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Политика
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сегодня, 10:26
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Липецку выбирают мэра
Кандидатов двое: Михаил Щербаков и Андрей Мартынец.
Пока проходила эта самая летучка, в зале заседаний одиноко сидел второй претендент на должность — региональный министр природных ресурсов и экологии Андрей Мартынец. А за его спиной улыбался во все стороны член Совета старейшин при председателе горсовета Евгений Лисаконов, экс-руководитель председателя департамента ЖКХ мэрии и экс- директор МУП «ЛиСА», тесть Михаила Щербакова. Мудрый старейшина, конечно, тоже все понимал.
Прозвенел звонок. Депутаты и все присутствующие исполнили гимн. После чего первый заместитель губернатора Александр Рябченко начал процедуру выборов мэра, сообщив, что глава региона Игорь Артамонов доверил депутатам горсовета выбор из двух достойных людей (кандидатуру Мартынца рекомендовала Общественная палата Липецкой области).
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