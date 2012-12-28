Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью

Мужчина сделал замечание группе подростков за нарушение тишины в ночное время. Но у детей появился заступник, который ударил блюстителя тишины локтем в лицо.

Тербунский районный суд приговорил 23-летнего жителя Волово к двум годам условного срока с таким же испытательным за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений (по пункту «д» части второй статьи 112 УК РФ).Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, эта история произошла в июле прошлого года на улице возле одного из жилых домов. Мужчина увидел, как местный житель сделал замечание группе шумевших подростков за нарушение тишины в ночное время, и решил мешаться в ситуацию, ударив блюстителя тишины локтем в лицо. От полученного удара потерпевший упал на асфальт. В результате его здоровью был причинен вред средней тяжести.Драчун признал вину частично, заявив, что его действия были продиктованы исключительно желанием защитить несовершеннолетних.