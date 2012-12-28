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Происшествия
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30 минут назад
60-летний житель Красного пытался поджечь врача районной поликлиники
Спас медика другой пациент. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
По факту случившегося Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщили в региональном Следкоме, мужчина напал на врача испытывая к ней личную неприязнь. На допросе он дал признательные показания.
В ближайшее время краснинцу изберут меру пресечения на время следствия.
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