спросил читатель GOROD48 с ником— Конечно, главой города должен быть липчанин. Липецк для него — малая родина, а не просто объект управления, — рассудил— Наконец-то! Теперь и коммуналка, и транспорт будут, как должны. И город станет чище и зеленее! И много ещё чего! Верю! — рассыпался в авансах новому мэруОбычно первые оценки человеку на новой выборной должности дают спустя сто дней. Если говорить о мэре, то первое, что он сделал на радость горожанам – дал указание городскому управлению благоустройства превратить на время упавшей на город жары и духоты превратить цистерны-поливалки в фонтаны на колесах (в городе работают только восемь из 15 фонтанов — на остальные нет денег).: поливалки и пыль сбивают, о воздух освежают.Конечно, это самое простое, что мог сделать новый мэр. Но остальные задачки посложнее.Вот как, например, заставить ресурсные организации в срок исполнять их обязанности? Отключать, например, горячую воду летом ровно два раза по две недели на время гидравлических испытаний? Как сделать так, чтобы все свои раскопки они заканчивали ровно в тот срок, который указан на аншлагах (см.)? Когда будет жесткий спрос с энергетиков за состояние сетей? (см.)? Когда, наконец, на баланс муниципалитета, «РИР Энерго», «РВК-Липецк», «Липецктеплосеть, «Газпром межрегионгаз Липецк», «Липецкэнерго» будут взяты все бесхозяйные сети в разных районах города (см.)? Когда энергетики и дорожники будут знать, с чем заходить на улицы первую очередь — с трубами или с асфальтом (в эти выходные, и уже можно заключать пари, как скоро следом за асфальтоукладчиками туда зайдут тракторы, чтобы раскопать обновленную дорогу)?Интересно, сможет ли новый мэр решить вопрос с бородой:, давно ставших домом для тысяч горожан? Вот, например, уже много лет владельцы участков в СНТ «Цементник» и «Металлург-4» добиваются ремонта подъездной дороги к их месту жительства, но правовой парадокс не дает возможности стрясти этот ремонт ни с липецкой мэрии, ни с администрации Грязинского округа. Формально эти СНТ включены в состав Липецка, туда едят городские автобусы, но по дорогам, которых не существует! По бумагам — это просеки. Они не поставлены на кадастровый учет и не имеют собственника. Гора не раз рекомендовала коллегам из Грязинского района включить ее в свой перечень дорог и отремонтировать, но те говорят, что не собираются тратиться на дороги, ведущие в Рим Липецк. Более того, эти просеки относятся к землям лесного фонда, следовательно, заниматься ими должны федеральные ведомства. Так кому ремонтировать эти дороги? Бобрам с лесникам?— Из СНТ до ближайшей остановки общественного транспорта несколько километров! Остается открытым вопрос. Если дорога, по которой город запускает каждый год автобусный маршрут, придет в такое состояние, что по ней невозможно будет проехать, то как администрация города будет обеспечивать транспортную доступность? — спросил— Сами бы один раз проехали бы по этой дороге! Я думаю, что в конце концов водители автобусов откажутся сюда ездить, — обиделась на крючкотворов-бюрократов— В таком же кошмаре находится дорога на СНТ «Металлург 3», «Дачный 1» и базу отдыха «Бригантина». Ответы от администрации как под копирку. Вызвать туда такси стало проблемой, так как ехать по этому аду дураков нет, — добавилаНо есть и благая весть:госкорпорацией «ДОМ.РФ». Появилась надежда на реанимацию замороженных вот уже 12 лет многоэтажек. Две из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, готовы на 74%, третья — на 91%. В конце 2022 года Военный городок юридически стал частью Липецка, но Минобороны оставил за собой эти недострои.Так совпало, что параллельно с выборами мэра. Новый Устав сессия горсовета примет в августе. А в минувший четверг в городском Совете прошли публичные слушания, которые, вопреки ожиданиям скучного бюрократического чтения, стали местом споров и даже мистических откровений. Эмоции раздул доцент АНО «Региональный центр переподготовки кадров управления» Анатолий Семенов. Он усомнился в официальной дате основания Липецка. Углубившись в цитирование разрозненных источников, учёный предложил считать точкой отсчёта Указ Екатерины II от 16 сентября 1779 года, когда слобода Липские Заводы получила статус уездного города.— Может, стоит перенести празднование Дня города на осень? — задал риторический вопрос Семенов, вызвав лёгкое замешательство в зале.Тот же Центр переподготовки кадров управления выступил с новаторским предложением, которое давно будоражит горячие головы: ввести в Липецке должность «главы администрации по контракту». Смысл — отделить фигуру выборного мэра-политика от наёмного сити-менеджера, управляющего городским хозяйством на конкурсной основе.