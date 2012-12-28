Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Собака едва не загрызла человека, пытавшегося проучить ее хозяина
Происшествия
Избитому 16-летнему велосипедисту предстоит многочасовая операция
Происшествия
В Молодёжном парке мужчина сломал челюсть 16-летнему велосипедисту
Происшествия
Ночь Липецкая область провела в режиме воздушной опасности
Происшествия
Сегодня в Липецке: на крупном мосту ограничат движение, горожанам приходит на выручку общественный транспорт и лошади
Общество
Дежурные средства ПВО пресекли полеты БПЛА в воздушном пространстве над Липецкой областью
Общество
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Общество
Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью
Происшествия
Снесенную кирпичную Крепость никак не заменят на новую
Общество
Еще одна женщина умерла от отравления грибами
Общество
Читать все
Снесенную кирпичную Крепость никак не заменят на новую
Общество
Недотопы и недотепы: в горсовете обсудили подготовку Липецка к зиме
Общество
С подрядчика требуют вернуть полученные по муниципальному контракту в Чаплыгине 32,2 миллиона рублей
Общество
19-летняя племянница обчистила счёт дяди-инвалида
Происшествия
«Все три пропущенных гола были глупыми», – главный тренер «Металлурга» о поражении в Заволжье
Спорт
Желтый уровень в Липецкой области отменен
Происшествия
«Металлург», как футбольная Золушка – карета превратилась в тыкву прямо во время матча
Спорт
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
Общество
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Читать все
Общество
12
10 минут назад

Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки

Сегодня, 18 августа, родственники ищут человека, избившего 16-летнего подростка, полицейские разбираются в причинах конфликта, приведшего к тому, что на мужчину натравили овчарку, и врачи сообщили о смерти женщины, отравившейся бледной поганкой.

Накануне в Молодежном парке неизвестный мужчина сломал челюсть 16-летнему подростку. Как рассказала мама мальчика, сын катался на на трюковом BMX-велосипеде, поставил пустую баклажку у скамейки, что спровоцировало конфликт с мужчиной. Последний зачем-то толкнул подростка и сел на его сумку. Когда мальчик начал вытаскивать сумку, получил удар в лицо.

Подростку вызвали скорую прямо в парк. Сейчас он не может разговаривать. Мальчику предстоит многочасовая операция в лор-отделении Областной детской клинической больницы. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Родные в поисках нападавшего написали посты в соцсетях и обратились в полицию.

Правоохранители уже установили личность мужчины. Пока они проверят все обстоятельства случившегося.

Комментаторы GOROD48 под этой новостью вдруг начали дискуссию о воспитании подрастающего поколения.

«Что-то здесь не то. Судя как детки ведут себя в ФОКе, можно предположить, что мальчик борзонул и нарвался. А ещё может и матерился. Но наша полиция разберётся», — написали Ссёлки.

«Подростки стали отмороженные — на днях иду с женой — навстречу человека четыре лет 16-ти. Со мной поравнялись и тут один мне на ухо заорал со всей дури мя-уууууу! диким голосом. Как я руку удержал, чтобы не вломить даже не знаю. Потом бы тоже писали, что изверг избил ни за что ребенка», — рассказал 1.

«Вы там были? Не пишите глупости. Некоторых и «доводить» не надо, система самозаводящаяся. Поведение этого недочеловека ничем оправдать нельзя. Очень надеюсь, что его накажут по заслугам. Кроме того, он должен оплатить лечение и моральный ущерб», — вступилась за мальчика Мимо проходила.

«Сегодня в 7.00 гуляла в парке Победы. Два подростка лет 12-13 катались на великах, пытались делать какие-то трюки. При этом матерились на весь парк, не обращая внимания на окружающих. Замечаний никто, в том числе и я, им не делал, догадываясь об их ответе. Мужчина, поднявший руку на ребенка, конечно неправ, но и детей надо воспитывать, чтобы они вели себя достойно», — считает Бабушка.

«В субботу на таких велах на улице Ленина, на основании памятника Битлам два лба прыгали и снимали себя на видео. Кстати, у памятника заборчик что-ли надо поставить, чтобы такие прыгать на великах не могли. А так рано или поздно разрушат основание и прилегающую территорию. А бить подростков позорно. Кстати, что друганы-то его не вступились?» — спросил Битл.

«Тут не просто уголовная статья, тут проблема глубже, по сути, сейчас воспитывает молодежь интернет, а он, как вы знаете, это самая большая помойка на земле, нас воспитывала улица, а она очень жестокая, как себя поставишь так и будешь жить среди сверстников, а сейчас молодежь — чисто бакланы-дистрофики, только толпой герои, эта история похожа на сегодняшнюю типичную молодежь», — написал Дед Мазай.

