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сегодня, 15:01
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«Траву не косят с мая»: липчане жалуются на бардак во дворе

Ранее Госжилинспекция Липецкой области уже фиксировала нарушения в работе ООО УК «Лидер».

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №25/2 по улице Семашко в Липецке. Они пожаловались: трава во дворе уже доходит до плечей, её не косят с мая. За лето не косили ни разу. Двор завален мусором. У лавочки и под деревьями — свинарник. Заросла детская площадка малосемейного общежития: малышам даже погулять негде. Неоднократные обращения в УК «Лидер» не нашли отклика.

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Диспетчер УК в разговоре GOROD48 подтвердила — как минимум одна заявка на покос травы была. Но почему порядок во дворе не наводят — вопросы к руководству. Диспетчер только принимает и фиксирует заявки.

В 2026 году Госжилинспекция Липецкой области уже фиксировала нарушения в работе ООО УК «Лидер». Например, в июне Государственной жилищной инспекцией по обращению жителей был проведен инспекционный визит в отношении ООО УК «Лидер» как раз в дом №25/2, по результатам которого выявлен целый букет нарушений: частичное разрушение бетонных ступеней входа в подъезд, разрушение штукатурного отделочного слоя цоколя, разрушение отмостки.

В июле был составлен протокол в отношении директора компании: суд признал должностное лицо виновным и назначил штраф в 25 000 рублей за несоблюдение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Директор не погасил штраф в отведённый срок, поэтому судебный пристав-исполнитель ввёл временное ограничение на его выезд из России.
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ЖКХ
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Комментарии (33)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 19:02
В селе вообще жесть заросло .АЗС бензин в канистру не продают.
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омсквич
сегодня, 18:24
Понять простить. Бензин в канистру для косы ныне не наливают
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Действительность
сегодня, 18:13
Современное поколение ручной косой косить не умеет. Да и коса сейчас в продаже больше сувенир, чем рабочий инструмент. Бензиновый триммер? Очередь за бензином 2-3 часа, да еще найди его. Бензин в канистры не отпускают. Все.
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Буквоед
сегодня, 18:06
Вам нужны заявки?А сами не знаете,что трава зеленая и имеет подлое свойство расти как...как трава!
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Анна
сегодня, 17:37
Подъезжают мусоровозы к мусорной площадке, вываливается мусор с контейнеров и тут же его много теряется на асфальт при запрокидывании, потом ветром разносится по всей округе. Никогда не соглашусь что виноваты жильцы. Плохо работают все службы или рабочих не хватает.
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Житель
сегодня, 17:09
Сотрудники ГЖИ наверное погорячились выехав на место. Посмотрели бы, как это у них водится, фото отчеты от УК и сказали бы, что все замечательно...
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Надежда
сегодня, 17:02
Весь город зарос бурьяном.
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Косьба позора
сегодня, 16:50
Хорошо бы этого директора УК лично заставить траву косить и жителей собрать пусть смотрят и по телеку показать.
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Мнение
сегодня, 16:43
Только ужесточение ответственности с УК с кратным увеличением штрафов заставит их работать как надо. А 25 тыш для них как на ножке прыщ.
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Фкедах
сегодня, 16:35
Нормально так: бабки собирает, ничего не делает, а ему штраф аж 25 тыш.
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