Тем временем. Теперь экс-гендиректора АО «Липецкий хладокомбинат» Александра Афанасьева обвиняют в покушении на посредничество в даче взятки. Как выяснилось, в мае он вдруг взял и рассказал следователю, что присутствовал при передаче депутатом Андреем Выжановым, владельцем сети «НаследникЪ Выжанова», 10 миллионов рублей сотруднице компании «Клевер», предназначенных ее директору Олегу Кузнецову. После этого признания в громком уголовном деле о пропаже 20 миллионов рублей Выжанова произошли изменения. Если ранее Афанасьеву и экс-военкому Липецка, коммерсанту Кузнецову вменяли особо крупное мошенничество (4 ст. 159 УК РФ), то сейчас по этой статье проходит только Кузнецов, а Афанасьев обвиняется уже в покушении на посредничество в даче взятки (ч.3. ст.30, ч.4 ст. 291.1 УК РФ).Напомним, что, по первой версии следствия, в 2023 году Афанасьев и Кузнецов получили от бизнесмена Выжанова информацию о дополнительных налоговых начислениях на его сеть «НаследникЪ Выжанова» (ООО «Теремок») в размере 52 млн рублей. Следствие считает, что Выжанов обратился к Афанасьеву с просьбой о помощи в снижении недоимки по налогам, а тот подключил к делу Кузнецова. Необходимую сумму Выжанов передал Кузнецову тремя частями. Первые 10 млн рублей — в присутствии Афанасьева доверенному лицу Кузнецова. Позже Выжанов передал бывшему военкому 5 млн рублей на парковке возле фитнес-клуба «Нептун», а оставшиеся 5 миллионов — на заправке «Teboil». Как считает следствие, эти деньги фигуранты дела присвоили (сама же налоговая проверка закончилась тем, что компании Выжанова все-таки доплатили в бюджет 9 млн рублей).Но новые обстоятельства все же оставили Афанасьева под стражей до 6 августа, хотя его адвокат просила перевести своего клиента на домашний арестом.до 5 июля. Все это очень похоже на продление ограничений при эпидемии COVID-19, когда нам всем ограничивали выход из дома и заставляли носить маски в общественных местах. Из соответствующего указа губернатора следует, что в Липецкой области запрещено продавать бензин физическим лицам в объеме более 30 литров и в потребительскую тару, чтобы «не допустить нового резкого вымывания топлива с АЗС». Но даже при таких ограничениях, действующих с 24 июня, минимум половина АЗС в Липецке прекратила работу из-за дефицита топлива.— Разрешите хотя бы по 5 л в канистры, машина на 95-м, а триммер и пила на 92-м. Где его взять? Трава уже скоро опять вырастет. Лучше проверьте заправки, которые по 110 за литр 95-го торгуют, — взмолилсяА вот и ожидаемое:. В комментариях к посту жители района опубликовали фото двух человек с пластиковыми бутылками и шлангом. Впрочем, в УМВД России по Липецкой области нам сообщили, что ни одного заявления от горожан о кражах бензина не поступало. Также нет заявлений и по фактам спекуляции бензина.— Так и будет теперь. Всё дорогое. Скоро и колеса, и запчасти начнут снимать. Людям теперь нужно организовать ночное дежурство, — прованговалаИ ещё новость по теме, которая и не новость вовсе:. Липецкстат сообщил, что бензин дорожает пятую неделю подряд. Цены растут на все четыре наблюдаемых вида топлива. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95 — на 6,44%, или на 4 рубля 61 копейку за неделю. Очевидно, статистики не берут в учет цен на небольших сетевых заправках. Вчера, например, на заправках «Калина Ойл» 92-й продавали за 104.31 рубль за литр, 95-й – за 110.63, 100-й – за 119, а солярку — за 113.61.— Разрешили вместо Евро5 производить Евро3, а цена останется как за Евро5? А то, что движки полетят практически на всех иномарках через некоторое время, кто компенсировать будет? — спросила у космосаЭто так:. Но его не будут маркировать отдельно: водитель не будет знать, что ему в бак заливают «Евро-3» — производство такого топлива было запрещено в Европе в 2005 году, в России — в 2016-м. Его главная и ключевая характеристика — повышенное до 15 раз содержание серы по сравнению с топливом марки «Евро-5». При регулярном использовании такое топливо заметно сокращает ресурс современных автомобилей. Специализированные издания запестрели красным: сера убивает катализатор, делает неточными данные датчиков выхлопных газов, засоряет свечи зажигания, клапаны, камеры сгорания и форсунки, что провоцирует падение компрессии, повышает расход топлива и масла, причем оно еще и быстрее теряет свои защитные свойства.Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в числе иных причин ажиотажа с бензином назвал внеплановые ремонты НПЗ. Кстати,. В прошлом году во время атак беспилотников на Липецк получили повреждения 51 частный дом, 35 квартир и 46 машин. Напомним, что автовладельцы могут получить из бюджета по до 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля и до 600 тысяч — при полной его утрате. Также за счет средств резервного фонда администрации города липчане могут рассчитывать на восстановление конструктивных элементов жилья (без внутренней отделки, мебели и бытовых приборов).. По данным УФСБ, он готовил поджог здания, в котором собирали гуманитарную помощь.. Он облил женщину бензином из пластиковой бутылки и стал чиркать спичками. К счастью, ему помешал другой пациент. Позже суд заключил недовольного оказанными ему услугами пациента под стражу по обвинению в покушении на убийство.. А погорел на инсценировке пожара. Теперь его будут судить по обвинению в четырех автоподставах.В деревне Паленки Становлянского округа