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сегодня, 09:34
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Улицу Первомайскую хотят заасфальтировать к 1 сентября

После того, как с нее в начале следующей недели уйдет подрядчик «РВК-Липецк», применяющий какие-то новые технологии при восстановлении мест раскопок, неизвестные управлению главного смотрителя.

Как стало известно GOROD48, в мэрии хотят вернуть полноценное движение транспорта по улице Первомайской к 1 сентября.

К Дню знаний новый асфальт должен появиться на всем протяжении улицы, на которой сейчас работает подрядчик «РВК-Липецк», компания «Интех», прокладывающая на Первомайской и Барашева методом горизонтально-направленного бурения около километра нового водопровода диаметром 160 миллиметров.

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Пока же компания «Инфинити Групп», которая ремонтирует дорогу, срезала на ней старое покрытие и уложила первый выравнивающий слой асфальтобетона на протяжении 670 метров от площади Победы до перекрестка с улицей Горького.

Там, где работы по укладке трубы завершены, можно увидеть странную картину: залитые цементным раствором поверх слоя песка места проколов. Такой технологии подготовки дороги под асфальтирование GOROD48 никогда не видел. Как оказалось, не видели такого и в управлении главного смотрителя Липецка, курирующего освоение 200-миллионной субсидии от правительства области, по которой ремонтируют пакет дорог, в который входит и улица Первомайская.

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— Нам трудно объяснить предназначение этих цементных заплаток, положенных на песок! Судя по мешку, 500-й цемент развели водой и залили раскопку, зачем, не знаем. Если работы по подготовке раскопки к асфальтированию выполнены послойно — песок с проливкой водой и шлаком с последующим уплотнением — то зачем лить на это цемент? Мы пока не можем понять смысла его применения. Будем встречаться с представителями подрядчика, может они посвятят нас в эту тайну, — так прокомментировали GOROD48 присланные им фотографии в УГС.

Эти же фотографии мы отправили в «РВК-Липецк». И получили вот такой ответ: «Специалистами выполнена подготовка под устройство асфальтобетонного покрытия. Бетонная смесь специального состава (на фото) необходима для дополнительной фиксации расклинцованного щебеночного основания».

Итак, для профессионалов в дорожном ремонте бетонный раствор на месте раскопок — тайна, для скандально известного подрядчика «РВК-Липецк» — обычная технология укрепления основания дороги под асфальтирование.

Кстати, уже 24 августа для переподключения к новому водопроводу потребителей, живущих в районе проведения работ, «РВК-Липецк» с 10:00 отключит подачу холодной воды на улицах Коммунальной, 12, 5, 4, 3; - ул. Неделина, 14в, 14г; 14б, 12а, 3, 1б, 1а, 1в; Горького, 2, 2а, 4, 6;
- ул. Фрунзе, 81, 85, 59, 57а, 43, 29, 27, 32, 30, 23а, 21а, 21, 14, 15, 11 ,12, 10, 8, 6, 6а, 4, 4а, 5, 7а, 7, 5а, 1; Октябрьской, 58, 61, 57а, 57, 52, 53, 53/1, 53 стр. 1, 53 стр. 2 ,32 ,30, 49, 49/2, 51д, 51а, 51б, 55а; Литаврина, 6а, 8; Скороходова, 11, 10, 8, ст.8, 8б, 1б, 4; Барашева, 1, 7; Ворошилова, 1, 3; Первомайской, 59, 34, 32, 30а, 30, 57 ,59а, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 37, 35а, 35, 3, 4; Советской, 7, 3, 1, 5; Костенко, 13; Скороходова, 40 лет Советской Армии, переулке Литаврина, 2; площадях Коммунальной, 10, 14а, 3, 4, 41, 5, 8 и Торговой, 14, 15а. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Время завершения работ будет уточнено 24 августа в 16:30.
ремонт дорог
водопровод
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Комментарии (7)

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Как гость
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Мэру
27 минут назад
У Вас трубы не того калибра.
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Не тот город
сегодня, 10:59
К 1 декабря может.Что здесь у вас происходит?)
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Бабушка
сегодня, 10:12
в конце Первомайской переход через пл.Петра Великого пусть как следует сделают переход и сливную, а то всегда здесь потоп
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Гость
сегодня, 10:07
Чтобы сдать объект быстрее, рабочие залили неровный, рыхлый щебень жидким раствором. Он растекся, визуально выровнял площадку и скрыл пустоты вокруг люка. Для проверяющих это будет выглядеть как «ровное серое основание», на которое можно быстро накатать тонкий слой асфальта, отчитаться о ремонте и уехать. Настоящие проблемы здесь начнутся уже через несколько месяцев, когда дорога пойдет глубокими трещинами и провалится.
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Гость
сегодня, 09:56
Водопровод тянут на Первомайской а каким боком Фрунзе, Комунальная , Неделина Горького, Октябрьская ? И 160мм труба спосет такое количество улиц, домов, а сколько ещё там строятся по Фрунзе?
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Всезнающий
сегодня, 11:24
Думаю спасёт, если меняют старую чугунину диаметром всего 100
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Слесарь
51 минуту назад
Думаю спасёт, если меняют старую чугунину диаметром всего 100 Чугунина лежала не менее 250-300мм. А сейчас 160мм.
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