«Что вытворяют эти «спортсмены» на своих велосипедах, равно как и самокатчики, это, конечно, жесть, по пешеходной зоне Стаханова, это в глазах родителей они белые и пушистые, а в глазах общественности они …, не жалко, просто пересеклись с таким же неадекватом как и они, не все же женщин с детьми пугать», — отвела душу Светлана.

«Скорейшего выздоровления ребёнку, терпения родственникам. Надеюсь, виновного быстро найдут. Ему оплачивать лечение и моральный ущерб», — пожелала Гостья.

В районе Мотовозоремонтного завода в Грязях собака едва не загрызла человека, который пытался проучить его хозяина.



Начало конфликта на видео не попало, мужчина в черном обзывает хозяина собаки в то время как тот пытается усадить овчарку в автомобиль. Но человек в черном не отстает и бьет собаковода дубинкой. Тогда хозяин собаки отдает питомцу команду: «Взять!». Собака бросается на обидчика хозяина, рвет его клыками, а хозяин овчарки помогает кулаками.

Вечером 15 августа 37-летнего пострадавшего привезли в Грязинскую ЦРБ с множественными ранами нижних конечностей. Ему сделали вакцинацию против бешенства и обработали раны. От госпитализации он отказался, предпочел лечиться амбулаторно.

Местные жители рассказали GOROD48, что хозяин собаки постоянно гуляет со своим питомцем в Казинке, Матырском и Новой Жизни и ведет себя агрессивно. По словам липчан, подобные конфликты у него уже были.

Полиция начала проверку по факту случившегося, хотя в органы правопорядка никто из участников и свидетелей потасовки не обратился.

«Во всей этой ситуации жаль только собаку», — написал Эх.

«Почему комментаторы так жалеют именно собаку? Она тут, вроде как, не пострадала совсем, даже наоборот — взбодрилась и развлеклась покусанием человека. Видимо, такие комментаторы — специфически одарённые», — возмутилась чушь.собачья.

«Зачем писать то, чего не знаете. Этот «неадекват» с собакой кошмарит всех на протяжении долгого времени. Он также натравил собаку на парня у магазина «Пятерочка» в Новой Жизни. Собака покусала парня так, что пришлось вызывать скорую помощь. Он делает это преднамеренно, и защищается собакой. Нужно собаку изолировать у этого неадекватного хозяина. Вы ждете пока будет смерть. Все бездействуют и не помогают в данной ситуации, неоднократно были жалобы на него», — пожаловалась Ксения.

«В сути этого конфликта, надеюсь, разберется полиция. Но вот что однозначно и неоспоримо, так это то, что почти все владельцы больших собак гуляют по городу с ними без намордника, и проходя мимо них с маленьким ребенком, так и хочется сказать в отношении них весь запас обсценной лексики, но так как эти люди неадекватные, приходится молчать стиснув зубы. Это явно видно ущербные и с кучей комплексов люди, которые за счет этих больших собак поднимают себе самооценку. Да у них даже походка какая-то одинаково вызывающая», — возмутился Горожанин.

И еще про новости с участием собак. В этот раз позитивные. Городские спасатели вытащили из ловушки в районе Тракторного собаку.



Накануне в БСМП № 1 умерла 72-летняя пациентка, отравившаяся бледной поганкой. Грибы она собирала в Хлевенском округе.

Она стала третьей жертвой «тихой охоты» в текущем грибном сезоне. Ранее от бледной поганки умерли 52-летний мужчина и 73-летняя женщина.

«Большое спасибо всему медперсоналу, который боролся за жизнь этой женщины. Низкий вам поклон», — написали Родственники.

Завтра в Липецке похолодает. Днем в городе, по прогнозам синоптиков, ожидается от +23 до +25 градусов.

И обратите внимание, 20 и 22 августа в Липецке будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.

20 августа с 09:00 до 14:00 состоится крестный ход ко Дню празднования памяти святого Тихона Задонского по маршруту: ул. Водопьянова, 19 (Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших) — ул. Яна Берзина — ул. Вермишева — ул. Московская, 30 (Храм преподобного Сергия Радонежского) — Елецкое шоссе — с. Косыревка, ул. Новая, 11 (Покровский храм).

22 августа с 14:00 до 15:00 пройдёт шествие «Парад флагов» ко Дню Государственного флага России по маршруту: пл. Ленина-Соборная — ул. Зегеля — ул. Плеханова — общественное пространство «Липецкое городище». Продажа алкоголя не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий.
вечЁрка
конфликт
собака
отравление грибами
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить