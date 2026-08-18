Снесенную кирпичную Крепость никак не заменят на новую

Мэр Липецка увидел только столбы на месте нового игрового городка, хотя срок сдачи объекта — 1 августа.

Сегодня глава Липецка Михаил Щербаков посетил проблемную стройку — новый игровой городок, который должен был появиться ещё 1 августа на месте признанной аварийной, а потому снесенной в прошлом году кирпичной Крепости.На месте Крепости в прошлом году появилась асфальтированная площадка, 10 светильников, лавочки и урны. За новый облик этого места в 20-м микрорайоне компания «Новостройка» тогда получила 6,5 млн рублей. В этом году по заказу управления строительства мэрии делают вторую очередь этого нового общественного пространства: игровой городок, в котором, как выяснил мер, кроме конструкции из металла и пластика, изображающего подобие крепости, и резинового покрытия больше ничего не будет. Новое игровое оборудование, предварительно оцененное в 20 миллионов, тут установят только в следующем году.На заросшей со всех сторон бурьяном строительной площадке мэр увидел только свежеокрашенные красного цвета столбы, хотя контракт с исполнителем работ был подписан еще в апреле. То есть подрядчик уже выбился из графика работ стоимость 21,3 миллиона. Рассмотрев эскиз нового игрового комплекса, Михаил Щербаков резюмировал, что подрядчик явно не успеет завершить проект и к 1 сентября.— Вы о чем думали, заходя на конкурс? — обратился к представителю ООО «Липецкая строительная компания» глава города.Подрядчик, конечно, думал о прибыли. А мэру ответил, что думал, что успеет. По словам строителя, его задержали работы по проектированию, работа с производителем игрового оборудования, подгонка новой Крепости к уже подготовленной под нее площадке. В ответ глава города велел заказчику наказать исполнителя работ рублем за неисполнение в срок обязательства.Ладно, пусть с опозданием, но конструкцию возведут. А что потом?— Кто этот объект будет потом содержать? Не выйдет ли так, что она никому не будет нужна? — спросил мэр, тем самым дав понять, что этот объект благоустройства муниципалитет на свой баланс брать не собирается.Представители заказчика и департамента развития территории сказали, что новый игровой городок на свой баланс возьмут жители ближайших многоэтажек. Мэр спросил: «А они знают об этом, этого хотят?»Руководитель «Объединенной управляющей компании» Александр Переверткин тут же заявил, что жители не против. Но мэр призвал разговаривать с жителями, показать им смету новой Крепости, рассказать, что детское и спортивное оборудование, которое тут появится в следующем году, нужно ремонтировать, красить, менять, рассчитать поквартирный ценник на содержание. В профильном департаменте мэрии пообещали провести череду таких собраний уже на следующей неделе.Да, ранее инициативная группа одной из многоэтажек хотела обновления этой территории. Потом Крепость включили в общегородское голосование по объектам благоустройства и она стала одним из победителей. Но GOROD48 уверен, что большинство жителей откажется от содержания нового игрового городка за свой счет, ведь именно денежный вопрос заставил их ранее требовать от мэрии сноса кирпичной Крепости.