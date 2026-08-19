Улицу Первомайскую хотят заасфальтировать к 1 сентября

После того, как с нее в начале следующей недели уйдет подрядчик «РВК-Липецк», применяющий какие-то новые технологии при восстановлении мест раскопок, неизвестные управлению главного смотрителя.

Как стало известно GOROD48, в мэрии хотят вернуть полноценное движение транспорта по улице Первомайской к 1 сентября.К Дню знаний новый асфальт должен появиться на всем протяжении улицы, на которой сейчас работает подрядчик «РВК-Липецк», компания «Интех», прокладывающая на Первомайской и Барашева методом горизонтально-направленного бурения около километра нового водопровода диаметром 160 миллиметров.Пока же компания «Инфинити Групп», которая ремонтирует дорогу, срезала на ней старое покрытие и уложила первый выравнивающий слой асфальтобетона на протяжении 670 метров от площади Победы до перекрестка с улицей Горького.Там, где работы по укладке трубы завершены, можно увидеть странную картину: залитые цементным раствором поверх слоя песка места проколов. Такой технологии подготовки дороги под асфальтирование GOROD48 никогда не видел. Как оказалось, не видели такого и в управлении главного смотрителя Липецка, курирующего освоение 200-миллионной субсидии от правительства области, по которой ремонтируют пакет дорог, в который входит и улица Первомайская.— Нам трудно объяснить предназначение этих цементных заплаток, положенных на песок! Судя по мешку, 500-й цемент развели водой и залили раскопку, зачем, не знаем. Если работы по подготовке раскопки к асфальтированию выполнены послойно — песок с проливкой водой и шлаком с последующим уплотнением — то зачем лить на это цемент? Мы пока не можем понять смысла его применения. Будем встречаться с представителями подрядчика, может они посвятят нас в эту тайну, — так прокомментировали GOROD48 присланные им фотографии в УГС.Эти же фотографии мы отправили в «РВК-Липецк». И получили вот такой ответ: «Специалистами выполнена подготовка под устройство асфальтобетонного покрытия. Бетонная смесь специального состава (на фото) необходима для дополнительной фиксации расклинцованного щебеночного основания».Итак, для профессионалов в дорожном ремонте бетонный раствор на месте раскопок — тайна, для скандально известного подрядчика «РВК-Липецк» — обычная технология укрепления основания дороги под асфальтирование.Кстати, уже 24 августа для переподключения к новому водопроводу потребителей, живущих в районе проведения работ, «РВК-Липецк» с 10:00 отключит подачу холодной воды на улицах Коммунальной, 12, 5, 4, 3; - ул. Неделина, 14в, 14г; 14б, 12а, 3, 1б, 1а, 1в; Горького, 2, 2а, 4, 6;- ул. Фрунзе, 81, 85, 59, 57а, 43, 29, 27, 32, 30, 23а, 21а, 21, 14, 15, 11 ,12, 10, 8, 6, 6а, 4, 4а, 5, 7а, 7, 5а, 1; Октябрьской, 58, 61, 57а, 57, 52, 53, 53/1, 53 стр. 1, 53 стр. 2 ,32 ,30, 49, 49/2, 51д, 51а, 51б, 55а; Литаврина, 6а, 8; Скороходова, 11, 10, 8, ст.8, 8б, 1б, 4; Барашева, 1, 7; Ворошилова, 1, 3; Первомайской, 59, 34, 32, 30а, 30, 57 ,59а, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 37, 35а, 35, 3, 4; Советской, 7, 3, 1, 5; Костенко, 13; Скороходова, 40 лет Советской Армии, переулке Литаврина, 2; площадях Коммунальной, 10, 14а, 3, 4, 41, 5, 8 и Торговой, 14, 15а. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Время завершения работ будет уточнено 24 августа в 16:30.