Дикобраза сняли на сельской дороге

В сельсовете Паленки, где якобы бегало животное, ролик с ним видели, но самого дикобраза — нет.

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В редакцию GOROD48 прислали видео, якобы снятое в деревне Паленки Становлянского округа. На нём — дикобраз, который бежит вдоль сельской дороги.«В Становлянском округе в деревне Палёнка бегает дикобраз, возможно, беглец из зоопарка/заповедника. Животное может не выжить в дикой природе», — написала приславшая видео женщина.В Георгиевском территориальном отделе администрации Становлянского округа, к которому относится деревня Паленки (территориальный отдел в ней и расположен), видео с дикобразом тоже уже видели. Его часто пересылают в чатах. Но самого дикобраза работники сельсовета не встречали, а все сельские дороги похожи. Поэтому сказать точно, у них ли бегает дикобраз, в Палёнках не могут.В сельсовете только предположили — может быть, дикобраз прибежал к ним из парка «Олений» в Краснинском округе, откуда периодически забегает дичь и в Становлянский округ?Но в парке «Олени» эту версию сразу отмели — дикобраза у них не было, поэтому и сбежать он не мог.