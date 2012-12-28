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Общество
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27 минут назад
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Дикобраза сняли на сельской дороге
В сельсовете Паленки, где якобы бегало животное, ролик с ним видели, но самого дикобраза — нет.
«В Становлянском округе в деревне Палёнка бегает дикобраз, возможно, беглец из зоопарка/заповедника. Животное может не выжить в дикой природе», — написала приславшая видео женщина.
В Георгиевском территориальном отделе администрации Становлянского округа, к которому относится деревня Паленки (территориальный отдел в ней и расположен), видео с дикобразом тоже уже видели. Его часто пересылают в чатах. Но самого дикобраза работники сельсовета не встречали, а все сельские дороги похожи. Поэтому сказать точно, у них ли бегает дикобраз, в Палёнках не могут.
В сельсовете только предположили — может быть, дикобраз прибежал к ним из парка «Олений» в Краснинском округе, откуда периодически забегает дичь и в Становлянский округ?
Но в парке «Олени» эту версию сразу отмели — дикобраза у них не было, поэтому и сбежать он не мог.
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