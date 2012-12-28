Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки

Сегодня, 18 августа, родственники ищут человека, избившего 16-летнего подростка, полицейские разбираются в причинах конфликта, приведшего к тому, что на мужчину натравили овчарку, и врачи сообщили о смерти женщины, отравившейся бледной поганкой.