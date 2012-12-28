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сегодня, 11:59
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УФСБ: в Липецкой области задержан агент украинских спецслужб
По данным следствия, он готовил поджог здания, в котором собирали гуманитарную помощь.
«Фигурант задержан сотрудниками УФСБ по обвинению в подготовке совершения террористического акта путем поджога административного здания, в котором осуществляется сбор и хранение гуманитарной помощи. Установлено, что подозреваемый с целью выполнения заданий по совершению диверсионно-террористических актов посредством иностранного мессенджера «Телеграм» установил контакт с представителем террористической организации, подконтрольной украинским спецслужбам», — говорится в соответствующем сообщении управления.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору), ст. 275 (Государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК России (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
Задержанный арестован на время следствия.
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