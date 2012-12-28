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Общество
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сегодня, 15:06
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Спасатели вытащили собаку из четырёхметрового колодца
Собаку поднимали из колодца с помощью альпинистского снаряжения.
В результате собаку поднимали из колодца с помощью альпинистского снаряжения.
Спасательная операция прошла успешно — радостный пёс сразу же убежал, как только оказался на свободе.
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