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1140
сегодня, 10:26
16

Липецку выбирают мэра

Кандидатов двое: Михаил Щербаков и Андрей Мартынец.

Главный вопрос сегодняшней сессии Липецкого горсовета — выборы главы Липецка. Интриги, конечно, никакой — уже трижды мэром становились кандидаты, до этого назначенные врио главы Липецка: Сергей Иванов, Евгения Уваркина и даже Роман Ченцов, который был временно исполняющим обязанности семь дней. Поэтому 100%-е шансы на успех, конечно, у нынешнего врио главы Липецка Михаила Щербакова. А ещё прямо перед началом сессии депутатская группа «Единой России» в горсовете собралась на летучку, где, возможно, приняла коллегиальное решение голосовать за Щербакова, выдвинутого на должность главы города партией «медведей».

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Пока проходила эта самая летучка, в зале заседаний одиноко сидел второй претендент на должность — региональный министр природных ресурсов и экологии Андрей Мартынец. А за его спиной улыбался во все стороны член Совета старейшин при председателе горсовета Евгений Лисаконов, экс-руководитель председателя департамента ЖКХ мэрии и экс- директор МУП «ЛиСА», тесть Михаила Щербакова. Мудрый старейшина, конечно, тоже все понимал.

Прозвенел звонок. Депутаты и все присутствующие исполнили гимн. После чего первый заместитель губернатора Александр Рябченко начал процедуру выборов мэра, сообщив, что глава региона Игорь Артамонов доверил депутатам горсовета выбор из двух достойных людей (кандидатуру Мартынца рекомендовала Общественная палата Липецкой области).
глава администрации Липецка
выборы
Михаил Щербаков
Андрей Мартынец
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Комментарии (16)

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Сначала новые
Елена
8 минут назад
Кругом одно кумовство. В зале сидит тесть Щербакова и его выбирает. Разумно.
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Кузя
20 минут назад
Наконец-то! Теперь и коммуналка, и транспорт будут, как должны. И город станет чище и зеленее! И много ещё чего! Верю!
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Липчане
34 минуты назад
Как же надоел этот цирк!
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САИ
39 минут назад
Щербаков, это тот, который имеет три высших образования?!
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Липецкая аномалия
42 минуты назад
Двор дома , где живет мартынец в разрухе и грязи . Ему до лампочки . Кандидат в мэры.
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Хе
50 минут назад
Выбирать главу администрации должны жители города
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местный
54 минуты назад
С результатом выбором всё ясно.
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Партработник
56 минут назад
Интересно какие чувства испытывает человек, который знает что обречен на поражение.
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Липчане
58 минут назад
хочется надеяться что в этот раз наши сладеньким депутаты не ошибся в мэре!!!
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знающий
сегодня, 11:01
В Липецке выборов НЕТ! Есть назначения сверху.
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