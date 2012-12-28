60-летний житель Красного пытался поджечь врача районной поликлиники

Спас медика другой пациент. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

26 июня 60-летний житель Краснинского округа пришел в поликлинику райцентра, облил бензином из пластиковой бутылки женщину-врача и попытался ее поджечь спичками. В последний момент его остановил другой пациент, дожидавшийся своей очереди. Врач физически не пострадала.По факту случившегося Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.Как сообщили в региональном Следкоме, мужчина напал на врача испытывая к ней личную неприязнь. На допросе он дал признательные показания.В ближайшее время краснинцу изберут меру пресечения на время следствия.