Спасатели вытащили собаку из четырёхметрового колодца

Собаку поднимали из колодца с помощью альпинистского снаряжения.

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В Тракторозаводском районе Липецка сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС спасли крупную собаку (весом около 70 килограммов), которая упала в колодец глубиной четыре метра. Заметившие попавшего в беду пса местные жители с этой задачей самостоятельно справиться не смогли.В результате собаку поднимали из колодца с помощью альпинистского снаряжения.Спасательная операция прошла успешно — радостный пёс сразу же убежал, как только оказался на свободе.