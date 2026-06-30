Липецку выбирают мэра

Кандидатов двое: Михаил Щербаков и Андрей Мартынец.



Главный вопрос сегодняшней сессии Липецкого горсовета — выборы главы Липецка. Интриги, конечно, никакой — уже трижды мэром становились кандидаты, до этого назначенные врио главы Липецка: Сергей Иванов, Евгения Уваркина и даже Роман Ченцов, который был временно исполняющим обязанности семь дней. Поэтому 100%-е шансы на успех, конечно, у нынешнего врио главы Липецка Михаила Щербакова. А ещё прямо перед началом сессии депутатская группа «Единой России» в горсовете собралась на летучку, где, возможно, приняла коллегиальное решение голосовать за Щербакова, выдвинутого на должность главы города партией «медведей».Пока проходила эта самая летучка, в зале заседаний одиноко сидел второй претендент на должность — региональный министр природных ресурсов и экологии Андрей Мартынец. А за его спиной улыбался во все стороны член Совета старейшин при председателе горсовета Евгений Лисаконов, экс-руководитель председателя департамента ЖКХ мэрии и экс- директор МУП «ЛиСА», тесть Михаила Щербакова. Мудрый старейшина, конечно, тоже все понимал.Прозвенел звонок. Депутаты и все присутствующие исполнили гимн. После чего первый заместитель губернатора Александр Рябченко начал процедуру выборов мэра, сообщив, что глава региона Игорь Артамонов доверил депутатам горсовета выбор из двух достойных людей (кандидатуру Мартынца рекомендовала Общественная палата Липецкой области).