Сегодня в Липецке: Бензиновый спас, как передвигаться по городу без топлива и мамочек хотят перевести на удалёнку
Вступился за подростков: 23-летний мужчина выслушал приговор за умышленное причинение вреда здоровью
Липецкая вечЁрка: удар в челюсть, овчарку натравили на человека и умершая от бледной поганки
«Инфинити Групп» в конкурентной борьбе взяла контракт на ремонт дорог в Липецке в 2027 году
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа»: в Грязях на пустыре появился бюст Пушкина
58-летняя липчанка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 850 000 рублей
В Тамбовском центре спасают ястреба-перепелятника из Липецка с тяжелым заболеванием и переломом
Общество
297
сегодня, 11:15
1
В Тамбовском центре спасают ястреба-перепелятника из Липецка с тяжелым заболеванием и переломом
В Национальный центр сохранения биоразнообразия Тамбова из Липецка поступила молодая самка ястреба-перепелятника с комплексом проблем.
Краснокнижную птицу спас липчанин Александр Дурнев. Он не только заметил ослабевшую, раненую самку на улице но и оперативно организовал транспортировку пострадавшего ястреба в специализированный тамбовский центр .
В Центре отмечают, что такие истории становятся возможны благодаря неравнодушным людям, которые не проходят мимо травмированных животных и участвуют в их дальнейшей судьбе. Специалисты подчеркивают: спасение каждой отдельной особи — это вклад в сохранение биоразнообразия региона в целом. Ранее Центр уже получал президентский грант на реализацию проекта «Путь филина», направленного на восстановление популяции редких соколов и сов в Тамбовской области. Из соседней Липецкой области также нередко поступает ранения птица в тамбовский Центр. Там уже спасали липецких ястреба-перепелятника, пустельгу, сокола-чеглока, орлана-белохвоста и других птиц.
Фото: vk.ru/bio68
0
0
0
4
1
Комментарии (1)