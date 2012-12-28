В Тамбовском центре спасают ястреба-перепелятника из Липецка с тяжелым заболеванием и переломом

В Национальный центр сохранения биоразнообразия Тамбова из Липецка поступила молодая самка ястреба-перепелятника с комплексом проблем.

Птица была доставлена из Липецка с переломом плечевой кости и тяжелым паразитарным и инфекционным заболеванием.Краснокнижную птицу спас липчанин Александр Дурнев. Он не только заметил ослабевшую, раненую самку на улице но и оперативно организовал транспортировку пострадавшего ястреба в специализированный тамбовский центр .В Центре отмечают, что такие истории становятся возможны благодаря неравнодушным людям, которые не проходят мимо травмированных животных и участвуют в их дальнейшей судьбе. Специалисты подчеркивают: спасение каждой отдельной особи — это вклад в сохранение биоразнообразия региона в целом. Ранее Центр уже получал президентский грант на реализацию проекта «Путь филина», направленного на восстановление популяции редких соколов и сов в Тамбовской области. Из соседней Липецкой области также нередко поступает ранения птица в тамбовский Центр. Там уже спасали липецких ястреба-перепелятника, пустельгу, сокола-чеглока, орлана-белохвоста и других птиц.