«Траву не косят с мая»: липчане жалуются на бардак во дворе

Ранее Госжилинспекция Липецкой области уже фиксировала нарушения в работе ООО УК «Лидер».

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №25/2 по улице Семашко в Липецке. Они пожаловались: трава во дворе уже доходит до плечей, её не косят с мая. За лето не косили ни разу. Двор завален мусором. У лавочки и под деревьями — свинарник. Заросла детская площадка малосемейного общежития: малышам даже погулять негде. Неоднократные обращения в УК «Лидер» не нашли отклика.Диспетчер УК в разговоре GOROD48 подтвердила — как минимум одна заявка на покос травы была. Но почему порядок во дворе не наводят — вопросы к руководству. Диспетчер только принимает и фиксирует заявки.В 2026 году Госжилинспекция Липецкой области уже фиксировала нарушения в работе ООО УК «Лидер». Например, в июне Государственной жилищной инспекцией по обращению жителей был проведен инспекционный визит в отношении ООО УК «Лидер» как раз в дом №25/2, по результатам которого выявлен целый букет нарушений: частичное разрушение бетонных ступеней входа в подъезд, разрушение штукатурного отделочного слоя цоколя, разрушение отмостки.В июле был составлен протокол в отношении директора компании: суд признал должностное лицо виновным и назначил штраф в 25 000 рублей за несоблюдение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Директор не погасил штраф в отведённый срок, поэтому судебный пристав-исполнитель ввёл временное ограничение на его выезд из России.