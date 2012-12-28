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Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Общество
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10 минут назад
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Сегодня, 18 августа, родственники ищут человека, избившего 16-летнего подростка, полицейские разбираются в причинах конфликта, приведшего к тому, что на мужчину натравили овчарку, и врачи сообщили о смерти женщины, отравившейся бледной поганкой.
Подростку вызвали скорую прямо в парк. Сейчас он не может разговаривать. Мальчику предстоит многочасовая операция в лор-отделении Областной детской клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Родные в поисках нападавшего написали посты в соцсетях и обратились в полицию.
Правоохранители уже установили личность мужчины. Пока они проверят все обстоятельства случившегося.
Комментаторы GOROD48 под этой новостью вдруг начали дискуссию о воспитании подрастающего поколения.
«Что-то здесь не то. Судя как детки ведут себя в ФОКе, можно предположить, что мальчик борзонул и нарвался. А ещё может и матерился. Но наша полиция разберётся», — написали Ссёлки.
«Подростки стали отмороженные — на днях иду с женой — навстречу человека четыре лет 16-ти. Со мной поравнялись и тут один мне на ухо заорал со всей дури мя-уууууу! диким голосом. Как я руку удержал, чтобы не вломить даже не знаю. Потом бы тоже писали, что изверг избил ни за что ребенка», — рассказал 1.
«Вы там были? Не пишите глупости. Некоторых и «доводить» не надо, система самозаводящаяся. Поведение этого недочеловека ничем оправдать нельзя. Очень надеюсь, что его накажут по заслугам. Кроме того, он должен оплатить лечение и моральный ущерб», — вступилась за мальчика Мимо проходила.
«Сегодня в 7.00 гуляла в парке Победы. Два подростка лет 12-13 катались на великах, пытались делать какие-то трюки. При этом матерились на весь парк, не обращая внимания на окружающих. Замечаний никто, в том числе и я, им не делал, догадываясь об их ответе. Мужчина, поднявший руку на ребенка, конечно неправ, но и детей надо воспитывать, чтобы они вели себя достойно», — считает Бабушка.
«В субботу на таких велах на улице Ленина, на основании памятника Битлам два лба прыгали и снимали себя на видео. Кстати, у памятника заборчик что-ли надо поставить, чтобы такие прыгать на великах не могли. А так рано или поздно разрушат основание и прилегающую территорию. А бить подростков позорно. Кстати, что друганы-то его не вступились?» — спросил Битл.
«Тут не просто уголовная статья, тут проблема глубже, по сути, сейчас воспитывает молодежь интернет, а он, как вы знаете, это самая большая помойка на земле, нас воспитывала улица, а она очень жестокая, как себя поставишь так и будешь жить среди сверстников, а сейчас молодежь — чисто бакланы-дистрофики, только толпой герои, эта история похожа на сегодняшнюю типичную молодежь», — написал Дед Мазай.
«Что вытворяют эти «спортсмены» на своих велосипедах, равно как и самокатчики, это, конечно, жесть, по пешеходной зоне Стаханова, это в глазах родителей они белые и пушистые, а в глазах общественности они …, не жалко, просто пересеклись с таким же неадекватом как и они, не все же женщин с детьми пугать», — отвела душу Светлана.
«Скорейшего выздоровления ребёнку, терпения родственникам. Надеюсь, виновного быстро найдут. Ему оплачивать лечение и моральный ущерб», — пожелала Гостья.
В районе Мотовозоремонтного завода в Грязях собака едва не загрызла человека, который пытался проучить его хозяина.
Начало конфликта на видео не попало, мужчина в черном обзывает хозяина собаки в то время как тот пытается усадить овчарку в автомобиль. Но человек в черном не отстает и бьет собаковода дубинкой. Тогда хозяин собаки отдает питомцу команду: «Взять!». Собака бросается на обидчика хозяина, рвет его клыками, а хозяин овчарки помогает кулаками.
Вечером 15 августа 37-летнего пострадавшего привезли в Грязинскую ЦРБ с множественными ранами нижних конечностей. Ему сделали вакцинацию против бешенства и обработали раны. От госпитализации он отказался, предпочел лечиться амбулаторно.
Местные жители рассказали GOROD48, что хозяин собаки постоянно гуляет со своим питомцем в Казинке, Матырском и Новой Жизни и ведет себя агрессивно. По словам липчан, подобные конфликты у него уже были.
Полиция начала проверку по факту случившегося, хотя в органы правопорядка никто из участников и свидетелей потасовки не обратился.
«Во всей этой ситуации жаль только собаку», — написал Эх.
«Почему комментаторы так жалеют именно собаку? Она тут, вроде как, не пострадала совсем, даже наоборот — взбодрилась и развлеклась покусанием человека. Видимо, такие комментаторы — специфически одарённые», — возмутилась чушь.собачья.
«Зачем писать то, чего не знаете. Этот «неадекват» с собакой кошмарит всех на протяжении долгого времени. Он также натравил собаку на парня у магазина «Пятерочка» в Новой Жизни. Собака покусала парня так, что пришлось вызывать скорую помощь. Он делает это преднамеренно, и защищается собакой. Нужно собаку изолировать у этого неадекватного хозяина. Вы ждете пока будет смерть. Все бездействуют и не помогают в данной ситуации, неоднократно были жалобы на него», — пожаловалась Ксения.
«В сути этого конфликта, надеюсь, разберется полиция. Но вот что однозначно и неоспоримо, так это то, что почти все владельцы больших собак гуляют по городу с ними без намордника, и проходя мимо них с маленьким ребенком, так и хочется сказать в отношении них весь запас обсценной лексики, но так как эти люди неадекватные, приходится молчать стиснув зубы. Это явно видно ущербные и с кучей комплексов люди, которые за счет этих больших собак поднимают себе самооценку. Да у них даже походка какая-то одинаково вызывающая», — возмутился Горожанин.
И еще про новости с участием собак. В этот раз позитивные. Городские спасатели вытащили из ловушки в районе Тракторного собаку.
Накануне в БСМП № 1 умерла 72-летняя пациентка, отравившаяся бледной поганкой. Грибы она собирала в Хлевенском округе.
Она стала третьей жертвой «тихой охоты» в текущем грибном сезоне. Ранее от бледной поганки умерли 52-летний мужчина и 73-летняя женщина.
«Большое спасибо всему медперсоналу, который боролся за жизнь этой женщины. Низкий вам поклон», — написали Родственники.
Завтра в Липецке похолодает. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, ожидается от +23 до +25 градусов.
И обратите внимание, 20 и 22 августа в Липецке будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.
20 августа с 09:00 до 14:00 состоится крестный ход ко Дню празднования памяти святого Тихона Задонского по маршруту: ул. Водопьянова, 19 (Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших) — ул. Яна Берзина — ул. Вермишева — ул. Московская, 30 (Храм преподобного Сергия Радонежского) — Елецкое шоссе — с. Косыревка, ул. Новая, 11 (Покровский храм).
22 августа с 14:00 до 15:00 пройдёт шествие «Парад флагов» ко Дню Государственного флага России по маршруту: пл. Ленина-Соборная — ул. Зегеля — ул. Плеханова — общественное пространство «Липецкое городище». Продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий.
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