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сегодня, 12:20
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Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью
Мужчина сделал замечание группе подростков за нарушение тишины в ночное время. Но у детей появился заступник, который ударил блюстителя тишины локтем в лицо.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, эта история произошла в июле прошлого года на улице возле одного из жилых домов. Мужчина увидел, как местный житель сделал замечание группе шумевших подростков за нарушение тишины в ночное время, и решил мешаться в ситуацию, ударив блюстителя тишины локтем в лицо. От полученного удара потерпевший упал на асфальт. В результате его здоровью был причинен вред средней тяжести.
Драчун признал вину частично, заявив, что его действия были продиктованы исключительно желанием защитить несовершеннолетних.
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