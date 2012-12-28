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сегодня, 12:20
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Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью

Мужчина сделал замечание группе подростков за нарушение тишины в ночное время. Но у детей появился заступник, который ударил блюстителя тишины локтем в лицо.

Тербунский районный суд приговорил 23-летнего жителя Волово к двум годам условного срока с таким же испытательным за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений (по пункту «д» части второй статьи 112 УК РФ).

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, эта история произошла в июле прошлого года на улице возле одного из жилых домов. Мужчина увидел, как местный житель сделал замечание группе шумевших подростков за нарушение тишины в ночное время, и решил мешаться в ситуацию, ударив блюстителя тишины локтем в лицо. От полученного удара потерпевший упал на асфальт. В результате его здоровью был причинен вред средней тяжести.

Драчун признал вину частично, заявив, что его действия были продиктованы исключительно желанием защитить несовершеннолетних.
конфликт
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Тоже пенсионерка
сегодня, 13:23
Не нравится формулировка " блюститель тишины". Как- то издевательски звучит. За то преступник в тексте называется мужчиной. Какой он мужчина? Мужчина- это как раз тот, кто решился сделать группе подростков законное замечание не только себе во благо,но и другим людям.
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Нормальный
сегодня, 13:19
Вечером с 19 часов и до 2 ночи, подростки на Неделина во дворах домов возле школы 61 в открытую распивают спиртное, орут и ломают все вокруг. На замечания взрослых угрожают, полиция пару раз приехала, но мигалки включила за километр и малолетки быстро попрятались, больше полиция туда не суется. Наверно этих подростков просто будут бить и их горе родители начнут визжать что их чадо не такое...
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65+
сегодня, 12:51
Почему не привлекли родителей к ответственности , почему их дети шляются по ночам ?
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