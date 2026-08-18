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Общество
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сегодня, 15:01
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«Траву не косят с мая»: липчане жалуются на бардак во дворе
Ранее Госжилинспекция Липецкой области уже фиксировала нарушения в работе ООО УК «Лидер».
Диспетчер УК в разговоре GOROD48 подтвердила — как минимум одна заявка на покос травы была. Но почему порядок во дворе не наводят — вопросы к руководству. Диспетчер только принимает и фиксирует заявки.
В 2026 году Госжилинспекция Липецкой области уже фиксировала нарушения в работе ООО УК «Лидер». Например, в июне Государственной жилищной инспекцией по обращению жителей был проведен инспекционный визит в отношении ООО УК «Лидер» как раз в дом №25/2, по результатам которого выявлен целый букет нарушений: частичное разрушение бетонных ступеней входа в подъезд, разрушение штукатурного отделочного слоя цоколя, разрушение отмостки.
В июле был составлен протокол в отношении директора компании: суд признал должностное лицо виновным и назначил штраф в 25 000 рублей за несоблюдение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Директор не погасил штраф в отведённый срок, поэтому судебный пристав-исполнитель ввёл временное ограничение на его выезд из России.
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