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«Инфинити Групп» в конкурентной борьбе взяла контракт на ремонт дорог в Липецке в 2027 году
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Общество
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сегодня, 11:06
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«Инфинити Групп» в конкурентной борьбе взяла контракт на ремонт дорог в Липецке в 2027 году
Компания готова сделать работу за 279,1 млн рублей при начальной цене аукциона в 328,3 миллиона.
На эти деньги должны быть приведены в нормативное состояние Заводская площадь и проезд от нее до улицы Ковалева, улица Урицкого на Карьере от улицы Шишкина до железнодорожного переезда, улицы Кирпичная (Силикатный), Буденного (Коровино), Киевская, вся улица Верхняя, Индустриальная (от дома №47 и дальше), Суворова и Парковая на Новолипецке, Краснозаводская (район ЛТЗ), участок Елецкого шоссе (от дома №15 до кольцевой развязки с улицей Хренникова).
Закупка не предусматривает авансирования подрядчика. Он может, при желании, начать работы уже этой осенью. Окончание исполнения контракта — 31 августа 2027 года.
Напомним, что в августе прошлого года «Инфинити Групп» взяла точно такой же контракт с начальной ценой в 328,3 млн рублей на ремонт дорог этого года, скинув ценник до 251,2 миллионов. Компании нужно было отремонтировать 17 дорог по улицам Жуковского, 6-ой Гвардейской дивизии, проезды Петровский, сержанта Кувшинова и Поперечный, Грязинское шоссе (от дома № 222Б по улице Зои Космодемьянской до остановки «Пионерские лагеря»), улицы Юных Натуралистов, Адмирала Макарова, Прокатную, Волжскую, Маршала Рыбалко, 40 лет Октября (от дома № 197А по Студеновской до дома № 19А по Ушинского). Эти работы почти закончены — дорожникам осталось лишь установить на ряде улиц средства организации дорожного движения.
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