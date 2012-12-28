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сегодня, 11:06
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«Инфинити Групп» в конкурентной борьбе взяла контракт на ремонт дорог в Липецке в 2027 году

Компания готова сделать работу за 279,1 млн рублей при начальной цене аукциона в 328,3 миллиона.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с исполнителем работ на ремонт дорог в следующем году. Этим будет заниматься компания «Инфинити Групп», которая в конкурентной борьбе сбила цену контракта с начальных 328,3 млн рублей до 279,1 миллиона.

На эти деньги должны быть приведены в нормативное состояние Заводская площадь и проезд от нее до улицы Ковалева, улица Урицкого на Карьере от улицы Шишкина до железнодорожного переезда, улицы Кирпичная (Силикатный), Буденного (Коровино), Киевская, вся улица Верхняя, Индустриальная (от дома №47 и дальше), Суворова и Парковая на Новолипецке, Краснозаводская (район ЛТЗ), участок Елецкого шоссе (от дома №15 до кольцевой развязки с улицей Хренникова).

Закупка не предусматривает авансирования подрядчика. Он может, при желании, начать работы уже этой осенью. Окончание исполнения контракта — 31 августа 2027 года.

Напомним, что в августе прошлого года «Инфинити Групп» взяла точно такой же контракт с начальной ценой в 328,3 млн рублей на ремонт дорог этого года, скинув ценник до 251,2 миллионов. Компании нужно было отремонтировать 17 дорог по улицам Жуковского, 6-ой Гвардейской дивизии, проезды Петровский, сержанта Кувшинова и Поперечный, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Юных Натуралистов, Адмирала Макарова, Прокатную, Волжскую, Маршала Рыбалко, 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского). Эти работы почти закончены — дорожникам осталось лишь установить на ряде улиц средства организации дорожного движения.
ремонт дорог
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
44 минуты назад
Нас что то забыли,или и пылью будем довольствоваться.
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Водитель
44 минуты назад
Если нет бензина зачем вкладывать такие деньги в дороги !
Ответить
А зачем дороги?
51 минуту назад
Если бензина нет? Лучше бы бензина закупили
Ответить
оч интересно
сегодня, 11:24
конкурентная борьба была очень тяжёлой?
Ответить
чё там
сегодня, 11:23
капремонт на Советской не пора делать? предыдущий до НГ хотя бы продержится?
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Гость
сегодня, 11:17
может пора начинать делать дорого? чем дешево каждый год
Ответить
ЧАЛДОН
сегодня, 11:12
Качество дороги у "Ашана" было не "айс"!
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